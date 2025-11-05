search
Miercuri, 5 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Jaf de proporții în Belgia. Cum au reușit niște români să fure 14 mașini din Portul Anvers într-un weekend

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Un grup de români a reușit să fure 14 mașini din portul Anvers în câteva zile, în noiembrie 2023. Cei șapte inculpați au fost condamnați fiecare la câte patru ani de închisoare și o amendă de 4.000 de euro.

Portul Anvers/FOTO: X
Portul Anvers/FOTO: X

Potriviti imaginilor surprinse de camerele de vedere, trei mașini au ajuns la poarta companiei Van Moer Logistics din Anvers, pe 3 noiembrie 2023. Două camioane de tractare, care duceau transportatorii olandezi neavizați, și un Audi negru în care se aflau membrii bandei care coordonau totul, scrie GVA.

Ulterior, doi bărbați cu uniforme de muncă de la Van Moer deschid porțile și le oferă celorlalți indicații cu privire la ce mașini să ia și le spune să ștampileze avizele de transport cu ștampila companiei

În realitate, cei doi nu erau angajați la Van Moer, ci complici la infracțiune. Câteva minute mai târziu, cele două camioane pleacă din curte, fiecare cu o Toyota Land Cruiser în remorcă.

Câteva ore mai târziu, în jurul orei cinci dimineața, sâmbătă, hoții se întorc. Din nou, doi bărbați îmbrăcați în haine cu însemnele Van Moer deschid poarta. Un camion de tractare intră pe proprietate și pleacă la scurt timp, transportând un alt Toyota.

În același weekend, în noaptea de sâmbătă spre duminică, urmează o a treia vizită. Așa-zișii angajați deschid din nou porțile, iar de data aceasta hoții înșiși conduc trei mașini Toyota – cu farurile stinse – în afara incintei. Camionul de tractare este, de asemenea, prezent, transportând alte două vehicule către Țările de Jos.

Pe măsură ce weekendul se apropia de sfârșit, făptașii au decis să mai încerce o dată. În jurul orei 22:00, duminică seara, aceștia au reapărut și au plecat cu două Land Cruiser. În total, în trei zile, au reușit să fure paisprezece vehicule de la Van Moer, care erau pregătite pentru export în Africa. Abia în săptămâna următoare compania și-a dat seama că vehiculele dispăruseră.

Poliția a identificat banda cu ajutorul autorităților olandeze și cehe. O parte dintre mașinile furate au fost găsite în Olanda și Cehia. Doi transportatori olandezi au spus că au fost angajați de trei români și nu știau că vehiculele erau furate, motiv pentru care nu au fost inculpați.

În schimb, șapte persoane au fost trimise în judecată, doar doi români, I. Giurca și M. Popa, s-au prezentat.

Deși au pretins că au fost doar intermediari, judecătorul a decis că toți au participat conștient la furturi.

Așadar, judecătorul a calificat infracțiunile drept „deosebit de grave”, condamnându-i pe toți inculpații la patru ani de închisoare și la o amendă de 4.000 de euro. În plus, bunurile acestora și peste 400.000 de euro au fost confiscate.

Părțile civile au primit provizoriu despăgubiri simbolice de 1 euro, în așteptarea calculării prejudiciului real.

