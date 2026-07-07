„L-aș ruga pe ministrul Educației să stea 3 ore la 40 de grade!” Sebastian, Anais și Marius povestesc cum vremea le-a dictat notele la Bac

„L-aș ruga pe ministrul Educației să stea 3 ore la 40 de grade!”. Un Bacalaureat de coșmar, marcat de caniculă, furtuni și metrouri inundate. Deși au luat note mari, mulți absolvenți contestă rezultatele și povestesc calvarul din sălile de examen: „Am scris cu mâinile transpirate, pixul îmi aluneca”. Rezultatele înregistrate la probele scrise din cadrul sesiunii iunie-iulie a examenului național de Bacalaureat 2026 au fost publicate marți, 7 iulie.

Au promovat, în total, 94.345 de candidați (90.263 de candidați din promoția curentă, respectiv 4.082 din promoțiile anterioare) din numărul celor 126.169 de candidați prezenți, în timp ce 4.685 de candidați nu s-au prezentat, iar 67 au fost eliminați. Pentru promoția curentă, rata de reușită este de 79,7%, în timp ce pentru promoțiile din anii trecuți, procentul se situează la 31,7%.

Candidații nemulțumiți de notele primite pot depune contestații, dar înainte de aceasta pot solicita vizualizarea lucrărilor. Contestațiile pot fi depuse astăzi, 7 iulie, în intervalul 14:00-18:00, respectiv în zilele de 8 și 9 iulie, între orele 09:00 și 17:00. Candidații pot solicita vizualizarea lucrării proprii după afișarea rezultatelor inițiale, în conformitate cu prevederile procedurii stabilite de Comisia Națională de Bacalaureat.

Trei elevi din București au povestit pentru „Adevărul” condițiile în care au susținut probele scrise ale examenului de Bacalaureat și în ce măsură sunt hotărâți să depună contestații.

Voi depune contestație la Matematică”

Pentru Sebastian, un absolvent ambițios care vizează admiterea la ASE, sesiunea de Bacalaureat a fost mai degrabă un test de rezistență fizică și psihică decât unul de cunoștințe. Deși a obținut note mari, tânărul povestește cum proasta organizare și deciziile de ultim moment l-au privat de rezultatele pe care le-ar fi meritat cu adevărat.

„La prima probă, la Română, ventilatoarele erau vechi și abia mișcau aerul. Am scris cu mâinile transpirate, iar pixul îmi aluneca. Am luat 9,50, ceea ce e ok, dar simt că puteam face mai bine la eseu. A doua probă, la matematică, a fost amânată din cauza caniculei. Mulți probabil cred că a fost mai bine că mai aveam o zi în plus de învățat, dar că nu apuci să reții nimic din cauza stresului. Eu cel puțin eram psihic încărcat pentru data inițială, iar amânarea mi-a distrus ritmul de odihnă și concentrare. Am luat doar 8,10, deși mă așteptam să iau peste 9. Depun contestație la Matematică, pentru că deși nu am putut gândi prea limpede în ziua aia, sunt destul de sigur că nu aveau pe ce să mă depuncteze profesorii atât de mult”.

Dincolo de oboseala extremă și haosul organizatoric, pasiunea pentru studiu a fost cea care a salvat notele finale. Sebastian se declară mulțumit de rezultatul obținut la Biologie, își face deja planurile pentru admitere și trage un semnal de alarmă realist cu privire la modul în care schimbările climatice vor dicta calendarul examenelor naționale în viitor.

La a treia probă, la Biologie, luat 9,00 și mă declar mulțumit, pentru că, deși eram epuizat, materia asta mă pasionează. Mai departe vreau să văd ce se alege de contestația la Matematică și mă pregătesc pentru admitere, la ASE. Per total m-am descurcat bine, deși condițiile au fost departe de a putea fi considerate optime. Eu unul nu știu dacă vreodată s-a ținut Bacalaureatul în halul ăsta, mă bucur doar că nu a fost și un examen mai greu decât de obicei, pentru că atunci am fi ieșit complet dezavantajați. De la anul și eu sunt de acord că ar trebui să țină examenul mai devreme, dar să vedem cât de mult o să conteze și pe termen lung, pentru că ce vor face, îl vor muta până în martie dacă schimbările climatice ne vor afecta și mai mult?”, a declarat Sebastian.

