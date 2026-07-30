 Grindeanu îl acuză pe Bolojan că s-a înțeles cu AUR: „Și-a salvat scaunul prin înțelegeri netransparente cu George Simion” | adevarul.ro
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Grindeanu îl acuză pe Bolojan că s-a înțeles cu AUR: „Și-a salvat scaunul prin înțelegeri netransparente cu George Simion”

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Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a lansat joi, 30 iulie, un nou atac la adresa premierului Ilie Bolojan, pe care îl acuză că și-a „salvat scaunul” prin înțelegeri netransparente cu liderul AUR, George Simion.

Sorin Grindeanu, un nou atac la adresa premierului Ilie Bolojan. FOTO: Inquam photos
Sorin Grindeanu, un nou atac la adresa premierului Ilie Bolojan. FOTO: Inquam photos

Într-o postare publicată pe Facebook, Grindeanu susține că premierul, pe care îl numește „pro-europeanul Bolojan”, a negociat în secret cu AUR, deși în trecut avertiza asupra pericolului reprezentat de formațiunea condusă de George Simion.

„«Pro-europeanul» Bolojan, care i-a sărăcit pe români în numele «reformei», recunoaște că și-a salvat scaunul prin înțelegeri netransparente cu «extremistul» George Simion”, a scris Sorin Grindeanu.

Liderul PSD afirmă că negocierile ar fi avut loc „pe sub masă”, inclusiv în hoteluri din Cluj și Bruxelles.

„Apărătorul democrației care ne ținea prelegeri sforăitoare despre «pericolul extremist» a recunoscut negocierile pe sub masă, prin camere de hotel, de la Cluj până la Bruxelles, cu fix aceiași «extremiști» pe care îi critica”, a mai transmis Grindeanu.

Președintele PSD susține că Ilie Bolojan nu este „salvatorul providențial” pe care îl prezintă susținătorii săi, ci un politician dispus să renunțe la propriile principii pentru a rămâne la putere.

„Bolojan nu este «salvatorul providențial» care luptă cu forțele răului, anti-europene. Bolojan este doar un negustor dispus să vândă orice, până și principii, ca să mențină instabilitatea în țară, iar românii să plătească prețul acestei crize profunde”, a afirmat liderul PSD.

Grindeanu spune că face o distincție între alegătorii AUR și conducerea partidului.

„Eu am spus mereu că respect votanții AUR și că luptăm împotriva măsurilor aberante ale lui Bolojan și pentru ei. Am însă o problemă cu liderii lor”, a scris acesta.

Totodată, liderul social-democrat i-a acuzat pe reprezentanții PNL și USR de inconsecvență în discursul public privind AUR.

„Domnilor de la PNL și USR - când strigați pe la televizoare că AUR este un partid pro-rus și un pericol pentru Europa, nu știați asta? Sau «liniile roșii» pe care le trasați sunt valabile doar pentru presă, în timp ce ascunși prin cotloane negociați pentru funcții și interese personale?”, a transmis Grindeanu.

În încheiere, președintele PSD afirmă că România are nevoie de un guvern funcțional și de stabilitate, susținând că PSD va continua să sancționeze în Parlament măsurile pe care le consideră în defavoarea românilor.

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