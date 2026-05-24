Proteste masive în centrul Madridului. Motivul real al îngrijorării spaniolilor

Mulțimi de oameni au protestat duminică în centrul Madridului. Spaniolii sunt nemulțumiți de prețurile locuințelor, pe fondul creșterii numărului de turiști.

Spaniolii sunt nemulțumiți de creșterea alarmantă a prețurilor locuințelor. În ciuda creșterilor economice recente, în orașe precum Madrid și Barcelona, localnicii nu își permit cheltuielile cu locuințele.

Criza locuințelor face parte din principalele vulnerabilități ale prim-ministrului Pedro Sanchez, înaintea alegerilor de anul viitor, scrie Mediafax.

Potrivit analiștilor, Spania are o tradiție puternică de proprietate a locuințelor și un număr limitat de locuințe sociale de închiriat. Chiriile au fost impulsionate de creșterea cererii, inclusiv din cauza turismului și a creșterii populației legate de imigrație.

„Vrem vecini, nu turiști”

Protestatarii au scandat sloganuri și au ținut pancarte, care evidențiau dreptul lor la locuință. „Vrem vecini, nu turiști”.

Marșul are loc la o zi după ce zeci de mii de oameni au protestat la Madrid împotriva lui Sanchez. Protestul a avut loc pe fondul tensiunilor politice și al criticilor crescute din cauza acuzațiilor de corupție și a nemulțumirii față de guvern.

Cumpărarea unei case a devenit inaccesibilă pentru mulți, iar presiunile pieței și speculațiile duc la creșterea prețurilor, în special în orașele mari și în zonele de coastă. mai arată sursa.

Luna trecută, guvernul spaniol a adoptat un plan în valoare de 7 miliarde de euro, pentru a construi mai multe locuințe sociale în următorii patru ani. Planul prevede și oferirea de ajutor tinerilor chiriași și cumpărători de locuințe, care sunt printre cei mai afectați de costurile ridicate.

Un decret separat care ar fi prelungit înghețarea temporară a chiriilor nu a fost adoptat de Parlament. Astfel, a expus guvernul Sánchez la mai multe nemulțumiri legate de domeniul locuințelor.

Proteste similare și în trecut

Mai multe proteste de acest fel au avut loc în ultimii ani. Oamenii cer ca guvernul să ia măsuri suplimentare împotriva închirierilor turistice, care au proliferat în centrele orașelor din Spania. Anul trecut s-a înregistrat un număr record de 97 de milioane de vizitatori internaționali, potrivit aceleiași surse.

Costurile locuințelor au crescut cu aproape 13% în Spania, față de anul precedent potrivit agenției de statistică a UE, Eurostat.

De asemenea, Banca Spaniei estimează că țara are o lipsă de 700.000 de locuințe, comparând cererea cu ritmul noilor construcții.