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Ce urmează după Ucraina? Cinci scenarii pentru un posibil atac al Rusiei asupra Europei

Război în Ucraina
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În timp ce războiul din Ucraina continuă, în capitalele occidentale se discută tot mai intens despre acțiunile viitoare ale Kremlinului. Experții consultați de publicația franceză L'Express avertizează că, până la sfârșitul acestui deceniu, Moscova ar putea încerca o nouă escaladare pe continentul european.

Trupe speciale ruse/FOTO:X
Trupe speciale ruse/FOTO:X

Potrivit analizelor realizate de servicii de informații și experți militari, o eventuală înghețare a conflictului ucrainean sau un acord de pace negociat ar putea oferi Rusiei timpul necesar pentru a-și reconstrui forțele armate. Printre posibilele ținte ale Kremlinului se numără insule strategice din Marea Baltică, republicile baltice, Polonia sau chiar acțiuni hibride pe teritoriul Marii Britanii.

Scenariul 1: Operatiune aeronavală în insula Gotland (Suedia)

În acest scenariu, Rusia deschide un nou front în Marea Baltică, vizând insula suedeză Gotland — un punct strategic esențial pentru controlul spațiului aerian și maritim din regiune.

Atacul: Flota rusă din Marea Baltică lansează o operațiune combinată, utilizând rachete și drone pentru a neutraliza apărarea antiaeriană, în timp ce trupele speciale încearcă să preia controlul asupra aeroportului din Visby.

Miza: Transformarea insulei într-o fortăreață militară echipată cu rachete cu rază lungă de acțiune, capabilă să blocheze mișcările NATO în Marea Baltică.

Reacția Suediei: Stockholmul a consolidat deja prezența militară pe insulă începând cu 2018 și desfășoară regulat exerciții de amploare alături de aliații din NATO.

Analiștii militari subliniază însă că menținerea controlului asupra insulei ar fi extrem de dificilă pentru Rusia, având în vedere capacitatea Alianței Nord-Atlantice de a intercepta liniile de aprovizionare. Alte potențiale ținte insulare menționate de experți sunt Insulele Åland (Finlanda) și arhipelagul Svalbard (Norvegia).

Scenariul 2: Incursiunea „oamenilor verzi” în Țările Baltice

Un alt scenariu ia în calcul o operațiune hibridă în nord-estul Estoniei, în orașul de graniță Narva, unde trupe fără însemne militare ar prelua controlul sub pretextul „protejării minorității rusofone”.

Obiectivul: Testarea solidarității NATO și crearea de diviziuni între aliați prin punerea acestora în fața unui fapt împlinit.

Miza strategică: O dilemă similară celei din 1939 („Să murim pentru Danzig?”), transformată de această dată în: „Merită să riscăm un război global pentru Narva?”.

Alte puncte vulnerabile: Orașele Daugavpils și Zilupe din Letonia, precum și Coridorul Suwalki — fâșia de pământ ce leagă Polonia de Lituania, reprezentând singura cale terestră către republicile baltice.

Scenariul 3: Atragerea Belarusului în conflictul din Ucraina

Moscova ar putea exercita presiuni suplimentare asupra Minskului pentru a deschide un al doilea front împotriva Ucrainei dinspre nord.

Potențiale direcții de atac din Belarus:Rivne,Cernihiv,Kiev

Miza tactică: O astfel de mișcare ar forța Comandamentul ucrainean să redirecționeze trupe din estul țării către frontiera nordică, slăbind apărarea din Donbas.

Riscurile pentru Minsk: Analiștii consideră că o implicare directă ar reprezenta un risc enorm pentru regimul condus de Aleksandr Lukașenko, având în vedere nemulțumirile interne și eventualele pierderi umane din rândul armatei.

Scenariul 4: Atacuri cibernetice și de frontieră asupra Poloniei

Într-o tentativă de a testa pregătirea defensivă a Poloniei și de a diminua sprijinul populației pentru Ucraina, Rusia ar putea orchestra provocări la frontiera cu regiunea Kaliningrad, însoțite de atacuri cu drone asupra infrastructurii critice.

Moscova ar întâmpina însă o rezistență masivă. Polonia a crescut semnificativ cheltuielile pentru apărare — ajungând la 4,5% din PIB în 2025 — și urmărește să construiască una dintre cele mai puternice armate de uscat din Europa, cu obiectivul de a atinge 300.000 de militari și o flotă impresionantă de blindate până în 2035.

Scenariul 5: Războiul hibrid și atacul cu substanțe toxice în Marea Britanie

Ultimul scenariu descrie o escaladare a atacurilor hibride împotriva statelor occidentale, mergând de la sabotaje asupra cablurilor submarine din Marea Nordului până la atentate dirijate împotriva unor persoane cheie.

Utilizarea unor substanțe neurotoxice sau otrăvuri letale (cum ar fi ricina) împotriva cercetătorilor din domenii strategice pe teritoriul britanic. Moscova ar putea încerca să reînvie vechi fantome, precum IRA în Irlanda de Nord. Efectul urmărit ar fi generarea de incertitudine și dezbinare în interiorul NATO. Fără a lansa o invazie clasică, Moscova ar putea încerca să izoleze un membru cheie al Alianței, exploatând ezitările politice ale partenerilor internaționali cu privire la activarea Articolului 5.

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