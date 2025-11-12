Șantaj de coșmar în Italia: trei români au pretins că vor cumpăra un hotel, apoi l-au amenințat pe proprietar: „Ne dai 15.000 de euro sau dăm foc clădirii!”

Un incident șocant a avut loc în provincia Mantova, Italia. Propietarul unui hotelier din Bagnolo San Vito a fost victima unui șantaj pus la cale de trei români. Cei trei bărbați, cu vârste între 37 și 43 de ani, au încercat să obțină sume importante de bani.

Potrivit publicației Il Gazzettino, inițial, cei trei au închiriat trei camere în hotelul victimei, prezentându-și documentele în mod legal. Câteva zile mai târziu, aflând că proprietarul intenționa să vândă imobilul, s-au arătat interesați să-l cumpere.

„Au făcut oferte tentante și au pretins că vor acoperi toate cheltuielile legate de tranzacție. În realitate, urmau să joace o scenă bine pusă la punct”, susține publicația citată.

Conflictul a escaladat rapid. Când hotelierul a încercat să renunțe la înțelegere, cei trei bărbați au trecut la amenințări.

„Ne dai 15.000 de euro sau dăm foc hotelului!”, au amenințat românii.

Din nefericire, victima a fost convinsă că face parte dintr-o procedură legală și le-a oferit 9.000 de euro și două telefoane de ultimă generație. Ulterior, suspecții au cerut ca hotelul să fie vândut pentru doar 60.000 de euro, iar în cele din urmă au solicitat o „compensație” de 15.000 de euro pentru a anula tranzacția.

Hotelierul, speriat de escaladarea situației, a apelat la autorități.

Carabinierii din Bagnolo San Vito, în colaborare cu secția radiomobilă din Mantova, au organizat un flagrant delict, intervenind imediat după predarea banilor.

Cei trei români, rezidenți în Padova, Bologna și Modena, au fost arestați pentru șantaj agravat în formă continuată și duși la închisoarea din Mantova.

Suma a fost recuperată integral și returnată proprietarului hotelului.