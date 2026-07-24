Odiseea lui Christopher Nolan s-a „înecat” în România. Singurul cinematograf IMAX din București s-a stricat

Proiectorul singurului cinematograf din București - Cinema City AFI Cotroceni - unde se pot viziona filme în format IMAX s-a stricat, vineri, spre frustrarea cinefililor care și-au rupt din ziua de lucru pentru a ajunge de la primele ore la Odiseea lui Christopher Nolan. Este prima peliculă de lungmetraj filmată în întregime cu camere IMAX pe format de 70 milimetri.

De la premier[ în România, pe 17 iulie, a superproducției „Odiseea”, prima peliculă de lungmetraj filmată în întregime cu camere IMAX pe format de 70 milimetri, cinefilii au umplut cinematografele pentru a vedea capodopera lui Christopher Nolan. Biletele s-au vândut ca pâinea caldă, mai ales că în țară sunt doar trei cinematografe IMAX.

Cinefilii au fost dezamăgiți, vineri, în prima parte a zilei, la singurul cinematograf din București - Cinema City AFI Cotroceni - unde se pot viziona filme în format IMAX. După zile întregi în care au așteptat să vadă filmul regizorului preferat, spectatorii au fost informați că proiectorul s-a stricat. Care au plătit intrarea au primit vouchere care le vor permite să-și achiziționeze alte bilete, însă asta nu-i va ajuta foarte mult pentru că și următoarele proiecții sunt sold out.

După anularea primei proiecții de vineri, angajatii nu au știut să ofere informații despre următoarele proiecții de astăzi, de la orele 19 și 22. Filmul va mai rula cel puțin o luna în cinematografe.

În țară mai sunt două cinematografe IMAX: la Timișoara, Cinema City din incinta Iulius Town, și la Constanța, Cinema City din incinta City Park Mall.

Filmul creat pentru IMAX

Producția epică „The Odyssey”, regizată de Christopher Nolan și lansată oficial în cinematografe, marchează un moment de cotitură istoric pentru industria cinematografică mondială. Aceasta este prima peliculă de lungmetraj filmată în întregime cu camere IMAX pe format de 70mm, eliminând complet utilizarea camerelor digitale sau a formatelor standard de 35mm.

Cu un buget estimat la 250 de milioane de dolari, adaptarea modernă a mitului lui Odiseu promite spectatorilor cea mai imersivă experiență vizuală creată vreodată.

Spre deosebire de producțiile anterioare ale lui Nolan, precum Oppenheimer sau Interstellar, unde doar anumite secvențe de acțiune utilizau formatul analog gigant, The Odyssey folosește tehnologia pe peliculă de la prima și până la ultima scenă.

Pentru a depăși limitările istorice ale echipamentelor, echipa condusă de directorul de imagine Hoyte van Hoytema a utilizat noile modele IMAX Keighley Film Camera.

Filmul rulează pe ecran la o rezoluție nativă uriașă, estimată de specialiști la echivalentul a 16K, oferind o textură extrem de fină, culori organice și o adâncime a imaginii imposibil de replicat prin proiecțiile digitale convenționale.

Pentru experiența totală trebuie să pleci din România

Spectatorii care vor viziona filmul într-o sală IMAX autentică vor beneficia de un format extins de 1.43:1, ceea ce înseamnă cu 40% mai multă acțiune vizibilă pe ecran. Imaginile grandioase ale bătăliilor și mărilor dezlănțuite vor umple ecranele gigantice de la podea până la tavan.

Cu toate acestea, fanii se confruntă cu o problemă logistică majoră: doar aproximativ 41 de cinematografe la nivel mondial dețin infrastructura tehnică și proiectoarele mecanice necesare pentru a rula filmul direct de pe masivele role de peliculă IMAX 70mm.

În restul de peste 1.800 de săli IMAX din lume, filmul va fi proiectat printr-o conversie digitală adaptată, care modifică parțial rezoluția și raportul de aspect originale. Este și cazul cinematografelor din România.

Pentru experiența pură gândită de Nolan, fanii sunt nevoiți să călătorească în vestul Europei, în Cehia, Germania sau Marea Britanie.