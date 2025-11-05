search
Miercuri, 5 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

România, între maidanezi și rabie. Criza câinilor fără stăpân scapă de sub control

0
0
Publicat:

România este la un pas să ajungă țara câinilor fără stăpân. Numărul acestora, mai ales în mediul rural, este greu de cuantificat, iar autoritățile locale nu-și permit padocuri și servicii specializate pentru gestionarea lor, deși legea îi obligă să le aibă. Rabia, în schimb, dă târcoale.

Maidanezi la Motru FOTO adevarul
Maidanezi la Motru FOTO adevarul

Maidanezii reprezintă o problemă pe care statul român nu o poate gestiona. Cel puțin asta arată realitatea din teren. Dacă în multe orașe, mai ales în mari centre urbane, există o evidență, măcar aproximativă a câinilor fără stăpân, dar și padocuri, plus servicii specializate în capturarea lor, în mediul rural, fenomenul pare total scăpat de sub control. Nu în toate comunele din România, dar în mare parte din ele.

Și asta în condițiile în care este greu de spus câți câini fără stăpân se află pe raza fiecărei comune, iar măsurile de capturare și rezolvarea legală a situației sunt, în numeroase situații, absolut inexistente. Situația este cu atât mai gravă, cu cât, anul acesta au fost înregistrate numeroase focare de rabie, o parte dintre acestea provocate de câini fără stăpân. Numai în județul Botoșani sunt 12 focare active de rabie, iar pentru a nu scăpa situația din mână, autoritățile județene încep vaccinarea gratuită a tuturor animalelor din mediul rural. 

„Turism” cu maidanezi de la oraș la sat

Maidanezii au ajuns o problemă în mediul rural din două motive. Pe de o parte localnicii nu-i sterilizează, deși prin OUG 155/2001 proprietarii de câini metiși sau rasă comună sunt obligați să facă acest lucru. Nerespectarea acestei obligații constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei. Dar aici se ajunge la cea de-a doua problemă. Câinii nu sunt crotaliați iar cei care au grijă de ei, nu-i recunosc dacă ajung pe stradă sau la marginea pădurii. Îi pot abandona fără să fie trași la răspundere.

Astfel câinii se înmulțesc necontrolat. Deși situația este arhicunoscută, nimeni nu amendează pe nimeni, iar lucrurile merg din inerție din rău în mai rău. Numărul maidanezilor crește vizibil de la o zi la alta. Sunt ușor de reperat mai ales în zonele unde se adună gunoiul menajer sau la marginea pădurii. Uneori formează haite întregi.

Anca Melinte, o iubitoare de animale din județul Botoșani care a participat la numeroase acțiuni de voluntariat pentru sterilizarea gratuită a câinilor din gospodării dar și a celor fără stăpân, spune că este un cerc vicios. Pe de o parte localnicii scapă „în legea cea bună” de animalele care le sunt de prisos, în timp ce autoritățile se fac că plouă.

„Omul care are un animal sterilizat observă o schimbare a stilului de viață al animalului de companie. Este mult mai liniștit, nu se înmulțește iar omul de rând nu trebuie să se mai descurce cu puii proveniți de la acel animăluț. Este foarte greu să te descurci cu un număr mare de animale și din păcate oamenii ajung să abandoneze pentru că nu au alternativă. Oficialitățile nu se implică. Nu amendează, nu controlează, nu obligă la respectarea legii”, spune Anca Melinte. Pe lângă faptul că localnicii nu sterilizează și abandonează regulat puii apăruți din împerecheri nedorite, mai există și un „turism” cu animale despre care se vorbește prin sate. Dacă acum două-trei decenii câini nedoriți de la țară erau aduși și abandonați pe la marginea orașelor sau la ghenele de gunoi din mediul urban, acum fenomenul s-a inversat. Cei de la oraș abandonează câinii pe câmpurile din zonele rurale.

„Îi lasă la marginea câmpului și ei trag automat către case, că acolo găsesc mâncare. Și așa apar și tot apar. Îi mai alungăm dar se duc la altă comună și tot așa. Se aciuează pe la pădure. Trebuie camere prin sat. Nu știu. Să vegheze cineva. Altfel nu se rezolvă”, mărturisește un localnic din Strahotin. 

Legea obligă, autoritățile locale ridică din umeri, căinii rămân de izbeliște

Faptul că maidanezii au început să devină o problemă în mediul rural o știe aproape toată lumea. Dar mai ales localnicii. Legea obligă autoritățile locale să rezolve situația. Adică să identifice câinii, să-i prindă și să-i cazeze într-un padoc care îndeplinește normele legale. Nu mai vorbim de faptul că trebuie asigurată și asistență medicală, inclusiv sterilizare și microcipare.

