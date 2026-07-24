 România nu mai este între cele mai corupte trei țări din UE. Cine i-a luat locul | adevarul.ro
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România nu mai este între cele mai corupte trei țări din UE. Cine i-a luat locul

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România nu mai figurează între primele trei țări din Uniunea Europeană cu cele mai slabe rezultate privind absența corupției în sectorul public, potrivit ediției 2025 a Rule of Law Index, realizată de World Justice Project (WJP), scrie Știrile ProTV.

România ocupă locul patru de la coada clasamentului european privind corupția. FOTO: Arhivă
România ocupă locul patru de la coada clasamentului european privind corupția. FOTO: Arhivă

Țara noastră ocupă locul patru de la coada clasamentului european, după ce în ediția din 2024 se afla între ultimele trei state.

La indicatorul „Absence of Corruption” (Absența corupției), România a obținut un scor de 0,53 și ocupă locul 57 din 143 de țări evaluate la nivel mondial.

În regiunea care cuprinde statele UE, EFTA și America de Nord, România se clasează pe locul 28 din 31. În rândul statelor cu venituri ridicate, țara noastră ocupă poziția 44 din 51.

Unde stă cel mai slab România

Indicele analizează mai multe forme de corupție, printre care mita, influența nejustificată exercitată de interese publice sau private și deturnarea fondurilor publice. Sunt evaluate instituții precum executivul, legislativul, sistemul judiciar, poliția și armata.

România înregistrează cel mai slab rezultat în ceea ce privește integritatea membrilor legislativului, cu un scor de 0,25.

Rezultate mai bune sunt înregistrate în cazul oficialilor din sistemul judiciar, cu un scor de 0,71, și al celor din poliție și armată, cu 0,69.

Bulgaria, Ungaria și Slovacia, rezultate mai slabe

În UE, Bulgaria, Ungaria și Slovacia au rezultate mai slabe decât România la indicatorul privind absența corupției. Printre statele europene aflate în partea inferioară a clasamentului se numără și Grecia, Croația și Italia.

La polul opus se situează Danemarca, Norvegia și Suedia, care înregistrează unele dintre cele mai bune rezultate.

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