25 mai: 101 ani de la „Procesul Maimuței”, când un profesor a fost pus sub acuzare pentru că a predat teoria lui Darwin

În ziua de 25 mai 1984 s-a stins din viață Henriette Yvonne Stahl, romancieră română născută în Reich-ul German. Tot pe 25 mai, în 1977, a avut loc premiera filmului Star Wars, iar în urmă cu 101 ani, o amendă primită de un profesor avea să declanșeze unul dintre cele mai controversate scandaluri judiciare din istoria Americii.

1920: S-a inaugurat oficial Opera Română din Cluj

Opera Română Cluj-Napoca este o companie de operă și balet înființată în anul 1919 și care activează în clădirea Teatrului Național din municipiu.

În ședința din 18 septembrie 1919, prin decizia Consiliului Dirigent ia ființă oficial Opera Națională Română din Cluj-Napoca, prima instituție lirică a țării și una dintre cele mai emblematice din Europa, înființară simultan cu Teatrul Național și Conservatorul de Muzică.

Pe 13 - 14 mai 1920 au fost puse pe scenă 2 concerte simfonice conduse de dirijorul ceh Oskar Nedbal, inaugurarea oficială fiind însă pe 25 mai 1920 cu opera Aida de Verdi.

1925: Profesorul John T. Scopes a fost pus sub acuzare pentru predarea teoriei evoluției a lui Charles Darwin

„Procesul Maimuței” se referă la o acțiune judiciară ce a avut loc la Curtea de Justiție din Dayton, Tennessee în 10 iulie 1925, care a verificat constituționalitatea unei legi aprobate pe 13 martie același an.

Acea lege interzicea ca în învățământ să fie predate acele teorii care contrazic Biblia.

Profesorul John Scopes a fost pus sub acuzare pe 25 mai, pentru că predase teoria evoluționistă la o școală publică din Dayton, fapt interzis de actul Butler, primind o amendă de 100 de dolari.

Dezbaterile din timpul procesului au evidențiat multe dintre tensiunile culturale din societatea americană a anilor 1920: secularism versus fundamentalism, știință versus dogmă religioasă și modernism versus valori tradiționale, scrie Britanica.

Deși procesul nu a rezolvat definitiv disputa privind teoria evoluției, el a adus în spațiul public discuția despre dovezile științifice ale evoluției și a declanșat o dezbatere care continuă până în prezent.

1939: S-a născut actorul britanic Ian McKellen

Născut pe 25 mai 1939, în orașul Burnley, Mara Britanie, Ian McKellen este considerat unul dintre cei mai mari actori de teatru și film atât în Marea Britanie, cât și la nivel internațional. Actorul are origini scoțiene, nord-irlandeze și engleze.

Încă de mic a dezvoltat o pasiune pentru actorie și teatru, încurajată de părinții săi, care îl duceau frecvent la spectacole, în special la piese de William Shakespeare, scrie IMDb.

A studiat drama engleză și a obținut diploma de licență în arte în 1961, după care și-a început cariera profesională în teatru. În primii ani, foarte puțini oameni știau că McKellen este homosexual. În 1988, actorul și-a făcut publică orientarea sexuală într-o emisiune la BBC Radio 4.

Din acel moment, McKellen a devenit un activist important pentru drepturile persoanelor LGBT.

Succesul mondial a venit odată cu rolul lui Magneto din seria „X-Men” și, mai ales, cu interpretarea lui Gandalf în trilogia „Stăpânul inelelor”, regizată de Peter Jackson.

1976: S-a născut actorul irlandez Cillian Murphy

Cillian Murphy s-a născut pe 25 mai 1976, în orașul Cork, Irlanda. A urmat Facultatea de Drept la Universitatea din Cork, dar a renunțat după aproximativ un an, scrie IMDb.

În această perioadă, Murphy s-a dedicat și muzicii, cântând la chitară în diverse trupe. După ce a părăsit universitatea, s-a alăturat companiei de teatru Corcadorca din Cork și a interpretat rolul principal în piesa „Disco Pigs”.

Au urmat mai multe roluri în film, inclusiv adaptarea cinematografică „Disco Pigs”. Marea sa oportunitate a venit însă odată cu distribuirea în filmul lui Danny Boyle, „28 Days Later”, care a devenit un succes internațional surpriză. Interpretarea i-a adus nominalizări la premiile Empire și MTV Movie Awards.

Cel mai cunoscut rol al său rămâne însă Thomas Shelby din serialul britanic „Peaky Blinders”, pe care îl interpretează din 2013. Actorul a continuat să apară în filme importante precum „In Time”, „Red Lights” și „The Dark Knight Rises”, ultimul fiind finalul trilogiei Batman regizate de Christopher Nolan.