Citește și: Situație alarmantă la Bacău. 185 de copii au fost mușcați de câini de la începutul anului

„Referitor la câinii comunitari conform ordonanței 155 primarii au obligația de a gestiona acești câini, de a înființa adăposturi pentru câini, de a fi sterilizați, de a fi microcipați”, precizează Ovidiu Airimițoaie, director adjunct DSVSA Botoșani. De cealaltă parte, autoritățile locale, în principal este vorba despre primarii de la țară, mărturisesc că legea-i lege, dar nu au bani să o și respecte. Nu amenajarea în sine ar fi problema, ci întreținerea padocurilor și asigurarea serviciilor medicale veterinare.

„Nu ne putem permite. Și asta pentru că-ți trebuie medic veterinar, care trebuie plătit. Îți trebuie hrană constant și multe altele. Nu avem cum să ne permitem la nivel de comună să facem așa ceva. Avem contract cu o firmă din Suceava care-i strânge. Dar și acolo este o mie de lei pentru un câine. Atâta costă. Este cheltuială foarte mare”, precizează Neculai Andrei, viceprimar în comuna Dângeni, județul Botoșani. Iar această situație este întâlnită în foarte multe comune. 

Rabia complică situația

În timp ce autoritățile din România nu reușesc să rezolve problema maidanezilor, rabia își simțită tot mai mult prezența pe teritoriul țării. Mai ales în zonele de graniță. Numai în județul Botoșani sunt 15 focare, dintre care 12 active. Adică 15 animale au fost depistate cu rabie și au contaminat alte animale. Animalele nevaccinate, fără un control asupra lor pot deveni rapid purtătoare ale virusului. Vulpile, bursucii sau liliecii sunt principalii purtători. Maidanezii însă devin un vector important de transmitere, mai ales în zonele rurale. Și asta fiindcă își fac sălașuri prin pădure sau bântuie pe la marginea acestora. Intră în contact cu animalele sălbatice și apoi, prin migrare cu cele domestice. Nu mai vorbim de faptul că sunt greu de cuantificat și controlat. La Botoșani, de exemplu, mai multe focare au fost deschise de maidanezi.

Citește și: Femeie din Buzău, atacată de o haită de câini. A ajuns la spital cu răni pe tot corpul VIDEO

„În această listă a focarelor de anul acesta și anul trecut, avem câini maidanezi. În 2023 la Dumbrăvița avem focar la câine comunitar, Brehuiești, câine fără stăpân turbat, la Răchiți, alt câine. Câine comunitar la Coțușca acolo unde și o bovină a fost diagnosticată ca turbată. La Hănești anul acesta câine, la Botoșani câine. Pornind de la aceste focare, de la această situație, doamna prefect a decis o întâlnire cu primarii pe zone, fiindcă tot teritoriul este afectat, pentru a înțelege un lucru, pentru a înțelege gravitatea situației”, spune directorul adjunct DSVSA Botoșani. În plus, pentru a reuși să gestioneze situația și pentru a nu scăpa lucrurile de sub control, autoritățile județene, în special Prefectura și DSVSA au decis vaccinare gratuită anti-rabică a câinilor, pisicilor din zonele rurale, în județul Botoșani, 

Voluntarii, exemplu de bună practică 

Există și exemple de bună practică. În orașul Flămânzi, de exemplu, grupuri de iubitori de animale dar și ajutor din partea unor asociații au reușit să facă campanii, în colaborare cu autoritățile locale pentru sterilizarea a sute de câini. La Flămânzi, autoritățile au reușit chiar să gestioneze un padoc propriu. În Trușești, tot cu ajutorul voluntarilor și asociațiilor au fost sterilizate peste 1500 de animale. „Campanii de felul acesta decurg la Botoșani, de ani de zile. Ele nu pot fi permanente, sunt pentru educarea populației”, spune Anca Melinte.  


