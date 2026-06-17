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Parlamentarii AUR vor eliminarea „taxei Temu”. Comercianții români avertizează: economia ar putea pierde 1,78 miliarde de lei

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Un proiect de lege inițiat de 62 de parlamentari AUR pentru eliminarea taxei de 25 de lei aplicate coletelor din afara Uniunii Europene a primit deja mai multe avize favorabile în Parlament. În timp ce inițiatorii susțin că măsura reduce costurile pentru consumatori și elimină distorsiunile din comerțul online, reprezentanții magazinelor online românești avertizează că extinderea necontrolată a platformelor precum Temu și Shein ar putea genera pierderi de 1,78 miliarde de lei pentru economia locală și dispariția a peste 4.600 de locuri de muncă.

Cărucior de cumpărături plin cu colete lângă sigla Temu
AUR vrea eliminarea „taxei Temu”. Foto arhivă

Proiectul legislativ propune abrogarea taxei logistice de 25 de lei pentru gestionarea fluxurilor de bunuri extracomunitare, introdusă prin Legea nr. 239/2025. Potrivit expunerii de motive, inițiatorii consideră că această taxă produce efecte negative atât asupra consumatorilor, cât și asupra funcționării comerțului online.

Parlamentarii susțin că obligația este una fixă, independentă de valoarea produselor comandate, ceea ce ar încălca principiile proporționalității și echității fiscale. În cazul coletelor de valoare redusă, taxa poate reprezenta o parte importantă din costul final al produsului, majorând artificial prețul plătit de consumatori.

De asemenea, inițiatorii afirmă că măsura transferă sarcini administrative complexe către operatorii poștali și firmele de curierat, transformându-i în colectori ai unei obligații fiscale considerate atipice. Potrivit documentului, acest lucru generează costuri suplimentare de conformare, incertitudine și riscuri juridice pentru companiile implicate în procesarea coletelor.

Argumentul economic al susținătorilor proiectului

În expunerea de motive se arată că taxa ar putea afecta și poziția României în rețelele logistice regionale. Potrivit inițiatorilor, aplicarea unei taxe fixe pentru coletele extracomunitare ar putea determina redirecționarea fluxurilor comerciale către alte state, diminuând volumul mărfurilor care tranzitează infrastructura logistică locală, inclusiv aeroporturi cu rol strategic precum Otopeni.

Captura documentului înregistrat la Senat
Captura documentului înregistrat la Senat

Aceștia susțin că o eventuală reducere a importurilor ar putea avea efecte negative inclusiv asupra încasărilor din TVA și taxe vamale, contrar obiectivului inițial al măsurii. În acest context, parlamentarii consideră că eliminarea taxei este necesară pentru menținerea competitivității economiei și pentru integrarea României în fluxurile comerciale europene și internaționale.

Magazinele online românești văd lucrurile diferit

Asociația Română a Magazinelor Online (ARMO) atrage însă atenția că eliminarea taxei ar putea amplifica avantajele competitive de care beneficiază deja marile platforme din afara Uniunii Europene.

Poziția organizației este susținută de un studiu realizat de Academia de Studii Economice din București privind impactul socio-economic al platformelor internaționale de comerț electronic asupra României.

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Potrivit cercetării, valoarea tranzacțiilor realizate prin platformele non-UE nu se transformă în aceeași măsură în valoare adăugată pentru economia locală. Produsele sunt fabricate, de regulă, în afara Uniunii Europene și ajung direct la consumatorii români, fără să genereze efecte economice comparabile cu cele create de comercianții români sau europeni prin investiții, locuri de muncă și taxe plătite local.

Vânzări de cel puțin 4,4 miliarde de lei către România

Studiul estimează că vânzările companiilor din afara Uniunii Europene către România au ajuns în 2025 la cel puțin 4,4 miliarde de lei, calcul realizat pe baza încasărilor de TVA prin sistemul IOSS. Autorii precizează că această valoare reprezintă doar un prag minim și că nu include toate formele de vânzare și import utilizate de platformele extracomunitare.

Datele colectate de ARMO arată că în 2026 valoarea comenzilor efectuate de români către comercianți din afara Uniunii Europene este în creștere cu 20%.

Studiul ASE confirmă ceea ce industria locală semnalează de mult timp: nu orice creștere a comerțului online înseamnă automat dezvoltare economică pentru România. Atunci când valoarea tranzacțiilor pleacă în afara Uniunii Europene, iar România rămâne cu presiunea asupra infrastructurii și concurența dezechilibrată, economia locală pierde. Nu cerem privilegii pentru companiile românești, ci reguli egale pentru toți cei care vând către consumatorii români”, a declarat Cristian Pelivan, directorul ARMO.

Avertisment: 1,78 miliarde de lei și 4.630 de locuri de muncă în joc

Potrivit studiului, comerțul electronic realizat de retailerii români susținea aproximativ 15.918 locuri de muncă directe în anul 2024, contribuind semnificativ la încasările din taxe și contribuții sociale.

În scenariul de status quo analizat pentru 2026, în care platformele non-UE continuă să își extindă prezența fără măsuri considerate corective, economia României ar putea pierde aproximativ 1,78 miliarde de lei din impactul total al sectorului asupra PIB. Totodată, aproximativ 4.630 de locuri de muncă ar putea dispărea.

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„Comercianții români plătesc taxe, angajează oameni, investesc local și respectă reguli stricte privind siguranța produselor, protecția consumatorilor și responsabilitatea de mediu. Concurența este sănătoasă doar atunci când toți actorii joacă după aceleași reguli. În caz contrar, vorbim despre o distorsiune care afectează firmele locale, bugetul public și capacitatea României de a dezvolta o economie digitală competitivă”, a adăugat Cristian Pelivan.

Taxa a adus deja zeci de milioane de euro la buget

ARMO atrage atenția și asupra impactului fiscal al măsurii. Potrivit asociației, taxa logistică de 25 de lei pentru coletele non-UE cu valoare declarată sub 150 de euro a generat încasări de aproximativ 32 de milioane de euro la bugetul de stat doar în primele trei luni ale anului 2026.

În opinia reprezentanților industriei, eliminarea taxei ar reduce capacitatea autorităților de a limita dezechilibrele generate de importurile directe prin platformele extracomunitare și ar putea accentua presiunea asupra comercianților locali.

Dezbaterea privind viitorul taxei de 25 de lei se mută acum în Parlament, unde proiectul de lege L361/2026 continuă procedura legislativă. Miza depășește însă simpla eliminare a unei taxe și privește modul în care România va gestiona concurența dintre comerțul online local și marile platforme de comerț electronic din afara Uniunii Europene.

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