Decizie amânată pentru finalul lunii în procesul în care Guvernul a fost obligat să achite restanțele salariale ale magistraților

Curtea Supremă de Justiție a judecat joi, 9 iulie, recursul în dosarul în care Guvernul României, reprezentat de Ilie Bolojan, și ministerul de Finanțe, au fost date în judecată, după ce premierul demis a refuzat să plătească restanțele salariale ale magistraților și personalului auxiliar, stabilite prin hotărâri judecătorești definitive.

În dosarul Curtea Supremă de Justiție vs. Guvernul Ilie Bolojan și Ministerul de Finanțe, completul Secţiei de Contencios Administrativ şi Fiscal al ÎCCJ a decis să amâne pronunțarea pentru ziua de 23 iulie 2026.

Plată de 5,2 miliarde de lei către magistrați

Guvernul are de plătit, în termen de 10 zile, suma de 5,2 miliarde de lei, reprezentând restanțele salariale câștigate de magistrați prin decizii definitive. Din această sumă, 1,2 miliarde de lei sunt numai dobânzile și penalitățile, din momentul în care Bolojan a refuzat să pună în executare hotărârile definitive ale magistraților.

În martie 2026, ÎCCJ a anunțat că dă în judecată Guvernul Bolojan pentru neplata salariilor restante din Justiție, procesul a fost pierdut de Executiv la Curtea de Apel București, iar ulterior, în timpul procesului, Ilie Bolojan a anunțat că vrea să sesizeze CCR pe tema unui conflict juridic de natură constituțională între ÎCCJ și Guvern în legătură cu plata restanțelor salariale din zona de Justiție.

”Un aspect pe care l-am decis astăzi în ședința de guvern a fost sesizarea Curții Constituționale pentru soluționarea unui conflict juridic de natură constituțională cu Înalta Curte de Casație și Justiție. De ce am fost nevoiți să facem acest lucru? Pentru că instanța de judecată s-a substituit puterii executive și legislative în materie bugetară și a gestionării finanțelor publice. Sarcina puterii judecătorești, conform legii și Constituției, este de a interpreta și de a aplica legile existente, iar din punctul de vedere al juriștilor Guvernului, instanța își depășește sfera de competență atribuită constituțional pentru că, potrivit Legii 500 din 2002 privind finanțele publice și Codului administrativ, elaborarea proiectului bugetului de stat, rectificările bugetare și alocarea sumelor din fondul de rezervă bugetară reprezintă atribute exclusive și suverane ale puterii executive și legislative”, declara, pe 2 iulie, Ilie Bolojan.

Premierul Bolojan a spus că sumele cerute se ridică la 4,8 miliarde de lei.

La acel moment, Curtea de Apel București deja stabilise că Executivul Bolojan trebuie să pună în executare decizia în termen de 10 zile de la data rămânerii definitive a hotărârii instanței, cu penalități de 1% pentru fiecare zi de întârziere, dar și amendă de 20% din salariul minim brut pe economie pe zi de întârziere.