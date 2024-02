Femeie din Buzău, atacată de o haită de câini. A ajuns la spital cu răni pe tot corpul VIDEO

O femeie din oraşul buzoian Pogoanele a fost atacată pe stradă de o haită de câini. Aceasta venea de la magazin, când mai mulţi maidanezi au sărit pe ea şi au sfâşiat-o. Din fericire, strigătele disperate i-au fost auzite de un vecin, care a reuşit să o salveze.

Incidentul a avut loc la miezul zilei pe o stradă mărginașă. Deşi era conştientă de pericol, înarmată doar cu un baston, o femeie de 73 de ani a plecat la magazin. Spera să-şi suprindă nepoata cu o prăjitură. La mai puţin de cinci metri de casă, mai mulți câini fără stăpân s-au năpustit asupra ei și au început să o muște.

„Au venit toţi câinii, au pus-o jos şi au făcut-o praf. I-a mâncat mușchiul de la picior. Are copci la cap, pe mâini și pe spate”, spune Cosmina Dinu, nepoata victimei.

Alertat de țipetele femeii, un vecin a ieșit la poartă și a reușit să alunge animalele. Salvată din colţii fiarelor, victima era aproape de nerecunoscut.

„Am auzit un țipăt. Am deschis poarta repede am ieşit şi am văzut nouă câini cum tăbărâseră pe cineva acolo. Am luat niște pietroaie și am dat în ei. S-au repezit și la mine. Avea sânge pe ea. Dacă nu interveneam o lua, poate o şi mânca, cine știe”, povestește Petre Nistor, vecin al victimei.

Cu răni extrem de grave, victima a fost transportată la Spitalul Județean Buzău, pentru îngrijiri medicale.

„Prezenta multiple plăgi prin muşcătură de câine la nivelul membrelor inferioare. În secția UPU - SMURD, pacienta a fost examinată medical”, a declarat Adriana Bunilă, purtător de cuvânt al Spitalului Județean Buzău.

Locuitorii din Pogoanele trăiesc de mulți ani cu teama de a ieşi din case. Din cauza maidanezilor, părinţii au încetat să-şi mai lase copiii să se mai joace afară. Câinii se năpustesc de fiecare dată când trece cineva pe stradă. Rudele victimei susțin că animalele apar la doar câteva zile după ce sunt ridicați.

Reprezentanții Primăriei Pogoanele susțin că organizează regulat acțiuni de capturare a câinilor fără stăpân, însă numărul lor continuă să crească. Mai mult decât atât, la acțiunile de sterilizare gratuită a animalelor, numărul solicitărilor a fost foarte mic.

„Din păcate, se întâmplă un fenomen care nu e numai la noi. Sunt aduși câinii în permanență. Sunt cetățeni care mi-au semnalat acest fapt. Dimineața la patru, dimineața la 5, descarcă din dube. Nu știu de unde-i aduc. Chiar anul trecut am strâns în jur de 150 de câini pentru care am plătit o sumă de 1,5 milioane lei vechi”, declară Florin Dumitrașcu, primarul orașului Pogoanele.

Atacuri ale câinilor fără stăpân se petrec în toate localitățile județului Buzău. Doar în luna ianuarie a acestui an, un număr de 47 de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale în urma unor astfel de incidente.