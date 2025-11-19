search
Miercuri, 19 Noiembrie 2025
Cu cât s-a scumpit încălzirea în iarna 2025 - 2026 și cât de mici sunt ajutoarele pentru populație

Publicat:

Costurile reale cu încălzirea au crescut semnificativ pentru unele forme de energie în iarna anului 2025-2026, în timp ce ajutoarele pentru încălzirea locuinței au rămas la nivelul de anul trecut, ceea ce face ca o mare parte a populației să fie pusă în imposibilitatea de a plăti facturile sau de a cumpăra lemne.

O bătrânică pune lemne pe foc
Prețul lemnelor de foc a crescut considerabil. Foto Adevărul

„Deși cuantumul ajutorului a rămas identic în sezoanele 2024–2025 și 2025–2026, costurile reale cu încălzirea au crescut, pentru unele forme de energie chiar semnificativ. În lipsa unei indexări a cuantumului sau a unei formule de actualizare pe baza prețurilor la energie, valoarea reală a sprijinului social a scăzut cu 30–60% în unele cazuri”, a declarat Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI).

Potrivit acestuia, cuantumul ajutorului de încălzire variază în funcție de sursa de energie, venitul familiei și tipul de locuință, putând ajunge la 250 lei/lună pentru gaze naturale, 500 lei/lună pentru energie electrică sau 320 lei/lună pentru combustibili solizi și/sau petrolieri.

Ajutorul se acordă în funcție de venitul mediu net lunar, care trebuie să fie sub anumite praguri (de exemplu, până la 1.386 lei/persoană în cazul familiilor și 2.053 lei în cazul persoanelor singure).

*) Costul este cu livrare acasă la consumator și cuprinde, și creșterea paleților, sacilor, foliei, prețului combustibilului, accizelor, TVA, pentru toate elementele necesare ca lemnul să ajungă la consumator acasă

**) Doar în situaţia în care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este de până la 200 lei

*) Costul este cu livrare acasă la consumator și cuprinde, și creșterea palețiilor, sacilor, foliei, prețului combustibilului, accizelor, TVA, pentru toate elementele necesare ca lemnul să ajungă la consumator acasă

**) Doar în situaţia în care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este de până la 200 lei

Lemnul de foc s-a scumpit cu 73%, energia electrică cu 113%

Datele privind estimarea costurilor cu energia arată o creștere semnificativă a cheltuielilor reale ale gospodăriilor în iarna 2025/2026 față de iarna 2024/2025:

Lemn de foc: +73%, acest combustibil este principalul mijloc de încălzire în mediul rural. O creștere de 7/3% înseamnă că o gospodărie care cheltuia 1.000 lei pentru lemne cheltuie acum aprox. 1.730 lei pentru aceeași cantitate. Ajutorul pentru combustibili solizi a rămas nemodificat, ceea ce reduce drastic eficiența lui.

• Energie electrică pentru încălzire: +113%, în multe gospodării mici sau locuințe nebranșate la gaze, încălzirea electrică este singura opțiune. O creștere de peste 100% rezultă o dublare a costului, în timp ce cuantumul ajutorului (500 lei/lună) nu a fost ajustat deloc. o gospodărie care cheltuia 1.000 lei pentru plata energiei electrice cheltuie acum aprox. 2.130 lei.

• Gaze naturale: +3%, deși creșterea procentuală este mai modestă decât la lemn și electricitate, ea se adaugă unui cost deja ridicat al gazelor, în special la locuințele cu necesar termic mare. Ajutorul pentru gaze rămâne sub nivelul necesar acoperirii unei părți semnificative din consumul minim.

• GPL: +5%, gospodăriile care folosesc butelii sau sisteme GPL suferă o creștere cumulată a cheltuielilor, și ajutorul pentru încălzirea nu acoperă acest tip de combustibil în mod proporțional cu costurile reale.

Costurile reale cu încălzirea au crescut ca urmare a:

• scumpirii lemnului de foc (Costul este cu livrare acasă la consumator și cuprinde, și creșterea palețiilor, sacilor, foliei, prețului combustibilului, accizelor, TVA, pentru toate elementele necesare ca lemnul să ajungă la consumator acasă);

• scumpirii energiei electrice;

• modificărilor cotelor de TVA ;

• efectelor generale ale inflației asupra prețurilor la energie și bunuri de bază.

Ajutorul de stat este aproape inexistent, raportat la scumpiri

Dumitru Chisăliță a făcut o analiză bazată pe situațiile concrete din teren observând că în fapt acest ajutor este aproape inexistent pentru unele categorii sociale:

image

„Ajutorul pentru încălzirea locuinței are ca scop protejarea consumatorilor vulnerabili față de creșterea costurilor cu energie și asigurarea unui nivel minim de confort termic în sezonul rece. Pentru cel puțin două forme de energie (lemn și energie electrică) protecția nu este una corespunzătoare după creșterile de preț existente.

În prag de iarnă în timp ce unele categorii sociale mai au nevoie de 429 de lei doar pentru a și achita costurile cu încălzirea, subiectele discutate sunt dacă pensiile speciale să fie 17.000 sau 18.000 lei/lună, a afirmat expertul în energie.

