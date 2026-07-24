 Călin Georgescu, legături de afaceri cu ministrul de Externe al lui Ceaușescu. Cum a fost implicat în afacerea „Uzina Republica” | adevarul.ro
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Călin Georgescu, legături de afaceri cu ministrul de Externe al lui Ceaușescu. Cum a fost implicat în afacerea „Uzina Republica”

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Călin Georgescu a fost partener de afaceri cu Sergiu Celac, fostul traducător al lui Nicolae Ceaușescu și ministru de Externe după Revoluție. O investigație jurnalistică arată legăturile celor doi cu o firmă asociată ulterior cu devalizarea Uzinei Republica.

Călin Georgescu FOTO Inquam Photos / Octav Ganea
Călin Georgescu FOTO Inquam Photos / Octav Ganea

Călin Georgescu a avut legături profesionale și de afaceri cu Sergiu Celac, fost diplomat comunist și traducător oficial al lui Nicolae Ceaușescu, numit ministru de Externe după Revoluția din 1989. Cei doi au fost colegi în Ministerul Afacerilor Externe și au apărut printre fondatorii unei firme în care era implicat și un offshore din Insulele Cayman, asociat ulterior cu devalizarea Uzinei Republica din București, potrivit unei investigații realizate de Captura.ro.

Potrivit investigației, Călin Georgescu a urmat, la începutul anilor ’90, stagii de formare și specializare în strategii de dezvoltare durabilă și politici de mediu în Marea Britanie, în perioada în care Sergiu Celac era ambasador al României.

Ulterior, cei doi s-au regăsit în conducerea Centrului Național pentru Dezvoltare Durabilă (CNDD). Sergiu Celac a fost consilier principal al organizației între 2007 și 2013, în timp ce Călin Georgescu a ocupat funcția de director executiv între 1996 și 2012.

CNDD a apărut sub egida Academiei Române, ca agenție a Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), iar în 2001 s-a transformat într-o fundație independentă.

Cei doi au fost, de asemenea, implicați în structurile românești ale Clubului de la Roma. Sergiu Celac a fost vicepreședinte al Asociației Române pentru Clubul de la Roma între 2000 și 2008, iar Călin Georgescu a condus Centrul European de Cercetare al Clubului de la Roma, cu sediul la Viena, între 2013 și 2015.

În anul 2000, Celac și Georgescu au fost colegi și în Ministerul Afacerilor Externe. Sergiu Celac era ambasador cu însărcinări speciale, în timp ce Călin Georgescu conducea Direcția Organizații Economice din cadrul MAE.

Sergiu Celac FOTO Marian Iliescu
Sergiu Celac FOTO Marian Iliescu

Parteneri într-o firmă de consultanță de mediu

Călin Georgescu și Sergiu Celac au fost și parteneri de afaceri. Cei doi apar printre fondatorii companiei Emission Control SA, înființată în iulie 2000 și specializată în consultanță tehnică în domeniul mediului.

Călin Georgescu a rămas în structura companiei aproximativ cinci luni, până în noiembrie 2000. Sergiu Celac a rămas asociat până în 2005.

Printre fondatorii companiei s-a aflat și un offshore din Insulele Cayman, James Cadogan OCTG Limited. Potrivit investigației, această firmă a fost implicată în afacerea care a dus la devalizarea Uzinei Republica din București, una dintre fostele întreprinderi de stat producătoare de țevi petroliere.

Offshore-ul era reprezentat de avocatul elvețian Joachim Sussman, care a administrat inclusiv firma din România fondată de Călin Georgescu și Sergiu Celac.

Legăturile cu Uzina Republica

Investigația susține că James Cadogan OCTG Limited și Joachim Sussman au făcut parte dintr-o schemă de intermediere prin care Uzina Republica ajunsese să vândă țevi în pierdere.

Potrivit analizei, firmele intermediare preluau comenzi de la clienți externi, însă comisioanele practicate erau atât de mari încât producătorul de stat ajunsese să-și vândă marfa sub costuri. În timp, uzina a acumulat datorii uriașe și a intrat în blocaj financiar.

Rețeaua lui Călin Georgescu și conexiunile multiple ale oamenilor săi cu Moscova

În 2003, Guvernul Adrian Năstase a scos la privatizare Uzina Republica, care devenise deja o problemă socială, pe fondul protestelor angajaților neplătiți. Datoriile ajunseseră la aproximativ 50 de milioane de dolari.

Printre cei înscriși oficial pentru preluarea activelor uzinei, întinse pe 180 de hectare, s-a aflat și consorțiul James Cadogan OCTG Limited – Joachim Sussman, care fusese partener cu Călin Georgescu și Sergiu Celac în compania Emission Control.

De asemenea, compania Republica OCTG Limited SRL, creată special pentru preluarea uzinei, apare în structura firmei fondate de Georgescu și Celac.

Consorțiul avea drept consultant financiar un personaj controversat, Răzvan Temeșan, fost director al Bancorex și fost agent acoperit al SIE. În 2014, într-o emisiune a Digi24, Temeșan a declarat că James Cadogan era o firmă de intermedieri care avea comenzi de la utilizatorii finali ai țevilor, iar el se ocupa de obținerea finanțării pe baza acestor comenzi.

Cine este Sergiu Celac, fostul traducător al lui Nicolae Ceaușescu

Sergiu Celac, născut în 1939, a fost diplomat de carieră între 1961 și 2000 și traducătorul oficial al lui Nicolae Ceaușescu pentru limbile engleză și rusă. Printre evenimentele la care a asigurat traducerea s-a numărat vizita președintelui american Richard Nixon la București, în 1969.

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Sergiu Celac, între Richard Nixon şi Nicolae Ceauşescu FOTO Arhivă
Sergiu Celac, între Richard Nixon şi Nicolae Ceauşescu FOTO Arhivă

După Revoluția din decembrie 1989, Celac a fost numit ministru de Externe, funcție pe care a ocupat-o timp de șase luni, între 28 decembrie 1989 și 28 iunie 1990.

Ulterior, Sergiu Celac a avut un rol în reorganizarea serviciului de spionaj extern, prin integrarea în structura Ministerului Afacerilor Externe a primului buget acoperit al SIE. Primul director al serviciului, numit de Ion Iliescu, a fost generalul Mihai Caraman.

Investigația mai menționează controverse legate de tatăl lui Sergiu Celac, Nicolae Cealik, dar și faptul că Celac ar fi aprobat angajarea lui Mircea Geoană în Ministerul Afacerilor Externe, fără concurs, la scurt timp după Revoluție.

Legăturile dintre Călin Georgescu și Sergiu Celac se întind, astfel, de la diplomație și organizații internaționale până la o companie privată ai cărei parteneri au fost ulterior asociați cu tentativa de preluare a Uzinei Republica din București, după ce fabrica acumulase datorii de zeci de milioane de dolari.

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