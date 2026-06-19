Atenție la cumpărăturile pe Temu și Shein: Noile reguli UE care schimbă totul pentru români

Noile reglementări europene privind comerțul electronic ar putea schimba semnificativ modul în care românii cumpără de pe platformele internaționale din afara Uniunii Europene, cu efecte directe asupra prețurilor, timpilor de livrare și regimului de taxare al coletelor cu valoare redusă.

Măsurile vin într-un context în care miliarde de pachete intră anual pe piața europeană, iar autoritățile încearcă să reducă dezechilibrele dintre retailerii din UE și platformele externe.

Până în prezent, coletele provenite din afara Uniunii Europene, cu o valoare de până la 150 de euro, au fost scutite de taxe vamale, ceea ce a contribuit la creșterea accelerată a platformelor de tip cross-border shopping din ultimii ani.

Cumpărăturile online de pe platforme internaționale precum Temu sau alte marketplace-uri asiatice ar putea deveni mai costisitoare începând cu 1 iulie 2026, odată cu intrarea în vigoare a noilor reguli europene privind coletele cu valoare redusă. Măsura introduce o taxă fixă de 3 euro pentru expedierile din afara Uniunii Europene și elimină scutirea de taxe vamale pentru coletele sub 150 de euro, schimbare care vizează direct un flux uriaș de livrări ieftine din afara blocului comunitar.

Un model de comerț online care a explodat în ultimii ani

În ultimul deceniu, comerțul electronic transfrontalier a cunoscut o expansiune accelerată, alimentată de platforme care au livrat direct din Asia către consumatori europeni produse extrem de ieftine, de la haine și accesorii până la gadgeturi și articole pentru casă.

Până acum, unul dintre factorii esențiali care a susținut acest model a fost scutirea de taxe vamale pentru coletele cu valoare de până la 150 de euro. Practic, aceste produse intrau în Uniunea Europeană fără costuri suplimentare semnificative, ceea ce a făcut ca prețurile finale pentru consumatorii români să fie foarte competitive.

Schimbare majoră: taxa fixă de 3 euro pentru coletele mici

De la 1 iulie 2026, acest mecanism se schimbă. Noile reglementări europene elimină scutirea și introduc o taxă fixă de 3 euro pentru expedierile din țări terțe, inclusiv China, pentru produsele cu valoare sub 150 de euro.

Potrivit datelor Comisiei Europene, în 2024 au intrat în statele membre ale Uniunii Europene 4,6 miliarde de colete cu valoare redusă, dintre care 91% au provenit din China, un volum care a pus presiune atât pe infrastructura vamală, cât și pe mediul concurențial european.

Pentru consumatori, efectul imediat ar putea fi o creștere ușoară a prețului final și, posibil, întârzieri în livrare, pe măsură ce operatorii logistici și autoritățile vamale se adaptează la noul sistem de taxare.

De ce schimbă Uniunea Europeană regulile

Dincolo de impactul asupra prețurilor, obiectivul principal al reformei este unul structural: crearea unui mediu de concurență mai echitabil între comercianții europeni și platformele internaționale.

Până acum, retailerii din Uniunea Europeană au fost obligați să respecte standarde stricte privind siguranța produselor, taxarea, protecția consumatorilor și normele de mediu, în timp ce o mare parte din produsele venite din afara UE au beneficiat de un regim mai relaxat.

Noile reguli încearcă să reducă acest dezechilibru, impunând condiții mai clare și mai uniforme pentru toate produsele care ajung pe piața europeană.

Impactul asupra consumatorilor și comportamentul de cumpărare

Pentru cumpărătorii români, care au adoptat masiv platformele internaționale de tip marketplace în ultimii ani, schimbarea ar putea însemna o recalibrare a obiceiurilor de consum.

Produsele foarte ieftine, comandate frecvent individual, ar putea deveni mai puțin atractive odată cu aplicarea taxei fixe per colet sau per categorie de produse. În același timp, diferența de preț dintre platformele asiatice și comercianții locali sau europeni s-ar putea reduce.

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În paralel, discuțiile din piață includ și așa-numita „taxă Temu”, termen popular folosit în spațiul public pentru a descrie impactul cumulativ al acestor măsuri asupra platformelor de tip ultra-discount. Deși nu există o taxă dedicată exclusiv unei platforme, efectul noilor reguli este perceput ca o frânare a avantajului competitiv bazat strict pe prețuri foarte mici și livrare directă din afara UE.

Cum se schimbă piața de e-commerce

În acest context, rolul platformelor de comparație și informare devine tot mai important. Într-o piață în care diferențele de preț ar putea deveni mai mici, criteriile de decizie se mută treptat către încredere, garanții și transparență.

„Noile reglementări ar putea genera, într-o primă etapă, anumite inconveniente pentru consumatori, însă nu ar trebui privite ca o măsură punitivă. Ele reprezintă o ajustare așteptată de mult timp, care urmărește să creeze un mediu mai transparent și mai echilibrat al comerțului online pentru toate părțile implicate”, declară Sorin-Adrian Dochian, Country Manager Compari.ro.

De la preț la încredere: noul criteriu de cumpărare

Pe măsură ce piața se ajustează, consumatorii nu vor mai lua decizii exclusiv în funcție de prețul final. Diferențele de câțiva euro ar putea deveni mai puțin relevante decât experiența de livrare, garanțiile oferite sau ușurința cu care pot fi rezolvate eventualele probleme.

„Prețul va continua să fie un factor important, însă transparența, încrederea și protecția consumatorilor vor deveni tot mai relevante. Consumatorii sunt din ce în ce mai atenți nu doar la cât costă un produs, ci și la cine îl vinde, ce garanții au și cât de simplu pot fi soluționate eventualele probleme care apar după achiziție”, adaugă Sorin-Adrian Dochian.

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Da, exact — fără acel element articolul rămâne „incomplet” pentru publicul din România, pentru că taxa de 25 de lei e deja un reper cunoscut și afectează direct comportamentul de cumpărare. E practic piesa care leagă reglementarea UE de realitatea locală.

Taxa de 25 de lei aplicată în România

În paralel cu aceste modificări europene, în România este deja aplicată din 1 ianuarie o taxă de 25 de lei pentru coletele din afara Uniunii Europene, o măsură care a început să fie resimțită de consumatori în special în zona comenzilor de valoare mică. Practic, pentru multe dintre produsele comandate de pe platforme internaționale, această taxă fixă a redus din avantajul prețurilor foarte mici și a determinat o reevaluare a costului final al comenzilor.

În combinație cu noile reguli europene care vor introduce o taxă suplimentară la nivel comunitar, presiunea pe segmentul de comerț online transfrontalier crește, iar diferența dintre prețul afișat și costul final plătit de consumator devine tot mai importantă în decizia de cumpărare. Pentru o parte dintre utilizatori, în special cei obișnuiți cu comenzi frecvente de valoare mică, aceste costuri cumulate ar putea schimba semnificativ atractivitatea platformelor internaționale.