Evenimente

Top articole

Ghid de cumpărături

Partenerii noștri

image
Emeric Ienei a murit la vârsta de 88 de ani
digi24.ro
image
A murit Emeric Ienei. Fostul mare antrenor avea 88 de ani
stirileprotv.ro
image
Povestea unui tânăr spaniol plecat la MUNCĂ „la căpătul lumii”, în Australia. „Câștig 700 de euro într-un weekend. Acum simt că munca mea are valoare”
gandul.ro
image
A murit Emeric Ienei. Legendarul antrenor avea 88 de ani
mediafax.ro
image
Care era poziția lui Emeric Ienei în războiul FCSB – CSA Steaua: „Pentru mine există o singură echipă”
fanatik.ro
image
Trei lovituri simultane care ar putea duce Rusia spre o catastrofă economică și militară
libertatea.ro
image
La Moscova s-a înregistrat noaptea trecută o temperatură record pentru această perioadă a anului
digi24.ro
image
Orașul european în care venitul mediu lunar este de 7.200 de euro. Aici nu se aud claxoane, iar oamenii par să nu se grăbească nicăieri
gsp.ro
image
Cum l-a numit Victoria pe David Beckham, după ce englezii au anunțat că și-a schimbat numele
digisport.ro
image
Procurorii DNA dinamitează o întreagă organizație PNL: Linia de foc duce direct către vârful partidului
stiripesurse.ro
image
Unui bărbat nu i-a venit să creadă ce a găsit la un second-hand cu doar 2 lei: „Mi-a căzut fața”
antena3.ro
image
Rețea de medici falși, anchetată pentru diplome obținute ilegal la Chișinău. Unii activau deja în România
observatornews.ro
image
De ce a murit Emeric Ienei? Boala grea care l-a măcinat pe fostul mare antrenor
cancan.ro
image
FOTO. Imagini hot cu Miss Universe care a divorțat de milionarul român
prosport.ro
image
„Dacă sunt singurul copil, fraţii şi părinţii defunctului au dreptul la moştenire?”. Legea succesorală
playtech.ro
image
Miodrag Belodedici a dezvăluit ultima convorbire cu Emeric Ienei: „Avea probleme. E una dintre cele mai triste zile din istoria Stelei”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
"Ce mesaj ai vrut să transmiți?" Ronaldo a explicat, fără rețineri, gestul făcut față de Donald Trump
digisport.ro
image
Se pregătește ceva major: Întâlnire ultra-secretă, la cel mai înalt nivel din Europa. Inclusiv telefoanele vor fi interzise
stiripesurse.ro
image
Când vor fi virate bursele elevilor aferente lunilor septembrie şi octombrie: Banii vor intra direct pe carduri
kanald.ro
image
Fotbalistul român pe care Viktor Orban îl numește „legenda sportului maghiar”. Cum a ajuns fostul căpitan al naționalei...
playtech.ro
image
Dezvăluiri BOMBĂ despre criminalul din Mureș! Ea este singura persoană care știe unde se ascunde Emil Gânj! De ce nu are voie să spună: „Nu poate fi obligat să denunțe locația!”
wowbiz.ro
image
COLOSAL! Văduva lui Costel Corduneanu, fostul lider al celui de temut clan din România, înfiinţează Clubul femeilor interlope!
romaniatv.net
image
Cadou 1000 de euro pentru români! Banii vin în 2026
mediaflux.ro
image
Orașul european în care venitul mediu lunar este de 7.200 de euro. Aici nu se aud claxoane, iar oamenii par să nu se grăbească nicăieri
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Răsturnare de situație în cazul morții Andreei Cuciuc. Ce ascundea familia? Acuzații și dezvăluiri incredibile despre moartea adolescentei la Balul Bobocilor. La ce presiuni a fost supusă familia
actualitate.net
image
Salariul pe care îl încasează un român, în Elveția: „Acum muncesc la pește congelat. 3 luni am fost în probe”. Ce cheltuieli lunare are?
click.ro
image
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată, nu dorm bine”
click.ro
image
Dieta lui Dan Negru, la 54 de ani: „Mă feresc de tipurile de mâncare pe care bunica mea nu le-ar recunoaște”. Ce pune, de fapt, în farfurie și cum slăbește rapid?
click.ro
Kate și William în negru 1, Getty jpg
Moartea fulgerătoare a lovit la doar 45 de ani, Prințul William e în doliu! Detalii tulburătoare
okmagazine.ro
Vinete in sos de rosii picant Sursa foto shutterstock 1783803362 jpg
Vinete în sos de roșii picant. Reţeta care îți salvează cina
clickpentrufemei.ro
Racheta de croazieră Tomahawk, coșmarul planificatorilor militari sovietici (© Shutterstock)
Racheta de croazieră Tomahawk, coșmarul planificatorilor militari sovietici
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Adevărul despre relația din spatele scenei dintre Angela Similea și „Prințul șlagărelor”. Fiul compozitorului Marcel Dragomir rupe tăcerea: „Ea era ca pe un piedestal!” Ultimele lui cuvinte
image
Salariul pe care îl încasează un român, în Elveția: „Acum muncesc la pește congelat. 3 luni am fost în probe”. Ce cheltuieli lunare are?

OK! Magazine

image
Vedeta care nu s-a putut abține și a făcut sex cu soțul ei când era în travaliu, cu dilatare de 3 cm. „Ajută câteodată…”

Click! Pentru femei

image
N-a spus la nimeni, dar a suferit o depresie devastatoare. Ce simptome are acum Reese Witherspoon

Click! Sănătate

image
Cancer gastric: 5 simptome „inofensive” care nu trebuie ignorate