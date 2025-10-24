Video Sorin Grindeanu: „Nu e chiar bine să îngheţăm salariul minim. Asta ar putea duce spre infringement”

Sorin Grindeanu, a afirmat, vineri, 24 octombrie, citând-o pe Roxana Mânzatu, vicepreședinta executivă a Comisiei Europene, că nu este bine ca România să îngheţe salariul minim, pentru că o asemenea măsură ar putea duce spre infringement.

Într-o conferință de presă la care au mai participat secretarul general al PSD, Paul Stănescu, și președintele CJ Olt, Marius Oprescu, Sorin Grindeanu a fost chestionat în legătură cu existența unui acord de principiu în coaliţie pentru îngheţarea salariului minim anul viitor.

„Am avut săptămâna trecută o primă discuţie despre acest subiect. Ministrul Finanţelor a venit şi a prezentat nişte date. Între timp, noi am avut o şedinţă la Amsterdam, la Partidul Socialiştilor Europeni, unde a venit şi doamna comisar Roxana Mânzatu, care are acest domeniu în gestiune la Comisia Europeană, şi care ne-a spus că nu e chiar bine să îngheţăm salariul minim, că ştie de discuţia din Coaliţie, că asta ar putea duce spre infringement. Eu am rugat-o, de aceea s-a redeschis acest subiect, să pregătească de la nivelul Comisiei Europene un material pe acest subiect”, a declarat Sorin Grindeanu.

„Să luăm o decizie în cunoştinţă de cauză”

Liderul interimar al PSD a explicat că i-a rugat pe cei de la Ministerul Finanţelor să calculeze „impactul unui asemenea demers astfel încât să avem toate datele pe masă şi să luăm o decizie în cunoştinţă de cauză”.

„Despre asta e vorba şi sper că în săptămâna viitoare să închidem acest lucru”, a afirmat președintele interimar al PSD.

Executivul trebuie să ia o decizie până la finalul anului privind salariul minim. O lege care transpune o directivă a UE obligă la majorări anuale, în funcție de evoluția indicatorilor sociali, economici și financiari.

România a adoptat în timpul guvernării Ciolacu o lege care transpune o directivă a UE prin care statelor membre li se impune ca salariul minim din fiecare țară să fie de cel puțin 47% din salariul mediu brut. Salariul mediu brut a crescut anul acesta. Potrivit Economedia, în august, câștigul salarial mediu net a crescut cu 4,4% față de august 2024, dar acest avans este sub rata inflației și sub nivelul din luna precedentă.

INS a informat că în cursul anului se înregistrează fluctuații ale câştigului salarial determinate, în principal, de acordarea premiilor anuale şi a primelor de sărbători, în special în lunile luate ca bază de comparaţie (decembrie, martie/aprilie).

De asemenea, Legea care transpune directiva UE prevede și obligativitatea majorării anuale în funcție de evoluția indicatorilor sociali, economici și financiari.

„A fost o discuție scurtă, în sensul că la final de an există aceasta actualizare, dacă se face, nu se face, decizia se va lua în momentul potrivit. Dar încă nu e luată nicio decizie, există păreri relativ împărțite. Cei din zona de business spun că nu e cazul, că productivitatea nu susține o astfel de creștere. Vom vedea când va fi momentul”, a explicat șeful UDMR, Kelemen Hunor, într-o conferință de presă.

În PSD direcția este de susținere a unei majorări salariale. Șeful partidului, Sorin Grindeanu, a anunțat însă că discuțiile mai ample vor fi purtate în contextul unui consiliu Tripartit, săptămâna viitoare.

„Avem ca țintă să susținem aceste lucruri, dar o să avem și un Consiliu Tripartit. Trebuie să ascultăm și partea cealaltă, iar toate aceste aspecte le vom decide în forurile de conducere”, a precizat șeful interimar al PSD, Sorin Grindeanu, într-o altă conferință de presă.

Potrivit premierului Ilie Bolojan, o majorare a salariului minim în viitorul apropiat ar genera efecte în lanţ asupra veniturilor în sistemul public și asupra unor firme din domeniul privat.