Societate

Top articole

Ghid de cumpărături

Partenerii noștri

image
Gafă mortală a armatei ucrainene. Piloți de elită au fost uciși de o rachetă balistică în timp ce erau decorați în aer liber
digi24.ro
image
Guvernul adoptă reforma administrației publice. 13.000 de angajați concediați, parlament redus la 400 de membri
stirileprotv.ro
image
Zodiile cu noroc la BANI în noiembrie. Nativii vor avea succes pe plan financiar și noi începuturi
gandul.ro
image
Tragedia Anei Oroș, ucisă de CÂINI în Capitală, închisă fără vinovați! Familia victimei este indignată: „Formulare absurdă și sfidătoare!”
mediafax.ro
image
Afecțiunea cu care se confruntă soția lui Florinel Coman. Ioana a dezvăluit totul abia acum
fanatik.ro
image
Trei lovituri simultane care ar putea duce Rusia spre o catastrofă economică și militară
libertatea.ro
image
Incident violent la metrou: un paznic a fost lovit cu pumnul de un călător. Poliția s-a autosesizat după ce imaginile au ajuns online
digi24.ro
image
Sfaturile fostului nutriționist al echipei naționale: cum pot bărbații controla declinul hormonal și procesul de îmbătrânire + Alimentele care ajută la menținerea unui nivel optim al testosteronului
gsp.ro
image
Englezii anunță: La 51 de ani, Victoria Beckham și-a schimbat numele!
digisport.ro
image
Procurorii DNA dinamitează o întreagă organizație PNL: Linia de foc duce direct către vârful partidului
stiripesurse.ro
image
Unui bărbat nu i-a venit să creadă ce a găsit la un second-hand cu doar 2 lei: „Mi-a căzut fața”
antena3.ro
image
Parizer, crenvurşti şi şuncă de Praga, la analize în laborator. Rezultatele sunt revoltătoare
observatornews.ro
image
Dana Nălbaru și Dragoș Bucur, probleme cu vecinii din satul în care s-au mutat: 'Există două motive de tensiune'
cancan.ro
image
FOTO. Imagini hot cu Miss Universe care a divorțat de milionarul român
prosport.ro
image
Cât costă să ridici un garaj din cărămidă sau BCA? Costurile complete
playtech.ro
image
Otopeni, mai scump decât Heathrow: cât te costă cu adevărat să mănânci în aeroportul din România, față de Londra, Madrid sau Roma
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
După ce a anulat nunta, ”cea mai frumoasă actriță” s-a urcat în mașina fostului logodnic și a urmat scandalul: ”Lasă-mă în pace”
digisport.ro
image
Se pregătește ceva major: Întâlnire ultra-secretă, la cel mai înalt nivel din Europa. Inclusiv telefoanele vor fi interzise
stiripesurse.ro
image
,,Nu mai rezist, salvați-mă!” Ultimele cuvinte ale lui Octav, românul care a murit în Italia, după ce a rămas blocat sub dărâmăturile turnului medieval Torre dei Conti
kanald.ro
image
„Telefonele mobile vor dispărea. Când spune Elon Musk că se va întampla și cu ce vor...
playtech.ro
image
Ea este tânăra ucisă de propriul iubit pentru că a refuzat să facă avort! A fost găsită fără suflare în mașină, cu ecografia lângă ea, la scurt timp după ce l-a anunțat despre sarcină
wowbiz.ro
image
E cutremur! Ilie Bolojan prelungeşte austeritatea în 2026: Se îngheaţă pensii, salarii şi alocaţii!
romaniatv.net
image
1.281 de lei la pensie. Cine primește și cum se calculează punctele de stabilitate
mediaflux.ro
image
Divorț surpriză! Fostul finanțator de la Dinamo s-a despărțit de fotomodelul Angela după o relație de 7 ani
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Răsturnare de situație în cazul morții Andreei Cuciuc. Ce ascundea familia? Acuzații și dezvăluiri incredibile despre moartea adolescentei la Balul Bobocilor. La ce presiuni a fost supusă familia
actualitate.net
image
Salariul pe care îl încasează un român, în Elveția: „Acum muncesc la pește congelat. 3 luni am fost în probe”. Ce cheltuieli lunare are?
click.ro
image
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată, nu dorm bine”
click.ro
image
Dieta lui Dan Negru, la 54 de ani: „Mă feresc de tipurile de mâncare pe care bunica mea nu le-ar recunoaște”. Ce pune, de fapt, în farfurie și cum slăbește rapid?
click.ro
Vinete, Pexels (3) jpg
Există 21 de tipuri diferite de penisuri, spun studiile. Cum să ai parte de plăcere maximă, indiferent de formă
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Racheta de croazieră Tomahawk, coșmarul planificatorilor militari sovietici (© Shutterstock)
Racheta de croazieră Tomahawk, coșmarul planificatorilor militari sovietici
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Adevărul despre relația din spatele scenei dintre Angela Similea și „Prințul șlagărelor”. Fiul compozitorului Marcel Dragomir rupe tăcerea: „Ea era ca pe un piedestal!” Ultimele lui cuvinte
image
Salariul pe care îl încasează un român, în Elveția: „Acum muncesc la pește congelat. 3 luni am fost în probe”. Ce cheltuieli lunare are?

OK! Magazine

image
Fiul nelegitim al Prințului Albert preferă doar cercurile selecte. Unde a apărut Alexandre Grimaldi

Click! Pentru femei

image
N-a spus la nimeni, dar a suferit o depresie devastatoare. Ce simptome are acum Reese Witherspoon

Click! Sănătate

image
Cancer gastric: 5 simptome „inofensive” care nu trebuie ignorate