search
Miercuri, 12 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Șantaj de coșmar în Italia: trei români au pretins că vor cumpăra un hotel, apoi l-au amenințat pe proprietar: „Ne dai 15.000 de euro sau dăm foc clădirii!”

0
0
Publicat:

Un incident șocant a avut loc în provincia Mantova, Italia. Propietarul unui hotelier din Bagnolo San Vito a fost victima unui șantaj pus la cale de trei români. Cei trei bărbați, cu vârste între 37 și 43 de ani, au încercat să obțină sume importante de bani.

9087205 24182347 fernetti 2 jpg

Potrivit publicației Il Gazzettino, inițial, cei trei au închiriat trei camere în hotelul victimei, prezentându-și documentele în mod legal. Câteva zile mai târziu, aflând că proprietarul intenționa să vândă imobilul, s-au arătat interesați să-l cumpere.

„Au făcut oferte tentante și au pretins că vor acoperi toate cheltuielile legate de tranzacție. În realitate, urmau să joace o scenă bine pusă la punct”, susține publicația citată.

Conflictul a escaladat rapid. Când hotelierul a încercat să renunțe la înțelegere, cei trei bărbați au trecut la amenințări.

„Ne dai 15.000 de euro sau dăm foc hotelului!”, au amenințat românii.

Din nefericire, victima a fost convinsă că face parte dintr-o procedură legală și le-a oferit 9.000 de euro și două telefoane de ultimă generație. Ulterior, suspecții au cerut ca hotelul să fie vândut pentru doar 60.000 de euro, iar în cele din urmă au solicitat o „compensație” de 15.000 de euro pentru a anula tranzacția.

Hotelierul, speriat de escaladarea situației, a apelat la autorități.

Carabinierii din Bagnolo San Vito, în colaborare cu secția radiomobilă din Mantova, au organizat un flagrant delict, intervenind imediat după predarea banilor.

Cei trei români, rezidenți în Padova, Bologna și Modena, au fost arestați pentru șantaj agravat în formă continuată și duși la închisoarea din Mantova.

Suma a fost recuperată integral și returnată proprietarului hotelului.

Societate

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
A murit Horia Moculescu. Compozitorul avea 88 de ani
digi24.ro
image
Horia Moculescu a murit. Compozitorul avea 88 de ani și era internat, în stare gravă, la Institutul ”Matei Balş”
stirileprotv.ro
image
Unde va fi ÎNMORMÂNTAT Horia Moculescu. La Bellu nu mai sunt locuri!
gandul.ro
image
Șapte acorduri semnate cu țări membre ale CSI, denunțate de Republica Moldova
mediafax.ro
image
A murit Horia Moculescu. Compozitorul avea 88 de ani. Nidia, fata maestrului, în lacrimi
fanatik.ro
image
Surpriză în cel mai recent sondaj. Ce loc ocupă Anca Alexandrescu în cursa pentru Primăria Capitalei
libertatea.ro
image
Măsuri dure pentru românii care nu-și plătesc taxele și amenzile. Explicațiile ministrului Cseke Attila
digi24.ro
image
Viorel Păunescu, apariție rară în public » Cum arată la 90 de ani
gsp.ro
image
"N-a fost convocat, pentru ca pe tatăl său nu-l cheamă Gică Hagi!" N-a mai rezistat: atac frontal la Mircea Lucescu
digisport.ro
image
MApN lămurește: de ce a cerut șeful Armatei ca românii să aibă provizii pentru 72 de ore
stiripesurse.ro
image
Acum, fosta vedetă de filme pentru adulți Jenna Jameson îi ajută pe alții „să-l găsească pe Iisus”: „Am fost cunoscută pentru păcat”
antena3.ro
image
57.000 de lei net, pensia încasată de un magistrat. Bolojan insistă cu procentul de 70% la negocieri
observatornews.ro
image
De ce a murit, de fapt, Horia Moculescu? Boala gravă care i-a măcinat trupul
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
prosport.ro
image
Două noi cutremure într-o zonă atipică din România. Rar au loc aici seisme
playtech.ro
image
Antrenor secund bombă pentru Filipe Coelho la Universitatea Craiova! A fost principal la FCSB. Exclusiv
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Dan Alexa, "salvat" de Răzvan Lucescu, după pumnul încasat de la Anamaria Prodan: "Altfel, mă aruncam pe geam"
digisport.ro
image
„Borfaș e mă-ta” / „I-am dat țeapă lu' mă-ta?” - Adrian Năstase a răbufnit, după congresul PSD
stiripesurse.ro
image
BREAKING! A MURIT Horia Moculescu!
kanald.ro
image
VIDEO: Primul robot umanoid rusesc cu AI s-a făcut de râs și a căzut pe scenă după ce...
playtech.ro
image
„Mami vine la voi…” Noemi, mama celor 3 copii morți în accidentul din Spania, ȘOCHEAZĂ la trei luni după înmormântare. Curg mesajele de la apropiați, după mesajul publicat de tânără
wowbiz.ro
image
O, ce veste minunată! Bani în plus pentru bunici pe lângă a 13-a pensie de Crăciun
romaniatv.net
image
Cadou 1500 de lei pentru părinți! Banii se oferă lunar
mediaflux.ro
image
Viorel Păunescu, apariție rară în public » Cum arată la 90 de ani
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Maladia care l-a distrus pe Horia Moculescu. Boala dureroasă care l-a chinuit aproape 20 de ani. Ce i-a adus sfârșitul compozitorului
actualitate.net
image
Gigi Nețoiu, dezvăluiri neașteptate despre Nadia Comăneci. Ce legătură a fost, de fapt, între cei doi: „Doar eu știam că va pleca din țară înainte de Revoluție”
click.ro
image
Cu cine și-ar fi înșelat dr. Cristian Andrei prima soție: „L-am filmat în patul nostru”
click.ro
image
Reacție dură a lui Alessandro Safina, după ce iubita româncă i-a făcut dosar penal pentru abandon în familie! La ce gest disperat a recurs tenorul italian. Avocat Dalina Terzi: „La fel a procedat și cu fiul cel mare”
click.ro
FotoJet Kate (5) jpg
Poartă Kate Middleton perucă sau nu? Cum se face că are un păr atât de lung și bogat după ce a suferit de cancer?
okmagazine.ro
Martha Stewart foto Profimedia jpg
Martha Stewart, confesiuni intime la 84 de ani: „Am avut mulți iubiți despre care n-a știut nimeni...”
clickpentrufemei.ro
Cairo, Gizeh, Pyramid of Menkaure, Egypt, Oct 2005 jpg
Anomaliile descoperite la o piramidă de pe platoul Giza ar putea indica o intrare ascunsă
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
A murit Horia Moculescu! Mesajul cutremurător transmis de fiica celebrului compozitor: „Mă sufocă și mă strânge lumea, tată! Nu pot să respir. Nu știu să trăiesc.”
image
Gigi Nețoiu, dezvăluiri neașteptate despre Nadia Comăneci. Ce legătură a fost, de fapt, între cei doi: „Doar eu știam că va pleca din țară înainte de Revoluție”

OK! Magazine

image
Minune sau AI? Un celebru preot a publicat niște imagini halucinante! Sfântul Nectarie a fost văzut printre enoriași

Click! Pentru femei

image
Martha Stewart, confesiuni intime la 84 de ani: „Am avut mulți iubiți despre care n-a știut nimeni...”

Click! Sănătate

image
Medic: Semnul de demență care apare când te uiți la televizor