Nicuşor Dan, despre decizia Curții de Justiție a UE cu privire la prescripția penală: „Vina principală pentru această situaţie revine Parlamentului”

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, despre decizia Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, că vina principală pentru această situaţie revine Parlamentului pentru că trebuia o corecţie legislativă care nu s-a întâmplat în nişte ani de zile.

”Un lucru care trebuie spus este că vina principală pentru această situaţie revine Parlamentului. Noi am avut o decizie a Curţii Constituţionale, care trebuia urmată într-un termen constituţional, dacă nu mă înşel, de 45 de zile (..) trebuia o corecţie legislativă care nu s-a întâmplat în nişte ani de zile. Ăsta este punctul de la care am plecat”, a spus preşedintele Nicuşor Dan, despre decizia CJUE.

Președintele a menționat că ÎCCJ a fost chemată, în acest vid de normare, să interpreteze ce zic celelalte norme, cum interpretează din celelalte norme conexe situația pe care Parlamentul ar fi trebui să o reglementeze. ”A intrepretat într-un sens, a pus în balanță două principii, inclusiv cel al legii penale mai favorabile. Interpretarea a fost infirmată de CJUE. Înseamnă că a interpretat eronat”, a spus Nicușor Dan.

Întrebat cum poate garanta că România va respecta principiul supremației dreptului european, președintele a răspuns: ”Ce s-a întâmplat până acum a fost că am avut o decizie a CJUE care a fost pusă în balanță cu alte principii de drept, inclusiv cu decizii ale CCR. ÎCCJ a intrepretat într-un sens. În urma sesizării CJUE, CJUE s-a pronunțat expres pe această situație și decizia expresă acum a CJUE este obligatorie și ea va fi respectată”.

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a pronunţat, în 16 iulie, o hotărâre importantă în cauza Lin II, prin care a stabilit că interpretarea dată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a României cu privire la prescripţia răspunderii penale nu este compatibilă cu dreptul Uniunii Europene în materia fraudei grave care aduce atingere intereselor financiare ale Uniunii.

Decizia continuă linia trasată în cauza Lin I şi are efecte semnificative asupra dosarelor penale aflate încă pe rol.