Jaf de proporții în Belgia. Cum au reușit niște români să fure 14 mașini din Portul Anvers într-un weekend

Un grup de români a reușit să fure 14 mașini din portul Anvers în câteva zile, în noiembrie 2023. Cei șapte inculpați au fost condamnați fiecare la câte patru ani de închisoare și o amendă de 4.000 de euro.

Potriviti imaginilor surprinse de camerele de vedere, trei mașini au ajuns la poarta companiei Van Moer Logistics din Anvers, pe 3 noiembrie 2023. Două camioane de tractare, care duceau transportatorii olandezi neavizați, și un Audi negru în care se aflau membrii bandei care coordonau totul, scrie GVA.

Ulterior, doi bărbați cu uniforme de muncă de la Van Moer deschid porțile și le oferă celorlalți indicații cu privire la ce mașini să ia și le spune să ștampileze avizele de transport cu ștampila companiei

În realitate, cei doi nu erau angajați la Van Moer, ci complici la infracțiune. Câteva minute mai târziu, cele două camioane pleacă din curte, fiecare cu o Toyota Land Cruiser în remorcă.

Câteva ore mai târziu, în jurul orei cinci dimineața, sâmbătă, hoții se întorc. Din nou, doi bărbați îmbrăcați în haine cu însemnele Van Moer deschid poarta. Un camion de tractare intră pe proprietate și pleacă la scurt timp, transportând un alt Toyota.

În același weekend, în noaptea de sâmbătă spre duminică, urmează o a treia vizită. Așa-zișii angajați deschid din nou porțile, iar de data aceasta hoții înșiși conduc trei mașini Toyota – cu farurile stinse – în afara incintei. Camionul de tractare este, de asemenea, prezent, transportând alte două vehicule către Țările de Jos.

Pe măsură ce weekendul se apropia de sfârșit, făptașii au decis să mai încerce o dată. În jurul orei 22:00, duminică seara, aceștia au reapărut și au plecat cu două Land Cruiser. În total, în trei zile, au reușit să fure paisprezece vehicule de la Van Moer, care erau pregătite pentru export în Africa. Abia în săptămâna următoare compania și-a dat seama că vehiculele dispăruseră.

Poliția a identificat banda cu ajutorul autorităților olandeze și cehe. O parte dintre mașinile furate au fost găsite în Olanda și Cehia. Doi transportatori olandezi au spus că au fost angajați de trei români și nu știau că vehiculele erau furate, motiv pentru care nu au fost inculpați.

În schimb, șapte persoane au fost trimise în judecată, doar doi români, I. Giurca și M. Popa, s-au prezentat.

Deși au pretins că au fost doar intermediari, judecătorul a decis că toți au participat conștient la furturi.

Așadar, judecătorul a calificat infracțiunile drept „deosebit de grave”, condamnându-i pe toți inculpații la patru ani de închisoare și la o amendă de 4.000 de euro. În plus, bunurile acestora și peste 400.000 de euro au fost confiscate.

Părțile civile au primit provizoriu despăgubiri simbolice de 1 euro, în așteptarea calculării prejudiciului real.