Scrisoarea emoționantă a unui primar către eleva din sat care a luat 10 la Bacalaureat: „Ai oferit speranță unei întregi generații de copii”

„Ai demonstrat că nimic nu este imposibil”, este mesajul transmis de primarul comunei Slobozia Conachi, din județul Galați, către Ana Maria Neagu, eleva care a obținut media 10 la examenul de Bacalaureat. Performanța este o premieră pentru comună, l-a determinat pe acesta să propună acordarea titlului de Cetățean de Onoare tinerei care a scris istorie pentru localitate.

Într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, primarul Emil Dragomir a apreciat că reușita Anei Maria Neagu reprezintă un moment istoric pentru comuna Slobozia Conachi și un motiv de mândrie pentru întreaga comunitate.

„Există momente în viața unei comunități care nu se măsoară în ani, ci în emoție. Astăzi trăim un asemenea moment. Sunt clipe în care un copil reușește, prin muncă, prin credință, prin educație și prin bun-simț, să scrie istorie pentru locul în care s-a născut. Astăzi, Ana Maria Neagu a făcut acest lucru pentru comuna noastră”, a scris Emil Dragomir.

Acesta a anunțat că va propune Consiliului Local acordarea titlului de „Cetățean de Onoare” pentru absolventă, argumentând că este prima persoană din istoria recentă a comunei care promovează examenul de Bacalaureat cu media 10.

„Cu o emoție pe care cu greu o pot descrie în cuvinte, în numele meu și al Consiliului Local al comunei Slobozia Conachi, vă anunț că vom propune acordarea titlului de Cetățean de Onoare al comunei Slobozia Conachi domnișoarei Ana Maria Neagu. De ce? Pentru că a reușit ceea ce nimeni nu reușise până acum. Ana Maria este prima persoană din istoria recentă a comunei Slobozia Conachi care a promovat examenul de Bacalaureat cu media 10. O performanță excepțională, care va rămâne pentru totdeauna înscrisă în istoria comunității noastre”, a transmis Emil Dragomir.

Primarul susține că rezultatul obținut reprezintă mai mult decât o performanță școlară.

„Astăzi nu ai obținut doar o notă perfectă. Ai oferit speranță unei întregi generații de copii. Le-ai demonstrat că prin muncă, seriozitate, perseverență și credință în propriile puteri, nimic nu este imposibil”, a spus primarul.

Acesta a vorbit și despre efortul din spatele mediei de 10, mulțumindu-le profesorilor și familiei pentru sprijinul oferit absolventei.

„Ca primar, am trăit multe momente importante alături de oamenii acestei comune. Dar puține m-au emoționat atât de profund. Pentru că atunci când un copil al satului nostru ajunge la excelență, întreaga comunitate crește odată cu el. Astăzi suntem mândri nu doar de rezultatul tău, ci și de omul care ai devenit. În spatele acestei medii de 10 se află ani de muncă, sacrificii, nopți de învățat, sprijinul profesorilor și dragostea familiei. Tuturor le transmitem respectul și recunoștința noastră”, a mai spus primarul.

„Voi sunteți viitorul Sloboziei Conachi”

În același mesaj, Emil Dragomir a subliniat că performanța Anei Maria Neagu demonstrează că și elevii din mediul rural pot atinge cele mai înalte standarde academice.

„Îți mulțumim că ai făcut ca numele Slobozia Conachi să fie rostit cu admirație. Îți mulțumim că ai demonstrat că și dintr-o comună se pot ridica tineri extraordinari, capabili să atingă cele mai înalte culmi ale performanței”, a afirmat edilul.

Mesajul se încheie cu un îndemn adresat tuturor copiilor din comună.

„Dragi copii ai comunei Slobozia Conachi, astăzi priviți spre Ana Maria și înțelegeți că visele se pot împlini. Nu contează de unde porniți, ci cât de mult sunteți dispuși să munciți, să învățați și să credeți în voi. Comuna noastră va fi mereu alături de copiii care aleg drumul educației, al muncii și al cinstei. Voi sunteți viitorul Sloboziei Conachi, iar noi vom fi întotdeauna mândri de fiecare reușită a voastră”, a transmis primarul.

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Localnici: „Mândria părinților, dar și mândria comunei”

Mesajul publicat de primarul Emil Dragomir a stârnit numeroase reacții din partea localnicilor, care au felicitat-o pe Ana Maria Neagu pentru performanța obținută.

„Felicitări! Un exemplu pentru toți copiii. Se poate! Mult succes la facultatea dorită!”, a scris un localnic.

„Felicitări, Ana Maria Neagu! Sunt convinsă că numai seriozitatea, ambiția, perseverența și munca depusă te-au făcut să obții rezultatul de astăzi. Felicitări și părinților pentru educația oferită și susținere! Succes în următoarele etape ale vieții! Să ai curaj, încredere în tine și să îți împlinești toate visurile”, este un alt mesaj.

„Felicitări, Ana Maria, pentru rezultatul deosebit obținut la Bacalaureat! Succes la facultate! Comunitatea este mândră de tine. Felicitări, domnule primar Emil Dragomir, pentru inițiativa de a evidenția tinerii comunei!”, a transmis un localnic.

„O comunitate devine mai bogată atunci când își cinstește oamenii de valoare. Felicitări, Ana Maria, pentru această realizare excepțională! Respect și apreciere primăriei Slobozia Conachi pentru că promovează adevăratele repere într-o societate în care prea des sunt aplaudate nonvalorile. Tinerii au nevoie de astfel de exemple, iar comunitățile au nevoie de astfel de gesturi”, a spus altă persoană.

„Mii de felicitări! Mult succes mai departe, mândria părinților, dar și mândria comunei”, a comentată alt localnic.

Ana Maria: „Se muncește mult pentru o medie de 10”

Ana Maria Neagu este originară din comuna Slobozia Conachi și a absolvit Colegiul Național „Mihail Kogălniceanu”, profilul Științele Naturii. Tânăra spune că media 10 este rezultatul unui efort susținut și al multor sacrificii făcute în perioada pregătirii pentru examen.

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„Se muncește mult pentru o medie de 10. Cel puțin în ultima perioadă înainte de Bacalaureat este foarte stresant, este foarte solicitant totul. E greu să faci naveta, am făcut și naveta o perioadă. În chirie e mai ok, dar tot este mai ciudat pentru că nu ești acasă cu familia. Vreau să merg la specializarea Kinetoterapie, la București, la Universitatea de Medicină”, a declarat Ana Maria Neagu.

Propunerea privind acordarea titlului de „Cetățean de Onoare” urmează să fie înaintată Consiliului Local al comunei Slobozia Conachi.

În județul Galați, doar două absolvente au reușit să obțină media 10 la examenul de Bacalaureat din acest an. Una dintre ele este Ana Maria Neagu, iar cealaltă este Maria Lavinia Tudose, absolventă a Colegiului Național „Vasile Alecsandri”, profilul Filologie, dublă medaliată cu aur la Olimpiada Internațională de Limba Engleză din 2025.