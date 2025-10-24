search
Vineri, 24 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Video Sorin Grindeanu: „Nu e chiar bine să îngheţăm salariul minim. Asta ar putea duce spre infringement”

0
0
Publicat:

Sorin Grindeanu, a afirmat, vineri, 24 octombrie, citând-o pe Roxana Mânzatu, vicepreședinta executivă a Comisiei Europene, că nu este bine ca România să îngheţe salariul minim, pentru că o asemenea măsură ar putea duce spre infringement.

Într-o conferință de presă la care au mai participat secretarul general al PSD, Paul Stănescu, și președintele CJ Olt, Marius Oprescu, Sorin Grindeanu a fost chestionat în legătură cu existența unui acord de principiu în coaliţie pentru îngheţarea salariului minim anul viitor.

„Am avut săptămâna trecută o primă discuţie despre acest subiect. Ministrul Finanţelor a venit şi a prezentat nişte date. Între timp, noi am avut o şedinţă la Amsterdam, la Partidul Socialiştilor Europeni, unde a venit şi doamna comisar Roxana Mânzatu, care are acest domeniu în gestiune la Comisia Europeană, şi care ne-a spus că nu e chiar bine să îngheţăm salariul minim, că ştie de discuţia din Coaliţie, că asta ar putea duce spre infringement. Eu am rugat-o, de aceea s-a redeschis acest subiect, să pregătească de la nivelul Comisiei Europene un material pe acest subiect”, a declarat Sorin Grindeanu.

„Să luăm o decizie în cunoştinţă de cauză”

Liderul interimar al PSD a explicat că i-a rugat pe cei de la Ministerul Finanţelor să calculeze „impactul unui asemenea demers astfel încât să avem toate datele pe masă şi să luăm o decizie în cunoştinţă de cauză”.

„Despre asta e vorba şi sper că în săptămâna viitoare să închidem acest lucru”, a afirmat președintele interimar al PSD.

Grindeanu: „Să luăm o decizie în cunoştinţă de cauză”. FOTO INQUAM Photos / Malina Norocea
Grindeanu: „Să luăm o decizie în cunoştinţă de cauză”. FOTO INQUAM Photos / Malina Norocea

Executivul trebuie să ia o decizie până la finalul anului privind salariul minim. O lege care transpune o directivă a UE obligă la majorări anuale, în funcție de evoluția indicatorilor sociali, economici și financiari.

România a adoptat în timpul guvernării Ciolacu o lege care transpune o directivă a UE prin care statelor membre li se impune ca salariul minim din fiecare țară să fie de cel puțin 47% din salariul mediu brut. Salariul mediu brut a crescut anul acesta. Potrivit Economedia, în august, câștigul salarial mediu net a crescut cu 4,4% față de august 2024, dar acest avans este sub rata inflației și sub nivelul din luna precedentă. 

INS a informat că în cursul anului se înregistrează fluctuații ale câştigului salarial determinate, în principal, de acordarea premiilor anuale şi a primelor de sărbători, în special în lunile luate ca bază de comparaţie (decembrie, martie/aprilie).

De asemenea, Legea care transpune directiva UE prevede și obligativitatea majorării anuale în funcție de evoluția indicatorilor sociali, economici și financiari.

„A fost o discuție scurtă, în sensul că la final de an există aceasta actualizare, dacă se face, nu se face, decizia se va lua în momentul potrivit. Dar încă nu e luată nicio decizie, există păreri relativ împărțite. Cei din zona de business spun că nu e cazul, că productivitatea nu susține o astfel de creștere. Vom vedea când va fi momentul”, a explicat șeful UDMR, Kelemen Hunor, într-o conferință de presă.

În PSD direcția este de susținere a unei majorări salariale. Șeful partidului, Sorin Grindeanu, a anunțat însă că discuțiile mai ample vor fi purtate în contextul unui consiliu Tripartit, săptămâna viitoare. 

„Avem ca țintă să susținem aceste lucruri, dar o să avem și un Consiliu Tripartit. Trebuie să ascultăm și partea cealaltă, iar toate aceste aspecte le vom decide în forurile de conducere”, a precizat șeful interimar al PSD, Sorin Grindeanu, într-o altă conferință de presă. 

Potrivit premierului Ilie Bolojan, o majorare a salariului minim în viitorul apropiat ar genera efecte în lanţ asupra veniturilor în sistemul public și asupra unor firme din domeniul privat.

