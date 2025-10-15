Senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc: Bolnavii de cancer își vor putea retrage integral banii acumulați în fondurile de pensii private

Senatoarea PNL, Nicoleta Pauliuc, a reacționat, miercuri, după ce Camera Deputațior a votat proiectul prin care bolnavii de cancer își vor putea retrage integral, la cerere, banii acumulați în fondurile de pensii private.

"Astăzi, Camera Deputaților a votat amendamentul pe care l-am propus în Senat, alături de colega mea Gabriela Horga, pentru ca oamenii care duc cea mai grea luptă - lupta cu cancerul - să poată dispune de economiile lor atunci când au cea mai mare nevoie de ele", a transmis Nicoleta Pauliuc pe pagina sa de Facebook.

Ea a mulțumit tuturor parlamentarilor care au susținut inițiativa, pentru că au "înțeles rațiunea umană și morală".

"Am văzut suferință. Am văzut curaj. Am văzut oameni care își numără zilele, nu banii. Această lege este pentru ei. Pentru demnitatea lor. Pentru liniștea familiilor care nu ar trebui să își facă griji materiale atunci când încearcă să îi ajute pe cei dragi să învingă cancerul", a mai adăugat.

Camera Deputaților a dat miercuri un vot final pe legea care stabilește modul în care românii își vor putea retrage banii acumulați în fondurile private de pensii. Inițiativa a trecut de votul decizional al deputaților cu 178 de voturi „pentru”, 64 „împotrivă”, 22 de abțineri și alți 31 au indicat că nu votează.

La vot, POT s-a abţinut să voteze proiectul de lege, iar parlamentarii AUR a votat împotrivă.

Proiectul merge direct la promulgare, la președintele Nicușor Dan, dacă nu este atacat la CCR.