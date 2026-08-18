 Șpagă sau confiscare? Cum explică Primaria Sectorului 2 imaginile virale cu lădița pusă în duba Poliției | adevarul.ro
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Șpagă sau confiscare? Cum explică Primaria Sectorului 2 imaginile virale cu lădița pusă în duba Poliției

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Un videoclip în care o comerciantă pune o lădiță cu produse într-o dubă a Poliției Locale Sector 2 a provocat un val de reacții pe rețelele sociale, inclusiv din partea Primăriei.

Sursă: Instagram

Un videoclip filmat în zona unei piețe din Sectorul 2 a stârnit controverse pe rețelele sociale. Imaginile surprind o comerciantă care se apropie de o autoutilitară a Poliției Locale, deschide ușa din spate și lasă în interior o lădiță cu marfă, după care se întoarce la treaba ei. În tot acest timp, poliţiştii au rămas în dubă.

Secvențele au fost interpretate rapid de mulți dintre cei care le-au văzut drept o posibilă mituire „în natură”. Imaginile, însă, nu oferă singure suficiente informații pentru a stabili ce s-a întâmplat. Lădița putea reprezenta o mită, dar la fel de bine poate fi vorba despre marfă confiscată de polițiști sau despre produse cumpărate anterior, pe care agenții veniseră să le ridice.

Postarea care a însoțit videoclipul a mers însă pe varianta unei posibile șpăgi și a ironizat intervenția Poliției Locale asupra comercianților de mici dimensiuni.

„Cine ia șpaga?

În România, șpaga este lubrifiantul neoficial al birocrației: bani, favoruri, orice se pasează discret dintr-o mână în alta, astfel încât imposibilul devine brusc „se rezolvă”. Și pentru că, evident, am rezolvat deja toate celelalte probleme, Bucureștiul se poate concentra în sfârșit asupra adevăratei amenințări la adresa civilizației: baba cu zarzavat. Undeva, pe lângă o piață, pătrunjelul fără autorizație își trăiește ultimele clipe de libertate ale pieței libere, în timp ce Poliția Locală se apropie de parcă tocmai ar fi dat lovitura decisivă cartelului din Medellín. Escobar avea cocaină. Tanti Mariana are leuștean. Aceeași energie.

Da, vânzarea fără autorizație poate duce la confiscarea mărfii. Există reguli, taxe și norme de siguranță alimentară. Dar dacă legumele confiscate se transformă cumva în legume pentru consum personal, felicitări: am reinventat șpaga, acum cu vitamine în plus. Niciun plic, doar aplicarea legii de la fermă direct în farfurie. Sustenabil. Organic. Dovezile ajung direct în supa de probe. Între timp, un BMW este parcat pe două trotuare, instituțiile își pasează reclamațiile ca pe cartofi fierbinți, iar o extindere de clădire a atins nemurirea fără niciun act în regulă - dar, slavă Domnului, cineva a neutralizat șase kilograme de roșii. Priorități, șefu’.

Asta este gluma care încetează să mai fie amuzantă pe la jumătate: o societate obsedată de încălcările mărunte ale regulilor poate părea incredibil de serioasă în timp ce evită problemele costisitoare. Omul mic este controlat pentru că omul mic este chiar acolo, ținând mărarul în mână. Problemele mari vin cu avocați, relații și geamuri fumurii. Poate că superputerea noastră este să transformăm aplicarea selectivă a legii în artă performativă și să-i spunem ordine.

Dacă bunurile confiscate ajung să devină cumpărăturile cuiva, este asta aplicarea legii sau șpagă fără plic?

Cine ia pătrunjelul?”, este mesajul publicat alături de imaginile cu femeia care duce lădița la autovehiculul Poliției Locale.

Primăria Sectorului 2 explică situaţia

În urma reacțiilor apărute online, Primăria Sectorului 2 a venit cu o explicație și susține că imaginile nu surprind un act de șpagă, ci o procedură de confiscare a mărfii.

Reprezentanții instituției spun că agenții Direcției Generale de Poliție Locală Sector 2 (DGPLS2) efectuau un control privind comerțul neautorizat și că au dispus, pe lângă sancțiunea principală, confiscarea bunurilor destinate sau folosite la săvârșirea contravenției.

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„Bună ziua! În contextul imaginilor și informațiilor apărute în spațiul public cu privire la acțiunea DGPLS2, este important ca situația să fie prezentată în baza faptelor și a documentelor oficiale, nu a interpretărilor sau speculațiilor. Imaginile surprind o procedură administrativă de constatare și sancționare a comerțului neautorizat, desfășurată în temeiul Legii nr. 155/2010 privind poliția locală, al OG nr. 2/2001 și al HCGMB nr. 118/2004.

Pe lângă acțiunea principală, agenții constatatori au dispus măsura complementară obligatorie a confiscării bunurilor destinate sau folosite la săvârșirea contravenției.

Interacțiunea surprinsă în imagini reprezintă exclusiv operațiunea de manipulare, preluare și custodie a bunurilor supuse confiscării. Contravenientul s-a conformat dispozițiilor agenților constatatori și a cooperat la încărcarea mărfii în autovehiculul instituției.

Pentru asigurarea transparenței totale și pentru a demonta speculațiile apărute în spațiul public, DGPLS2 prezintă procesul-verbal întocmit în cadrul acțiunii de confiscare, pe care îl găsiți accesând link-ul următor. Documentul este publicat în variantă anonimizată, cu respectarea strictă a legislației privind protecția datelor cu caracter personal, fiind menținute vizibile elementele care atestă realitatea faptei și aplicarea măsurii legale a confiscării”, au transmis reprezentanții primăriei.

proces verbal foto polizia locala sector 2 Facebook jpg

În ciuda clarificărilor, comentariile negativ au continuat să curgă şi la secţiunea comntarii de la postarea indicată de Primpăria Sectorului 2, unde este ataşat inclusiv procesul-verbal încheiat în cazul comerciantei care duce marfa la dubă.

Reacții dure în comentarii

Postarea a adunat numeroase reacții critice la adresa Poliției Locale. Mai mulți utilizatori au cerut explicații despre ce conținea lădița și au pus sub semnul întrebării modul în care agenții își desfășoară activitatea.

*„Ruşinos!”

* „Contribuția lunară, nu ai ce să faci!”

* „Tot ce înseamnă instituție de control in România este coruptă!”

* „Mă, bată-vă Dumnezeu! Ce ati primit în lădiță?! Mă, cât de corupți, murdari, tupeiști, hrapareti să fiți? Vrem să știm cum vă cheamă, cine sunteți, cu ce sancțiuni disciplinare veți fi altoiti și când scăpăm de voi?!”

* „Mi-e scârbă + TVA.”

* „Rupe pe@șpagă poliția locală. În București cei de la@comercial sunt bogați. Ca deh….cine să se ocupe de ei! Mai pică vreun guguștiuc aiurea pe alte treburi. Dar cei din stradă care trebuie să controleze și să ia măsuri față de comerțul fără autorizație sunt plini de bani”, sunt doar câteva dintre comentarii.

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