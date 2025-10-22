Tinerii antreprenori avertizează: creșterea salariilor trebuie să înceapă cu scăderea poverii fiscale

Intenția de a majora, din 2026, salariul minim pe economie stârnește îngrijorarea tinerilor antreprenori, aceștia avertizând că o astfel de creștere a veniturilor trebuie să fie demarată simultan cu scăderea poverii fiscale pe muncă.

Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România (PTIR) își exprimă îngrijorarea față de planurile de majorare a salariului minim pe economie începând cu 1 ianuarie 2026.

„Tinerii antreprenori resimt în prezent o presiune semnificativă pe costurile operaționale, generată de majorarea taxelor, de volatilitatea economică și de creșterea generalizată a prețurilor la energie și servicii. În acest context, o creștere suplimentară a salariului minim, fără un plan fiscal compensatoriu, riscă să afecteze direct startup-urile, microîntreprinderile și firmele aflate în primele etape de dezvoltare, exact segmentele care generează inovație, locuri de muncă și valoare adăugată în economie” a declarat Daniel Urîtu, președintele Patronatului Tinerilor Întreprinzători din România (PTIR).

Tinerii antreprenori nu se opun creșterii veniturilor, ci solicită ca aceasta să fie sustenabilă. În contextul actual, în care costurile și fiscalitatea cresc, este nevoie de măsuri care să sprijine atât angajatul, cât și angajatorul.

Sondajul realizat de IMM România în perioada 10 – 15 octombrie 2025, la care au fost 2017 respondenți, scoate în evidență următoarele aspecte:

• aproape 2/3 dintre antreprenori - 63,9% - nu susțin creșterea salariului minim brut pe țară de la 1 ianuarie 2026, iar mai mult de jumătate dintre întreprinderi – 51,3% - susțin creșterea salariului minim începând cu 1 ianuarie 2027.

• 84,7% dintre antreprenori susțin reducerea cu 5 puncte procentuale a impozitului pe salarii, ca o modalitate de creșterea a veniturilor pentru salariați.

• 53,5% dintre respondenți menționează că o creștere a salariului minim brut pe țară va determina creșterea prețului produselor și serviciilor întreprinderilor româneşti care va conduce la pierderea competitivităţii.

• 50,5% dintre antreprenori declară că vor fi nevoiți să efectueze disponibilizări de personal în cazul unei creșteri a salariului minim brut.

Astfel, PTIR se alătură demersului IMM România și propune înghețarea salariului minim brut la nivelul actual de 4.050 lei până la 31 decembrie 2026 și solicită Guvernului să reducă fiscalitatea pe muncă cu minimum 5 puncte procentuale și să păstreze deductibilitatea pentru veniturile mici.

În prezent, impozitul pe venit aferent salariului este de 10%, la care se adaugă 25% contribuția pentru pensii și 10% contribuția pentru sănătate. Diminuarea solicitată de PTIR ar face ca fiscalitatea pe muncă să fie de 40%, față de 45% cât este acum.