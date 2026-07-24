Lukoil primește un nou răgaz de la Washington. SUA prelungesc termenul pentru anumite tranzacții până în 22 august

SUA permit anumite tranzacții legate de Lukoil International GmbH până pe 22 august. Decizia vine după sancțiunile impuse de Washington și în timp ce Lukoil caută cumpărători pentru unele dintre activele sale internaționale.

Statele Unite au prelungit până pe 22 august perioada în care sunt permise anumite tranzacții care implică Lukoil International GmbH, potrivit unui anunț publicat vineri, 24 iulie, de Departamentul Trezoreriei americane.

Decizia nu înseamnă că sancțiunile împotriva companiei ruse au fost ridicate, ci doar că Washingtonul lasă o perioadă de tranziție pentru anumite operațiuni, în timp ce Lukoil încearcă să-și reorganizeze afacerile din afara Rusiei.

Lukoil a intrat pe lista companiilor sancționate de Statele Unite în octombrie 2025, măsură care a pus presiune asupra grupului și l-a obligat să caute soluții pentru activele sale internaționale.

Compania deține rafinării, benzinării și alte afaceri în mai multe țări, iar valoarea acestor active este estimată la aproximativ 22 de miliarde de dolari. În România, grupul controlează rafinăria Petrotel-Lukoil din Ploiești și o rețea de benzinării, astfel că orice schimbare privind proprietatea acestor active este urmărită cu interes.

După impunerea sancțiunilor, mai mulți potențiali cumpărători s-au arătat interesați de preluarea unor active ale Lukoil, iar administrația americană a prelungit de mai multe ori termenul în care astfel de tranzacții pot fi realizate.

Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC), instituția americană care gestionează sancțiunile economice, a stabilit însă condiții stricte pentru aceste operațiuni. În cazul în care activele Lukoil sunt vândute, banii obținuți trebuie depuși într-un cont aflat sub jurisdicția Statelor Unite și rămân blocați până când sancțiunile împotriva companiei vor fi ridicate.