Politică

Top articole

Partenerii noștri

image
Răspunsul lui Donald Trump după ce Vladimir Putin a minimalizat efectele noilor sancțiuni ale SUA
digi24.ro
image
Un gigant francez, cu afaceri de peste două miliarde de euro, vrea să plece din România. Are mai bine de 10.000 de angajați
stirileprotv.ro
image
Cum arată și cu ce se ocupă fetița din reclama la salam săsesc. Luzia are 26 de ani
gandul.ro
image
Circulație suspendată temporar pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse. Ce rute alternative sunt disponibile
mediafax.ro
image
Crainicul ultras de la Dinamo! Bătut de jandarmi, după ce a invadat terenul: „M-au frăgezit! Au dat în mine cu scutul”
fanatik.ro
image
Noul motiv de nulitate a rechizitoriului Mineriadei: Virgil Măgureanu se plânge că procurorii l-au făcut suspect abia după trei ani de la debutul cercetărilor
libertatea.ro
image
Scandal uriaș în armata: „Ne-am înrolat să apărăm țara, nu să fim agresate sexual de colegi”
digi24.ro
image
Adrian Mutu, INCENDIAR despre subiectul Chivu la Inter: „Taci! Ai vorbit cu rasism și cu superioritate!”
gsp.ro
image
Fiica unuia dintre cei titrați antrenori din istorie a spus totul despre tatăl ei: ”Se îmbracă prost” / ”Accese de nebunie?”
digisport.ro
image
Când populismul dă cu barosul în Constituție: prostia dublă a referendumului și a revizuirii pentru pensiile magistraților
stiripesurse.ro
image
Carrefour se pregătește să își vândă magazinele din România. Decizie cu impact major pentru mii de angajați
antena3.ro
image
Elevii din Focșani şi-au speriat profesorii cu o maimuță creată cu AI. Gluma i-ar putea costa scump
observatornews.ro
image
NASA, în alertă! O cometă uriașă amenință Pământul
cancan.ro
image
Simona Halep a pierdut 18 milioane de dolari! Americanii anunță declinul financiar uriaș
prosport.ro
image
Cât costă să încălzești un apartament cu centrală pe gaz la 21°C. Simulare de consum lunar
playtech.ro
image
Andrei Vochin dezvăluie motivul pentru care scandalul de la Craiova a venit la momentul potrivit pentru Mirel Rădoi: „Baiaram chiar merită o primă”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
FOTO UEFA a publicat două imagini cu iubita lui Lamine Yamal și a declanșat nebunia
digisport.ro
image
Ies la iveală informații din interior! Premierul Bolojan ar fi cedat, după discuția cu Florin Manole/Update: Reacția ministrului Muncii
stiripesurse.ro
image
Când ar fi murit, de fapt, Bianka și Tony. Au apărut rezultatele preliminarii ale necropsiei în cazul tinerilor găsiți morți, în Harghita!
kanald.ro
image
Carrefour, gata să plece din România: lanțul cu peste 400 de magazine ar...
playtech.ro
image
Ce l-a împins pe Daniel Popa, directorul general al Termocentralelor Constanța, să își pună capăt zilelor e TERIFIANT! Detalii de ultim moment
wowbiz.ro
image
Uluitor! Cine este românul cu pensie specială de 70.000 de lei pe lună!
romaniatv.net
image
Pensionarii români primesc 170 de lei în plus în luna noiembrie! Cine beneficiază de ajutor direct pe cupon
mediaflux.ro
image
Gică Hagi pleacă din România » Orașul-surpriză unde a ales să se mute
gsp.ro
image
Mesajele Vasilicăi Enache, avocata decedată în explozia din Rahova, analizate de criminalist: „În acel bloc era o bombă cu ceas”
actualitate.net
image
Ce tranzacții suspecte a descoperit Libra Bank în conturile AUR. Ce plăți s-au făcut către patronul Realitatea PLUS, unde Simion și Georgescu sunt lăudați excesiv
actualitate.net
image
Horoscop săptămâna 24-30 octombrie. Berbecii ar putea avea parte de pierderi, transformări importante pentru Săgetători, vin bani către Pești
click.ro
image
Care este cel mai bun detergent de rufe din comerț: „Este cel pe care ar trebui să-l alegem cu toții”
click.ro
image
De ce au murit tinerii găsiți într-o mașină în Harghita. Au fost făcute publice primele rezultate ale necropsiei
click.ro
Harry, Charles, Peter Phillips, Anne, Andrew și Edward la înmormântarea Reginei în 2022, GettyImages jpg
Prințul renegat, un libidinos notoriu! Apela la angajații de la Palat să facă rost de femei și-și dorea ”blonde și balerine”
okmagazine.ro
Prințul Andrew foto Profimedia jpg
Relația scandaloasă de 72 de ore pe care fratele Regelui Charles a avut-o cu un model Playboy
clickpentrufemei.ro
Dorin Pavel, fondatorul hidroenergeticii românești (foto: Primăria Sebeș)
Cine a fost Dorin Pavel, inginerul care a plănuit marile hidrocentrale din România
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Iarna care vine ar putea fi istorică. Este comparată cu cea din 1981, una dintre cele mai dure ale secolului trecut
image
Horoscop săptămâna 24-30 octombrie. Berbecii ar putea avea parte de pierderi, transformări importante pentru Săgetători, vin bani către Pești

OK! Magazine

image
Femeile nu o suportă! După trei luni în serviciul lui Meghan, o altă angajată și-a luat tălpășița: „Probabil s-a purtat groaznic cu ea!”

Click! Pentru femei

image
Relația scandaloasă de 72 de ore pe care fratele Regelui Charles a avut-o cu un model Playboy

Click! Sănătate

image
Simptome de cancer pe care le poți observa când mănânci