„Trebuia ca examenul să înceapă la 13:00 pentru toată lumea”

De la canicula sufocantă din amfiteatre, la furtuni și infrastructură blocată. Pentru Anais, drumul spre examenul de Bacalaureat a fost o adevărată cursă cu obstacole din cauza vremii extreme din Capitală. Tânăra, care își dorește să intre la Facultatea de Științe Politice, a povestit cum migrenele și haosul de la metrou i-au transformat probele într-un coșmar:

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„Cel mai greu a fost la proba scrisă, de Română. Nu pentru că ar fi fost subiectele grele, cred că din punctul ăsta de vedere am scăpat chiar ușor câtă vreme era o poezie accesibilă, dar din cauza condițiilor din sala de examen. Am avut două ventilatoare care băteau din față dar abia ajungeau la mine, fiind în ultimele bănci și poziționată și la fereastră. Am avut realmente migrene din cauza căldurii, îmi era foarte greu să mă concentrez. Am luat 8,75, ceea ce e decent, dar nu strălucit.

La a doua probă, la Istorie, în ziua reprogramării am avut inundațiile. Locuiesc pe lângă Gara de Nord, iar în dimineața aia metroul era inundat. M-a dus mama la examen după ce am văzut pozele cu metroul, dar nimeni nu era odihnit, ba de la furtună, ba de la emoțiile de examen, ba de la faptul că au trebuit să se trezească mai devreme pentru a se asigura că nu întârzie. La ieșire am aflat că cei care întârziau mai aveau o șansă și sinceră să fiu preferam să fi început toate examenele la ora 13:00 și să ne fi anunțat cu o seară înainte măcar, pentru că am fi avut toți parte de condiții mult mai normale”, arată tânăra.

Deși a stăpânit materia, discrepanța uriașă dintre efortul depus și nota finală o determină pe tânără să nu renunțe ușor. Anais explică de ce va depune contestație la Istorie, cum a reușit să se revanșeze la ultima probă și care este facultatea la care vrea să își continue studiile în București.

„Am luat doar 7,00 la Istorie, deși știam toate eseurile pe dinafară, tocmai de aceea voi depune și contestație, chiar dacă nu sunt complet sigură că nu am făcut greșeli aiurea, din cauza condițiilor. Îmi voi vedea lucrarea oricum și decid în funcție de asta dacă merită.

A treia probă, la Geografie, a fost cea mai liniștită, meteorologic și din toate punctele de vedere. Dacă toate s-ar fi derulat așa ar fi fost perfect. Acolo am luat 9,70, știam deja unde am greșit când am văzut baremul. Îmi e puțin ciudă că nu am luat 10, dar de când am văzut baremul până acum am reușit să trec peste. Mai departe, aștept să văd ce rezolv cu contestația la Istorie și apoi voi da admiterea la Facultatea de Științe Politice din cadrul Universității București”, a povestit Anais.

„L-aș ruga pe ministrul Educației să încerce să își mențină concentrarea în condițiile noastre”

Marius nu își menajează deloc cuvintele și lansează o provocare directă către conducerea Ministerului Educației. Viitorul student la Jurnalism consideră că organizarea examenelor pe timp de Cod roșu a fost o dovadă de totală lipsă de pregătire și explică de ce programarea probelor „în creierii dimineții”, pe timp de furtună, a fost o decizie absurdă:

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„Prima probă, cea de Româna, a fost un coșmar. L-aș ruga pe ministrul Educației să stea 3 ore într-o sală cu două ventilatoare și 40 de grade afară ca să își dea seama de unul singur dacă își poate menține sau nu concentrarea. Nu pot înțelege de ce s-au pregătit așa prost câtă vreme știau cu o săptămână înainte că vom avea cod roșu. Sunt mulțumit de mine, am luat 8,40, dar nu știu dacă cei care au organizat Bacalaureatul anul acesta ar avea motive să fie la fel de mulțumiți.

La proba de miercuri dimineață a avut loc furtuna. Eram obosit că m-am trezit mai devreme cu o oră să fiu sigur că ajung la timp. Îmi era rău din cauza oboselii pentru că nu am putut dormi bine nici pe parcursul nopții. Nu înțeleg de ce trebuie să dăm examene în creierii dimineții, nu are niciun sens. Ca să ajungă până la 8 jumătate la liceu unii trebuie să se trezească de pe la 6 dimineața în condiții de stres că așa e la orice examen. Nu are nici cel mai mic sens, cred că cei care au dat proba la 13:00 au fost mai avantajați, că la ora aia te poți gândi. Am luat 9,40 la istorie, sunt ok cu nota, dar condițiile au fost sub orice limită.

La Logică am luat 10, acolo nu aveam emoții deși a fost mai greu decât de obicei. Norocul e ca probele la Română și Istorie nu au fost mai grele ca în anii anteriori. Nu voi face contestație la nicio probă pentru că am luat cât mă așteptam după ce am văzut baremele, dar rămâne în orice caz un gust amar. Mai departe voi da admiterea la Facultatea de Jurnalism din cadrul Universității București”, a explicat Marius.