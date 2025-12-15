Romsilva vrea ca reorganizarea regiei să fie bazată pe un studiu solid de impact. Din 99 de directori vor rămâne 12

Romsilva atrage atenţia că o reorganizare „făcută în grabă” poate avea efecte asupra aprovizionării cu lemn de foc pentru populaţie, industrie și alte sectoare vitale ale economiei, precum şi asupra programelor de regenerare a pădurilor şi a investiţiilor în fondul forestier.

În contextul discuţiilor din spaţiul public privind iminenţa adoptării unei hotărâri referitoare la reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor (RNP), Romsilva precizează că este o instituţie strategică a statului, care administrează 3,13 milioane hectare de păduri proprietatea publică a statului şi asigură servicii silvice pentru încă 1,1 milioane hectare de păduri aflate în alte forme de proprietate, prin cele 41 de direcţii silvice şi 312 ocoale silvice. Potrivit unui comunicat de presă, Romsilva administrează, de asemenea, 22 de parcuri naţionale şi naturale, şapte pepiniere centrale şi 580 de pepiniere cantonale, 27 de păstrăvării şi trei fazanerii, 12 herghelii de stat şi patru depozite de armăsari şi gestionează 241 fonduri cinegetice, scrie News.

„În condiţiile în care Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva nu este finanţată de la bugetul de stat, instituţia a reuşit, în ultimii 35 de ani, să asigure un echilibru între cele trei funcţii ale pădurii - de mediu, economică şi socială şi, în acelaşi timp, să obţină profituri pentru stat, degrevând totodată bugetul public de cheltuielile necesare funcţionării hergheliilor de stat şi a parcurilor naţionale şi naturale”, se arată în comunicatul citat.

Potrivit aceleiaşi surse, Romsilva administrează „un patrimoniu de importanţă majoră”, incluzând păduri valoroase şi unice la nivel european, certificate la nivel internaţional, o biodiversitate bogată, precum şi patrimoniul genetic al cailor de rasă din România. În acest context, orice reorganizare a Romsilva trebuie să ţină cont de caracterul strategic al instituţiei şi să se bazeze pe un studiu solid de impact.

„O reorganizare realizată fără criterii clare şi fără studii serioase poate destabiliza o regie strategică a statului, cu consecinţe grave asupra administrării acestui patrimoniu valoros. În acest moment, nu există un studiu de impact, iar criteriile vehiculate în spaţiul public nu au un fundament solid şi, în forma prezentată, pot afecta activitatea de administrare a patrimoniului forestier al statului”, precizează Regia Naţională a Pădurilor.

În acelaşi comunict, Romsilva precizează că a transmis Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, instituţional, prin specialiştii săi, propuneri, observaţii, puncte de vedere şi amendamente la proiectele supuse dezbaterii publice, menite a îmbunătăţi activitatea instituţiei.

Sursa citată menţionează că RNP a demarat un amplu audit organizaţional, ale cărui rezultate sunt aşteptate în primul trimestru al anului 2026. Acest audit poate constitui o bază de fundamentare pentru o reorganizare şi eficientizare a instituţiei, pornind de la misiunea sa principală: administrarea sustenabilă a peste 4,2 milioane hectare fond forestier, prin asigurarea unui echilibru între funcţiile de mediu, economică şi socială.

Romsilva atrage atenţia că „o reorganizare făcută în grabă, fără un studiu solid de fundamentare şi fără criterii clare şi transparente”, poate afecta grav administrarea unei resurse inestimabile, cu efecte asupra aprovizionării cu lemn de foc pentru o parte semnificativă a populaţiei, asupra asigurării cu lemn pentru industrie şi alte sectoare vitale ale economiei, precum şi asupra programelor de regenerare a pădurilor şi a investiţiilor în fondul forestier.

„În acest context, o astfel de abordare poate genera vulnerabilităţi cu impact asupra siguranţei naţionale”, avertizează Romsilva.

În urmă cu o lună, Sindicatul Silva, care reprezintă angajaţi din Romsilva, anunţa că CES - Consiliul Economic şi Social - a returnat către Ministerul Mediului proiectul de Hotărâre de Guvern care vizează reforma Romsilva, după ce Ministerul Justiţiei a constatat mereguli în redactarea acestuia. Anterior, sindicatul solicitase CES să facă acest lucru, considerând că ministerul încalcă legislaţia silvică, promovând proiectul în forma sa actuală.

La sfârşitul lunii septembrie, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor anunţa că a fost semnat un act adiţional la Contractul Colectiv de Muncă al Romsilva, în urma negocierilor dintre conducerea regiei şi Federaţia Sindicatelor din Silvicultură „SILVA”. Cea mai semnificativă modificare viza bonusul de pensionare. Dacă vechiul contract prevedea până la zece salarii ca recompensă la final de carieră, noul act adiţional limitează acest drept la un singur salariu. La începutul aceleiaşi luni, Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, declara că doar în ultimii doi ani 13 directori Romsilva au reuşit să cumuleze bonusuri de pensionare în valoare de 1 milion de euro, ea precizând că sunt discrepanţe uriaşe, bani cu nemiluita care au ajuns la „o mână foarte mică de oameni”. Buzoianu mai spunea că, prin reorganizarea instituţiei, din 99 de directori vor rămâne 12.