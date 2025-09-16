Breaking Alertă în Halkidiki: o fetiţă de cinci ani a fost atacată de un lup pe o plajă

Incident grav în Halkidiki. O fetiţă de cinci ani, aflată în vacanţă într-o staţiune din nordul Greciei, a fost atacată şi rănită de un lup pe care autorităţile încearcă în prezent să îl captureze.

Incidentul a avut loc vineri, 12 septembrie, la Neos Marmaras, în peninsula turistică Halkidiki, a precizat Iason Bantios, purtător de cuvânt al organizației de mediu Kallisto.

O turistă din Serbia a raportat că fetița ei a fost atacată de un lup pe plaja Agios Nikolaos din Sithonia, Halkidiki.

Fetița se juca pe plajă în momentul în care a apărut lupul și a atacat-o, mușcând-o de spate și zgâriind-o pe față, burtă și picior. Copila a primit îngrijiri la un centru sanitar local și apoi a fost transferată la spital, de unde a fost externată între timp, fiind în stare bună, scrie ertnews.gr.

Potrivit ONG-ului Kallisto, „ar fi vorba despre un lup tânăr care a dezvoltat un fel de <familiaritate> problematică cu oamenii, un lucru neobişnuit".

Organizația de mediu Kallisto, în colaborare cu Oficiul Silvic Polygyros, a instalat camere de filmat în jurul locului atacului pentru a localiza lupul.

„Le recomandăm locuitorilor din Neos Marmaras să evite plimbările cu câini sau copii după lăsarea întunericului şi dimineaţa devreme”, a subliniat Iason Bantios.

Conform rapoartelor, aceasta nu este prima dată când animalul sălbatic își face apariția în zonă. Acum 15 zile, o locuitoare din Neos Marmaras s-a confruntat cu un lup în sat, care a încercat chiar să-l atace pe câinele ei dominant.

Potrivit organizaţiei Kallisto, nordul Greciei găzduieşte populaţii de lupi şi şacali care trăiesc în munţii din apropiere. Lupi au fost reperaţi recent pe muntele Parnitha, de lângă Atena, precum şi în centrul Peloponezului, potrivit ONG-ului.

Apariţia lor în apropierea capitalei îngrijorează autorităţile şi a stârnit o dezbatere privind o eventuală relocare, măsură descurajată însă de experţii de mediu.

Principalele cauze ale mișcărilor animalelor sălbatice în căutarea hranei sunt, așa cum consideră reprezentanții organizațiilor de mediu, schimbările climatice , deșertificarea zonelor rurale, schimbarea utilizării terenurilor , transferul unităților de animale în zonele joase, precum și „depozitele de deșeuri” domestice și private neamenajate.