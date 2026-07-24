 Se cere scoaterea statuii lui Adrian Păunescu din Grădina Icoanei. Motivul invocat de IICCMER | adevarul.ro
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Se cere scoaterea statuii lui Adrian Păunescu din Grădina Icoanei. Motivul invocat de IICCMER

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Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER) solicită autorităților retragerea din spațiul public a monumentului dedicat poetului Adrian Păunescu, amplasat în Parcul Grădina Icoanei din Sectorul 2 al Capitalei. Instituția susține că menținerea statuii reprezintă o formă de recunoaștere oficială incompatibilă cu memoria victimelor regimului comunist.

Adrian Păunescu. FOTO: arhivă
Adrian Păunescu. FOTO: arhivă

IICCMER anunță că reia demersul inițiat încă din 2012, când s-a opus inaugurării monumentului, invocând rolul lui Adrian Păunescu în promovarea propagandei comuniste și a cultului personalității lui Nicolae Ceaușescu.

IICCMER: Monumentul transmite un mesaj public

Potrivit Institutului, solicitarea nu vizează valoarea literară a operei lui Adrian Păunescu, ci semnificația pe care o are păstrarea unui monument în spațiul public.

„La acel moment, IICCMER s-a pronunțat împotriva inaugurării monumentului, arătând că omagierea în spațiul public a unei persoane care a avut un rol important în promovarea propagandei regimului comunist și a cultului personalității lui Nicolae Ceaușescu este incompatibilă cu respectul datorat memoriei victimelor dictaturii comuniste”, transmite instituția, într-un comunicat de presă.

Reprezentanții IICCMER subliniază că amplasarea unei statui într-un spațiu public reprezintă o formă de recunoaștere oficială și trebuie analizată în raport cu întreaga activitate publică a persoanei comemorate.

„Un astfel de gest reprezintă o formă de recunoaștere oficială și trebuie analizat în raport cu întregul parcurs biografic și public al persoanei omagiate”, se arată în comunicat.

Statuia lui Adrian Păunescu din Sectorul 2. FOTO: Facebook
Statuia lui Adrian Păunescu din Sectorul 2. FOTO: Facebook

Rolul lui Adrian Păunescu în perioada comunistă

Institutul amintește că Adrian Păunescu a condus revista Flacăra și a fondat Cenaclul Flacăra, eveniment cultural desfășurat în cadrul instituțional al regimului comunist.

Potrivit IICCMER, aceste activități au contribuit la promovarea ideologiei oficiale și la consolidarea cultului personalității lui Nicolae Ceaușescu.

„Menținerea acestui monument în spațiul public evidențiază dificultățile pe care societatea românească le întâmpină încă în asumarea critică a trecutului comunist și subliniază nevoia consolidării cunoașterii istoriei recente”, susține instituția.

Avertisment privind nostalgia față de comunism

IICCMER consideră că astfel de forme de omagiere pot alimenta percepții nostalgice asupra regimului comunist, estompând rolul pe care anumite personalități l-au avut în aparatul de propagandă al dictaturii.

Instituția precizează că a atras în repetate rânduri atenția asupra acestui fenomen și invocă rezultatele cercetărilor sale, inclusiv cele prezentate în Barometrul nostalgiei comuniste, care evidențiază importanța cunoașterii istoriei recente și a construirii unei memorii publice bazate pe cercetare și respect față de victimele comunismului.

Reprezentanții IICCMER și-au exprimat disponibilitatea de a pune la dispoziția autorităților expertiza istorică și documentară a instituției în toate demersurile care privesc memoria regimului comunist.

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc este o instituție aflată în coordonarea Guvernului României, înființată în anul 2005, având ca obiectiv cercetarea crimelor comunismului, păstrarea memoriei exilului românesc și dezvoltarea unor instrumente educaționale dedicate înțelegerii perioadei totalitare.

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