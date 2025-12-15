search
Luni, 15 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Romsilva vrea ca reorganizarea regiei să fie bazată pe un studiu solid de impact. Din 99 de directori vor rămâne 12

0
0
Publicat:

Romsilva atrage atenţia că o reorganizare „făcută în grabă” poate avea efecte asupra aprovizionării cu lemn de foc pentru populaţie, industrie și alte sectoare vitale ale economiei, precum şi asupra programelor de regenerare a pădurilor şi a investiţiilor în fondul forestier.

Diana Buzoianu, ministrul Mediului FOTO: Profimedia
Diana Buzoianu, ministrul Mediului FOTO: Profimedia

În contextul discuţiilor din spaţiul public privind iminenţa adoptării unei hotărâri referitoare la reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor (RNP), Romsilva precizează că este o instituţie strategică a statului, care administrează 3,13 milioane hectare de păduri proprietatea publică a statului şi asigură servicii silvice pentru încă 1,1 milioane hectare de păduri aflate în alte forme de proprietate, prin cele 41 de direcţii silvice şi 312 ocoale silvice. Potrivit unui comunicat de presă, Romsilva administrează, de asemenea, 22 de parcuri naţionale şi naturale, şapte pepiniere centrale şi 580 de pepiniere cantonale, 27 de păstrăvării şi trei fazanerii, 12 herghelii de stat şi patru depozite de armăsari şi gestionează 241 fonduri cinegetice, scrie News.

„În condiţiile în care Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva nu este finanţată de la bugetul de stat, instituţia a reuşit, în ultimii 35 de ani, să asigure un echilibru între cele trei funcţii ale pădurii - de mediu, economică şi socială şi, în acelaşi timp, să obţină profituri pentru stat, degrevând totodată bugetul public de cheltuielile necesare funcţionării hergheliilor de stat şi a parcurilor naţionale şi naturale”, se arată în comunicatul citat.

Potrivit aceleiaşi surse, Romsilva administrează „un patrimoniu de importanţă majoră”, incluzând păduri valoroase şi unice la nivel european, certificate la nivel internaţional, o biodiversitate bogată, precum şi patrimoniul genetic al cailor de rasă din România. În acest context, orice reorganizare a Romsilva trebuie să ţină cont de caracterul strategic al instituţiei şi să se bazeze pe un studiu solid de impact.

„O reorganizare realizată fără criterii clare şi fără studii serioase poate destabiliza o regie strategică a statului, cu consecinţe grave asupra administrării acestui patrimoniu valoros. În acest moment, nu există un studiu de impact, iar criteriile vehiculate în spaţiul public nu au un fundament solid şi, în forma prezentată, pot afecta activitatea de administrare a patrimoniului forestier al statului”, precizează Regia Naţională a Pădurilor.

În acelaşi comunict, Romsilva precizează că a transmis Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, instituţional, prin specialiştii săi, propuneri, observaţii, puncte de vedere şi amendamente la proiectele supuse dezbaterii publice, menite a îmbunătăţi activitatea instituţiei.

Sursa citată menţionează că RNP a demarat un amplu audit organizaţional, ale cărui rezultate sunt aşteptate în primul trimestru al anului 2026. Acest audit poate constitui o bază de fundamentare pentru o reorganizare şi eficientizare a instituţiei, pornind de la misiunea sa principală: administrarea sustenabilă a peste 4,2 milioane hectare fond forestier, prin asigurarea unui echilibru între funcţiile de mediu, economică şi socială.

Romsilva atrage atenţia că „o reorganizare făcută în grabă, fără un studiu solid de fundamentare şi fără criterii clare şi transparente”, poate afecta grav administrarea unei resurse inestimabile, cu efecte asupra aprovizionării cu lemn de foc pentru o parte semnificativă a populaţiei, asupra asigurării cu lemn pentru industrie şi alte sectoare vitale ale economiei, precum şi asupra programelor de regenerare a pădurilor şi a investiţiilor în fondul forestier.

„În acest context, o astfel de abordare poate genera vulnerabilităţi cu impact asupra siguranţei naţionale”, avertizează Romsilva.

În urmă cu o lună, Sindicatul Silva, care reprezintă angajaţi din Romsilva, anunţa că CES - Consiliul Economic şi Social - a returnat către Ministerul Mediului proiectul de Hotărâre de Guvern care vizează reforma Romsilva, după ce Ministerul Justiţiei a constatat mereguli în redactarea acestuia. Anterior, sindicatul solicitase CES să facă acest lucru, considerând că ministerul încalcă legislaţia silvică, promovând proiectul în forma sa actuală.

La sfârşitul lunii septembrie, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor anunţa că a fost semnat un act adiţional la Contractul Colectiv de Muncă al Romsilva, în urma negocierilor dintre conducerea regiei şi Federaţia Sindicatelor din Silvicultură „SILVA”. Cea mai semnificativă modificare viza bonusul de pensionare. Dacă vechiul contract prevedea până la zece salarii ca recompensă la final de carieră, noul act adiţional limitează acest drept la un singur salariu. La începutul aceleiaşi luni, Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, declara că doar în ultimii doi ani 13 directori Romsilva au reuşit să cumuleze bonusuri de pensionare în valoare de 1 milion de euro, ea precizând că sunt discrepanţe uriaşe, bani cu nemiluita care au ajuns la „o mână foarte mică de oameni”. Buzoianu mai spunea că, prin reorganizarea instituţiei, din 99 de directori vor rămâne 12.

