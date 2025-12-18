Ajutor în gospodărie de la deținuți: cât plătești pentru o oră de muncă. „Aveți de spart lemne, de săpat manual, de curățat pomii sau alte activități gospodărești?”

Deținuții de la Penitenciarul Mioveni oferă ajutor la treabă în gospodării și afaceri private. Ora de muncă costă aproximativ 27 de lei, iar hrana și paza sunt asigurate gratuit, au informat reprezentanții închisorii.

„Aveți de spart lemne, de săpat manual, de curățat pomii sau alte activități gospodărești? Putem oferi o mână de ajutor. Curățăm terenuri, șanțuri, canale și realizăm orice alte lucrări necesare, în condiții avantajoase”, transmite Penitenciarul Mioveni.

Costul unei ore de muncă este de aproximativ 27 de lei.

Transportul deținuților până la locul de muncă poate fi asigurat de penitenciar, la aproximativ doi lei/km, iar hrana și paza acestora sunt oferite gratuit.

Contractul de prestări servicii este simplu și flexibil.

Potrivit sursei citate, până la finalul acestui an (fără luna decembrie), activitățile în regim de prestări servicii au adus venituri de aproximativ 5,5 milioane de lei.

În plus, alte activități – terenurile agricole și atelierul de tâmplărie – au generat suma de 695.940,67 lei.

„Nu suntem experți în tâmplărie, dar nici începători. Anul viitor ne propunem să dăm și mai multă viață atelierului de tâmplărie și terenurilor agricole pe care le folosim”, au mai transmis reprezentanții penitenciarului.

Dacă beneficiarul nu are materialul necesar, penitenciarul îl poate achiziționa contracost. Calculul valorii lucrării se face tot la rata de 27 de lei pe oră: de exemplu, un foișor ce necesită zece ore de muncă costă 270 de lei, dacă materialele sunt puse la dispoziție de beneficiar.

Pe lângă activitățile gospodărești, penitenciarul continuă programele de prevenire a delincvenței juvenile. Recent, elevii de la un liceu au vizitat unitatea, iar un grup de deținuți a participat la colindatul la Fosta Închisoare din Pitești. Ziua s-a încheiat cu repetiția corului unității, format exclusiv din cadre, în bisericuța penitenciarului.

„Avem o lună plină, cu multe activități și evenimente, și mergem mai departe în același ritm. Pagină cu pagină, scriem propria poveste, iar mesajul de astăzi este despre muncă. Multă muncă…”, transmit reprezentanții penitenciarului.