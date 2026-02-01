search
„România nu e ce ne-am așteptat” - familia care a renunțat la Germania și vrea să locuiască în Grecia. Ce sfaturi a primit

0
0
Publicat:

O familie tânără de români, cu un copil, recent întoarsă din Germania în România, își exprima dezamăgirea și căuta alternative: „Nu e ceea ce ne-am așteptat aici și ne gândim să ne mutăm în Grecia”. Ce răspunsuri au primit tinerii.

Atena, unul dintre cele mai frumoase orașe. FOTO: Shutterstock
Atena, unul dintre cele mai frumoase orașe. FOTO: Shutterstock

O simplă întrebare postată pe grupul de Facebook Români din Grecia a declanșat o avalanșă de răspunsuri, emoții și perspective radical diferite. O familie tânără de români, cu un copil, recent întoarsă din Germania în România, își exprima dezamăgirea și căuta alternative:

„Nu e ceea ce ne-am așteptat aici și ne gândim să ne mutăm în Grecia cu traiul. Se merită? Cum e viața? Cum sunt prețurile, chiriile, munca, creditul pentru casă?”

Răspunsurile nu au întârziat să apară, iar tabloul care se conturează este departe de a fi alb-negru.

Pentru unii, Grecia este o țară frumoasă, dar dură economic. Denisa Florin Popa avertizează realist:

„Locuri de muncă sunt, banii sunt puțini, dar cerințele sunt multe. Chiria a explodat – pentru un apartament cu două dormitoare plătești între 450 și 650 de euro. Salariul e aproape 900 de euro, dacă găsești o firmă serioasă.”

„Nimeni nu vorbește despre calitatea vieții”

Despre credite și sistemul medical, tonul devine și mai rezervat:

„Împrumut pentru casă… foarte greu. Sistemul medical? Ai bani, ai sănătate.”

Pe de altă parte, sunt voci care atrag atenția că discuția nu trebuie redusă doar la bani. Andreea Roșca observă un dezechilibru în comentarii:

„Văd că toți descurajați, dar nimeni nu vorbește despre calitatea vieții. Grecia e o țară superbă. Atâta timp cât ai două mâini și două picioare, te poți descurca oriunde.”

Aceeași idee este susținută și de Neculai Norocel, care mută accentul pe stilul de viață:

„Este mai bine decât în România. Trăiți aproape de mare, fructe proaspete, alimentație sănătoasă. Grecia nu e trecută pe lista experimentelor alimentare.”

Pentru unii, experiența personală înclină clar balanța. Viorela Doditoiu spune direct:

„Lucrez 4 ore pe zi, câștig 800 de euro. Dacă aș munci mai mult, aș face 2000. E mai bine ca în România.”

Iar Ionuț Scarlii completează:

„Nu mai lucrează nimeni pe 900 de euro. Sunt aici de 28 de ani.”

Există însă și avertismente dure. Laury Ione scrie fără ocolișuri:

„Să nu faci greșeala să vii aici! Aici nu e Germania! Chiriile sunt foarte mari, salariile foarte mici.”

Iar Ιασμίνα Τσιομπάνου confirmă sentimentul de criză: „Dacă nu ești deja stabilit, nu se merită. Mulți pleacă de aici.”

„E o țară tristă”

Un punct sensibil rămâne comparația cu Germania. Participantul anonim explică de ce familia nu vrea să se întoarcă:

„Germania nu e chiar așa roz. Multă birocrație, oameni reci, rasiști. Totul s-a scumpit, salariile au rămas la fel. E o țară tristă.”

În contrast, Neagu Mariana privește lucrurile pragmatic: „Îmi e dor de Grecia, dar când mă gândesc la sistemul de sănătate și educație din Germania, îmi trece dorul.”

Pentru familiile cu copii, educația contează enorm. Maria Răcaru Toma subliniază un avantaj major: „Grădiniță, școală, liceu, facultate – toate sunt de stat și gratuite.”

Iar Adriana Elena adaugă:

„Copilul nu o să simtă greutate. Sistemul de învățământ e foarte bun.”

Unii aleg Grecia tocmai pentru siguranță și ritm. Adina Petrescu spune clar: „Ca siguranță, Grecia e una dintre țările unde poți merge pe stradă fără să te uiți în urmă.”

„În Grecia muncești ca să trăiești, nu trăiești ca să muncești”

În aceeași notă, Nailsforyoum Maria rezumă filozofia locală:

„În Grecia muncești ca să trăiești, nu trăiești ca să muncești.”

Poate cea mai echilibrată concluzie vine de la Anghelina Marinela:

„Părerile sunt subiective. Depinde ce standarde are fiecare. Important e să fiți sănătoși, restul se rezolvă.”

Discuția nu oferă un răspuns unic, ci mai degrabă o oglindă fidelă a realității: Grecia nu este Germania, nu este nici România. Este o țară a contrastelor – salarii mai mici, dar viață mai caldă; mai puțină ordine, dar mai mult suflet; mai puțină siguranță financiară, dar mai multă bucurie de a trăi.

Pentru cei care se gândesc să facă pasul, poate cel mai bun sfat rămâne acesta: „Testați terenul, veniți, vedeți, trăiți aici o perioadă.”

Pentru că, așa cum spun mulți dintre cei care au ales Grecia, nu este o decizie despre bani, ci despre viață.