Cillian Murphy este căsătorit cu artista Yvonne McGuinness, iar cei doi au doi fii, Malachy și Aran.

1977: A avut loc premiera filmului „Războiul stelelor”

„Star Wars” („Războiul Stelelor”) este un film SF lansat în 1977, scris și regizat de George Lucas.

George Lucas a avut ideea unui film SF inspirat de serialul „Flash Gordon” încă din perioada în care termina filmul „THX 1138”. După numeroase rescrieri și dificultăți de producție, filmările au început în 1976 în Tunisia și la studiourile Elstree din Anglia. Pentru efectele speciale, Lucas a fondat compania „Industrial Light & Magic”.

Deși mulți credeau că filmul va eșua, „Star Wars” a devenit un succes uriaș după lansarea din 25 mai 1977, transformându-se rapid într-un fenomen global.

A încasat peste 410 milioane de dolari la lansarea inițială și a depășit filmul Jaws ca cel mai profitabil film din istorie la acel moment. Ulterior, încasările totale au ajuns la aproximativ 775 de milioane de dolari.

Filmul a câștigat șase premii Oscar și este considerat unul dintre cele mai influente filme realizate vreodată. Succesul său a lansat o franciză uriașă, cu continuări precum „The Empire Strikes Back” și „Return of the Jedi”, dar și seriale, jocuri video, cărți și produse derivate care au transformat Star Wars într-un fenomen major al culturii pop mondiale.

1984: S-a stins din viață romanciera română Henriette Yvonne Stahl

Născută pe 9 ianuarie 1900, în Reich-ul German, Henriette Yvonne Stahl a fost o scriitoare și traducătoare română, sora sociologului H. H. Stahl și fiica scriitorului Henri Stahl.

În 1901, familia ei se stabilește în România și scriitoarea primește cetățenia română. În anul 1918 este trimisă de părinți să locuiască la țară, în familia ordonanței, care-i salvase viața tatălui ei pe front, Iordache Dumitru.

Urmează „Conservatorul de Artă Dramatică” din București, între anii 1922 - 1925, unde studiază actoria.

Unele dintre romanele autoarei au fost apreciate de critici precum Garabet Ibrăileanu și Mihail Sadoveanu. Debutul său literar a avut loc în 1924, în revista Viața Românească, cu romanul „Voica”, care a câștigat în același an Premiul Societății Scriitorilor Români.

Romanul prezenta într-un stil realist și naturalist viața rurală, fără idealizare. Autoarea a scris și în limba franceză, iar unele dintre romanele sale au fost publicate în Franța în traducere proprie.

Henriette Yvonne Stahl a publicat romane, nuvele și volume de poezie apreciate pentru realismul și analiza mediilor sociale și psihologice. Printre cele mai cunoscute opere ale sale se numără „Steaua robilor”, „Între zi și noapte”, „Marea bucurie”, „Pontiful” și „Nu mă călca pe umbră”.

A scris și în limba franceză, unele dintre cărțile sale fiind publicate în Franța în traducere proprie. De asemenea, a tradus în română opere importante ale literaturii universale, inclusiv „Forsyte Saga” de John Galsworthy, „La răscruce de vânturi” de Emily Brontë și „Genji Monogatari” de Murasaki Shikibu.

S-a stins din viață pe 25 mai 1984, la București.

2018: Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR) devine aplicabil în UE

Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR) a apărut în Jurnalul Oficial al UE în mai 2016, iar aplicarea efectivă a acestuia s-a făcut începând cu data de 25 mai 2018, în toate statele membre UE.

GDPR stabilește reguli stricte pentru colectarea și folosirea datelor personale, definite ca orice informație care poate identifica direct sau indirect o persoană.

Companiile și instituțiile publice care prelucrează astfel de date trebuie să desemneze responsabili pentru protecția lor, să facă evaluări de risc și să raporteze eventualele breșe de securitate. Regulile se aplică inclusiv băncilor și magazinelor online, care sunt obligate să limiteze accesul la date, să țină evidența prelucrării și să șteargă informațiile la cererea utilizatorilor.

Persoanele fizice au dreptul să fie informate despre modul în care le sunt folosite datele, să ceară accesul la acestea, ștergerea lor („dreptul de a fi uitat”), portabilitatea datelor sau să se opună prelucrării în scop de marketing. Consimțământul trebuie oferit explicit și retras la fel de ușor.

Reclamațiile privind folosirea abuzivă a datelor pot fi depuse la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP)