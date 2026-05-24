Descoperire uluitoare în Germania: Arheologii au găsit un caiet vechi de aproximativ 800 de ani într-o toaletă medievală

Arheologii au descoperit sâmbătă, 23 mai, un caiet de notițe vechi de secole într-o toaletă medievală, în orașul Paderborn din vestul Germaniei. Descoperirea a fost făcută în timpul lucrărilor pentru construirea noii primării.

Publicația germană Welt scrie că arheologii au găsit la Paderborn un caiet de notițe bine conservat, datând din secolele XIII-XIV.

Caietul este realizat din piele, lemn și ceară și este restaurat și conservat în prezent în orașul Münster. Ulterior, textul urmează să fie descifrat.

Descoperirea a fost făcută de arheologi ai unei firme specializate, în timpul lucrărilor pentru construirea noii primării.

„Acesta este singurul obiect de acest tip descoperit până acum în întreg landul Renania de Nord-Westfalia”, a declarat Barbara Rüschoff-Parzinger, responsabilă culturală instituției regională germană Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL).

„Piese medievale similare au mai fost găsite doar la Lübeck sau Lüneburg, unde mediul umed al solului a permis conservarea lor. Dar în niciun alt caz cartea nu s-a păstrat complet, așa cum s-a întâmplat aici.”

Rüschoff-Parzinger, care este și arheolog, a spus că, deși poate suna ciudat, latrinele sunt adesea adevărate „mine de aur” pentru cercetători.

Experții speră că manuscrisul, vechi de aproximativ 700-800 de ani, va oferi informații valoroase despre viața de zi cu zi și condițiile de trai din Westfalia medievală.

„După restaurarea atentă realizată de specialiștii LWL, există posibilitatea ca textul greu de descifrat, probabil scris în latină, să poată fi făcut complet lizibil cu ajutorul tehnologiilor moderne”, a explicat Rüschoff-Parzinger.

Pentru acest proces, cercetătorii colaborează deja cu specialiști în scriere și materiale din întreaga regiune.

Caietul medieval descoperit în latrină are zece pagini și este păstrat într-o husă de piele. Restauratoarea Susanne Bretzel a explicat că mediul umed și lipsit de aer a permis conservarea excepțională a obiectului și a textului scris în ceară cu un stilus.

Experții au fost surprinși de starea foarte bună a caietului, inclusiv de faptul că lemnul nu s-a deformat, iar scrisul a rămas lizibil după sute de ani.

„În mod surprinzător, obiectul păstra încă un miros destul de neplăcut chiar și după atâtea secole petrecute în pământ”, a povestit Bretzel. Totuși, acest lucru nu îi va împiedica pe specialiști să continue cercetările.