Trei persoane din industria de armament, reținute de DNA într-un dosar de corupție

Trei persoane din industria de armament au fost reținute vineri, 24 iulie, într-un dosar de corupție. Tot vineri, vor fi prezentați Tribunalului București cu propunerea de arestare preventivă.

Potrivit surselor TVR Info, ar fi vorba despre Mihai Rafiu (Director Uzina de Armament București), Tiberiu Alexandru Pîrvu (Director Uzina de Armament Plopeni) și de Liliana Sorescu (Director Comercial Uzina de Armament Plopeni).

Toate aceste persoane au fost reținute noaptea trecută de procurorii DNA, acuzate de luare de mită. Cei trei directori se află în arest, iar în cursul zilei de vineri vor fi prezentați Tribunalului București cu propunerea de arestare preventivă.

Ieri au avut loc mai multe percheziții la aceste uzine de armament – București, Plopeni, dar și din Cugir. De asemenea, au fost percheziții și la domiciliile persoanelor vizate de anchetă.