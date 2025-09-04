search
Grindeanu, despre prezenţa lui Năstase şi Dăncilă la Beijing. „China a fost şi rămâne un partener economic important al României”

0
0
Publicat:

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, transmite joi, după criticile MAE privind prezenţa foştilor premieri Adrian Năstase şi Viorica Dăncilă în China, că politica externă nu este un loc pentru abordări emoţionale care ţin de retorica de partid.

Sorin Grindeanu, președinte interimar PSD FOTO: Facebook
Sorin Grindeanu, președinte interimar PSD FOTO: Facebook

”Doresc ca punctul meu de vedere să fie foarte clar în ceea ce priveşte participarea foştilor prim-miniştri Adrian Năstase şi Viorica Dăncilă la ceremonia de la Beijing. Prezenţa unor foşti demnitari ai statului român a fost opţiunea lor şi a avut loc la invitaţia preşedintelui Republicii Populare Chineze. Cei doi nu mai sunt membri ai PSD şi, ca atare, nu am avut vreo discuţie cu aceştia. Nici înainte şi nici ulterior vizitei de la Beijing”, spune preşedintele interimar al PSD, într-un mesaj pe Facebook.

Grindeanu arată că, în calitate de preşedinte al Camerei Deputaţilor are datoria să evite orice ambiguitate care ar putea fi interpretată ca un mesaj strategic în afara angajamentelor noastre internaţionale, scrie News.

”Nu este vorba de interdicţii, ci de responsabilitate instituţională. Politica externă a României are două niveluri: Securitate: suntem şi rămânem ferm ancoraţi în angajamentele ce derivă din statutul de ţară membră a Uniunii Europene şi a NATO. Acesta nu este un slogan, este obligaţia noastră strategică. Nu cred că putem căuta protecţie sau alianţe militare în afara acestui cadru. Şi cred că aceasta este atitudinea corectă şi nu o să mă dezic de ea. Economie: ne dorim relaţii comerciale şi investiţii cu actorii statali care respectă interesele României, regulile europene şi standardele de securitate euroatlantice”, menţionează Sorin Grindeanu.

El arată că ”China a fost şi rămâne un partener economic important al României, iar relaţiile noastre sunt apropiate şi speră ca ele să se dezvolte pe termen mediu şi lung”.

”De aceea, viziunea Ministerului de Externe al României trebuie să ia în calcul toate palierele importante pentru dezvoltarea şi întărirea prezenţei noastre pe plan internaţional prin contribuţii consistente, care să fie dublate de pragmatism şi o implicare mai activă a diplomaţiei economice”, subliniază Grindeanu.

Preşedintele interimar al PSD mai arată că, pentru a ne promova eficient interesele legitime în acest context geopolitic dificil este nevoie în primul rând de o analiză lucidă şi de clarificări realiste în plan intern. ”Politica externă nu este un loc pentru abordări emoţionale care ţin de retorica de partid! Pe umerii diplomaţiei româneşti şi aşa apasă o mare responsabilitate”, mai declară Grindeanu.

Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, afirmase, în legătură cu participarea foştilor premieri Viorica Dăncilă şi Adrian Năstase la parada militară de la Beijing, alături de preşedintele chinez, Xi Jinping, cel rus, Vladimir Putin, şi liderul nord-coreean, Kim Jong Un, că ”România nu este şi nu poate fi reprezentată de politicieni care se aşază onoraţi în poză lângă Putin astăzi”.

”Probabil că invitaţia a fost bazată şi pe rolul de foşti premieri şi indică o intenţie de a arăta influenţa asupra României - dar Putin a reuşit să arate doar că legaturile lor sunt legate de trecut şi nu de viitorul României”, consideră Ţoiu.

Politică

