Pensionarii au aflat cea mai bună destinație europeană pentru retragere: climă caldă, mâncare sănătoasă, case ieftine și servicii medicale

Pensionarii care vor să se mute în străinătate pentru a-și petrece anii de odihnă au la dispoziție o țară europeană extrem de atractivă, cu costuri reduse de trai și servicii medicale de calitate. Și nu este vorba despre Spania, o destinație deja clasică.

Potrivit raportului anual al International Living, țara elenă combină o climă plăcută, costuri reduse de trai și servicii medicale de calitate, ceea ce o face ideală pentru cei care doresc să trăiască confortabil fără să cheltuiască o avere, scrie express.

Pensionarii pot închiria o locuință cu trei dormitoare și vedere la mare pentru doar 900 de lire pe lună, iar pentru asistență medicală privată pensionarii plătesc aproximativ 220 de lire pe lună, beneficiind de servicii „constant bune”.

Sistemul de sănătate din Grecia include atât opțiuni publice, cât și private, iar îngrijirea de urgență de bază este gratuită pentru toți, inclusiv pentru străini.

Farmaciile, clinicile de gardă și centrele comunitare de sănătate oferă numeroase servicii, iar în orașele mici și pe insulele izolate acestea sunt pregătite chiar și pentru mici urgențe.

Potrivit raportului anual al International Living, pe plan global următoarele țări sunt considerate cele mai atractive pentru pensionari în 2026: Grecia, Panama, Costa Rica, Portugalia, Mexic, Italia, Franța, Spania, Thailanda și Malaezia.

Panama ocupă locul doi, cu o comunitate activă de expatriați și opțiuni medicale publice sau private, cea din urmă oferind facilități moderne și personal vorbitor de limba engleză.

Alte destinații europene populare includ Portugalia, Italia și Franța, în timp ce în afara Europei, Costa Rica, Mexic, Thailanda și Malaezia oferă alternative atractive pentru cei care vor o viață de pensionare mai exotică.

Raportul subliniază că, pe lângă costul redus al vieții, esențiale pentru pensionari sunt și cerințele pentru viză, clima și accesul la servicii medicale de calitate.

Țara desemnată ca cea mai atractivă destinație europeană reușește să le combine pe toate, transformând-o într-o alegere ideală pentru cei care vor să se retragă din activitate fără griji.