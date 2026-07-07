Cum se încalcă legea în România: Cele trei tipare prin care funcționarii publici fentau regulile ANI

Agenția Națională de Integritate (ANI) anunță că a identificat, cu ajutorul unui sistem digital de analiză, trei tipare sistematice de încălcare a cadrului național de integritate la nivelul administrației publice locale și al sistemului de sănătate.

Potrivit instituției, primele rezultate obținute prin utilizarea sistemului au dus la deschiderea unor autosesizări generate automat de alertele platformei digitale, scrie Agerpres.

Ce nereguli a identificat ANI

ANI precizează că au fost identificate trei tipuri de încălcări repetate ale legislației:

primari și viceprimari care desfășoară activități incompatibile cu funcția;

consilieri locali care, prin firmele pe care le dețin ei sau soții acestora, încheie contracte cu unitățile administrativ-teritoriale în care au fost aleși;

numirea unor persoane cu apartenență politică în consiliile de administrație ale spitalelor, fără respectarea prevederilor legale.

Instituția arată că au fost deschise 106 autosesizări, dintre care 69 au fost deja finalizate. În 50 de cazuri a fost constatată starea de incompatibilitate, 19 au fost clasate, iar alte 37 sunt încă în analiză.

Primul comunicat privind rezultatele acestor autosesizări a fost publicat în iunie 2025 și a vizat trei aleși locali care au încheiat, în timpul mandatului, contracte în valoare totală de aproximativ un milion de lei cu unitățile administrativ-teritoriale din care făceau parte.

ANI respinge acuzațiile de partizanat politic

Agenția susține că sistemul de analiză funcționează pe baza acelorași criterii pentru toate persoanele evaluate și respinge acuzațiile privind o eventuală selectare pe criterii politice.

„Aproximativ 5% dintre persoanele vizate de aceste autosesizări sunt membre ale partidului care critică în prezent activitatea Agenției. Cifra vorbește de la sine – sistemul big-data nu face diferența dintre culorile politice, ci aplică aceleași criterii tuturor”, transmite ANI.

Instituția precizează că evaluările sunt actualizate permanent în funcție de jurisprudență și de deciziile definitive ale Înaltei Curți de Casație și Justiție și susține că noul sistem urmărește identificarea riscurilor de integritate înainte ca acestea să se transforme în încălcări ale legii, mai notează Agerpres.