Fostul director din MIPE care lua „șpagă în rate”, condamnat definitiv la închisoare. Cât a încasat din „taxa” lunară din salariu pretinsă de la doi subordonați

Dragoș Adrian Iorga, fostul director din MIPE a fost condamnat definitiv la închisoare cu executare, după ce instanța a stabilit că a primit bani lunar de la doi subordonați, sub forma unei „taxe” din salariu, în schimbul facilitării angajării acestora.

Curtea de Apel București a pronunțat joi, 16 aprilie, o decizie definitivă în dosarul în care a fost judecat Dragoș Adrian Iorga, fost director în cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene. Instanța a menținut condamnarea stabilită anterior de Tribunalul București, respectiv 3 ani și 6 luni de închisoare cu executare pentru luare de mită în formă continuată, respingând apelul formulat de acesta, potrivit Agerpres.

Potrivit rechizitoriului DNA, faptele ar fi fost comise în perioada în care Dragoș Adrian Iorga ocupa funcția de director al Organismului Intermediar Regional pentru Programe Europene Capital Uman – Regiunea București-Ilfov, structură aflată în subordinea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene. Procurorii susțin că acesta ar fi folosit poziția de conducere pentru a facilita ocuparea a două posturi în cadrul unui proiect finanțat din fonduri europene.

Concret, anchetatorii arată că, la începutul anului 2021, fostul director ar fi pus la dispoziția celor două persoane implicate subiectele și răspunsurile înaintea unor concursuri de angajare în cadrul ministerului, ajutându-le să obțină posturile respective. În schimb, ar fi convenit cu acestea să primească lunar câte 1.500 de lei de la fiecare, sumă care urma să fie plătită din salariile încasate până la finalul proiectului, în noiembrie 2023.

Conform aceleiași înțelegeri, plățile ar fi fost efectuate în mod constant timp de peste doi ani, iar suma totală primită de fostul director s-ar ridica la 75.600 de lei.

Pe parcursul anchetei, procurorii Direcției Naționale Anticorupție au efectuat percheziții la domiciliul și la biroul acestuia din București. În urma acestora au fost ridicate sume importante de bani în numerar, dar și bunuri de valoare, inclusiv lingouri de aur, elemente pe care anchetatorii le-au inclus în dosar ca probe materiale.

Pe lângă pedeapsa privativă de libertate, judecătorii au dispus și confiscarea sumei de 75.600 de lei, considerată de instanță drept beneficiul obținut din faptele de corupție.

Pe de altă parte, însă, instanța de fond a respins solicitarea Direcției Naționale Anticorupție privind confiscarea extinsă sumelor de bani şi a lingourilor descoperite în timpul percheziţiilor, apreciind că nu sunt îndeplinite condițiile legale pentru o astfel de măsură.