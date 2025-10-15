Condițiile în care românii își vor putea retrage banii din pensiile private. Legea a fost adoptată de Parlament

Camera Deputaților a dat un vot final pe legea care stabilește modul în care românii își vor putea retrage banii acumulați în fondurile private de pensii.

Inițiativa a trecut de votul decizional al deputaților cu 178 de voturi „pentru”, 64 „împotrivă”, 22 de abțineri și alți 31 au indicat că nu votează.

Votul vine după un raport comun favorabil primit în comisiile de buget și muncă.

Proiectul merge la promulgare, la președintele Nicușor Dan.

Retragerea banilor din Pilonul II

Proiectul prevede că persoanele care optează să retragă banii din Pilonul 2, obligatoriu și administrat privat, vor primi inițial 30% din bani. Restul sumei acumulate va putea fi retrasă eșalonat pe 8 ani.

Deputații au menținut și prevederea care oferă bolnavilor cu afecțiuni oncologice posibilitatea de a retrage toți banii, la cerere.

„Bolnavul cu afecțiuni oncologice poate primi, la cerere, 100% din valoarea activului său personal la Pilonul II de pensii, într-o plată unică”, se arată în textul legii.

Propunerilor deputaților, respinse

Și deputații au avut mai multe propuneri pentru retragerea sumei integrale.

Claudiu Năsui a propus ca toți contribuabilii să își poată retrage toții banii într-o singură tranșă, argumentând că proiectul schimbă „brutal” legea care le permite acum românilor să retragă toți banii odată.

Din UDMR, Eva Csep a propus extinderea excepției pentru bolnavii de cancer și pentru alți bolnavi.

Retragerea banilor din pensiile private este reglementată la 17 ani distanță de la înființarea sistemului.