A intrat în vigoare taxa pe coletele din afara UE. Cât se plătește și pentru ce tip de pachete se aplică

Începând de astăzi, 1 ianuarie 2026, coletele cu bunuri provenite din afara Uniunii Europene, cu o valoare comercială declarată sub 150 de euro, sunt taxate suplimentar la intrarea pe teritoriul României.

Potrivit noilor reglementări, fiecare astfel de colet, inclusiv pentru comenzile de pe platforme precum Shein, Temu și AliExpress, va fi supus unei taxe fixe de 25 de lei. Măsura se aplică exclusiv coletelor care conțin bunuri livrate în cadrul vânzărilor la distanță, pentru produse importate din state sau teritorii din afara UE.

Măsura a generat confuzie în rândul românilor, mulți crezând că taxa va fi plătită direct de cumpărători.

În realitate, legea prevede că obligația de plată revine expeditorului sau platformei de vânzare, nu clientului final. Taxa va fi colectată de Poșta Română sau firmele de curierat, și raportată lunar la ANAF.

Sumele colectate trebuie virate la bugetul de stat până la data de 25 a lunii următoare celei în care coletul a fost predat destinatarului. Procedura de declarare a taxei urmează să fie stabilită prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, care va fi emis în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a Legii nr. 239/2025, publicată în Monitorul Oficial la 15 decembrie.

Măsura face parte dintr-o strategie europeană temporară, menită să gestioneze volumul uriaș de comenzi extracomunitare — aproximativ 4,6 miliarde de colete în 2024, majoritatea din China — și să combată concurența neloială, frauda vamală și riscurile pentru consumatori. Taxa nu se rambursează în cazul coletelor returnate și nu se aplică expedițiilor care nu ajung la destinatarul final din România.