Economie

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
I-au promis bani, casă și soție, dar a ajuns într-o peșteră în deșert. Povestea olandezului care a luptat alături de ISIS în Somalia
digi24.ro
image
Unde se deschide cel mai mare parc tematic de iarnă din lume. Orașul de gheață își așteaptă vizitatorii
stirileprotv.ro
image
Care sunt cele mai bune 20 de destinații de călătorie pentru anul 2026
gandul.ro
image
Fii atent la postura în care dormi: ce sunt ridurile de somn și cum să previi acest semn de îmbătrânire prematură
mediafax.ro
image
”Nu mi-e frică de ei”. Gigi Becali crede că dacă FCSB bate Rapidul se luptă cu Craiova la titlu!
fanatik.ro
image
Rodica Stănoiu va fi exhumată de polițiștii și procurorii care fac cercetări pentru ucidere din culpă
libertatea.ro
image
ANALIZĂ „Democrația moare în întuneric”. Sistemul energetic al Ucrainei este în pragul colapsului, avertizează experții (WP)
digi24.ro
image
Gigi Becali a intrat în direct pentru a se pronunța în privința documentarului-viral Recorder: „Nu l-am văzut, dar hai să vă spun de ce nu e ca acolo!”
gsp.ro
image
A aflat că iubitul ei va avea un copil cu altă femeie și n-a stat pe gânduri: ”Nu o să mă prefac prostuță”
digisport.ro
image
Ministrul Muncii, anunț despre majorarea pensiilor: cine sunt pensionarii care primesc bani în plus în decembrie
stiripesurse.ro
image
Cele mai frumos decorate clădiri din București de Crăciun, în 2025. Unde sunt și cum arată fațadele luminate noaptea
antena3.ro
image
Tradiţia care se păstrează cu sfinţenie într-o comună din Bistriţa-Năsăud: "A reînviat obiceiul acesta"
observatornews.ro
image
Celebrul fotbalist la Steaua a ajuns boschetar: ”N-are casă, doarme pe străzi”
cancan.ro
image
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază mai mult decât jenantă
prosport.ro
image
După cât timp se şterg punctele de penalizare de pe permis. Pot fi verificate online
playtech.ro
image
”Nu mi-e frică de ei”. Gigi Becali crede că dacă FCSB bate Rapidul se luptă cu Craiova la titlu!
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Inițial, lumea a crezut că e o glumă. Acum, Vin Diesel a făcut anunțul finalului de an
digisport.ro
image
Judecătorul care a refuzat să-i trimită după gratii pe afaceriștii implicați în dosarul "Mită în Portul Constanța”, solidar cu protestul magistraților
stiripesurse.ro
image
Atenție, informații cu puternic IMPACT EMOȚIONAL! Faimoșii soți au fost uciși cu SÂNGE RECE în propriul lor apartament! Fiul lor ar fi fost cel care i-a înjunghiat
kanald.ro
image
Orașul unde toți locuitorii trăiesc sub același acoperiș și...
playtech.ro
image
Ce se întâmplă cu Dan Petrescu, după ce s-a aflat că se confuntă cu probleme de sănătate! Daniel Pancu, dezvăluiri neașteptate după revederea cu antrenorul: „Am fost surprins…”
wowbiz.ro
image
ULTIMA ORĂ! Rodica Stănoiu, deshumată astăzi! Trupul său a fost dus la INML! Suspiciunile extrem de grave ale procurorilor!
romaniatv.net
image
Anunț oficial pentru cei 4,921 milioane de pensionari din România. La cât a ajuns pensia medie lunară la nivel național
mediaflux.ro
image
Gigi Becali a intrat în direct pentru a se pronunța în privința documentarului-viral Recorder: „Nu l-am văzut, dar hai să vă spun de ce nu e ca acolo!”
gsp.ro
image
Ce nu știai despre Raluca Moroșanu, judecătoarea care a înfruntat-o pe șefa Curții de Apel București, Liana Nicoleta Arsenie
actualitate.net
image
Strigătele de disperare ale lui Dani Cek și ale Părintelui Lungu: „Azi-noapte nu am dormit. Nu am închis un ochi”
actualitate.net
image
Irinel Columbeanu s-a botezat, înainte de Sărbători. Fostul milionar și-a schimbat religia la 68 de ani: „E cea mai importantă decizie din viața lui”
click.ro
image
Mariana Moculescu revine în casa în care a locuit cu Horia Moculescu? „Merit, partea mea a fost plătită din munca părinților” Unde îi sunt lucrurile: „Horia mi le-a dus în...”
click.ro
image
Carmen Harra, previziuni pentru 2026: „O rază de lumină” În ce culori se îmbracă de Revelion?
click.ro
FotoJet Ben (1) jpg
Ben Affleck, deprimat după ce și-a scos tatuajul cu J Lo, înainte să se vadă cu ambele Jennifer din viața lui
okmagazine.ro
Iulia Vântur Colinde, Corinde jpeg
Iulia Vântur își cântă dorul de acasă și lansează primul colind în română, după succesul din Bollywood
clickpentrufemei.ro
Sarmizegetusa Regia (© Facebook / Administrația Sarmizegetusa Regia)
Când a fost ridicată fortificația vizibilă în prezent la Sarmizegetusa Regia?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Zi excelentă pentru o zodie de foc! 15 decembrie aduce noroc, reușite și vești bune pentru acești nativi
image
Irinel Columbeanu s-a botezat, înainte de Sărbători. Fostul milionar și-a schimbat religia la 68 de ani: „E cea mai importantă decizie din viața lui”

OK! Magazine

image
Ți se rupe inima! Cât de mult a afectat-o pe Prințesa Kate lupta personală cu cancerul. Nu poate uita

Click! Pentru femei

image
„Singur acasă” împlinește 35 de ani! Secrete de la filmările celui mai emblematic film de Crăciun

Click! Sănătate

image
Ce se întâmplă cu tensiunea ta arterială atunci când mănânci banane în fiecare zi?