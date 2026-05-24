O aeronavă americană a decolat de la Baza Kogălniceanu și a efectuat o misiune de recunoaștere asupra Rusiei, prin Georgia

O aeronavă americană a desfășurat sâmbătă, 23 mai, o misiune de recunoaștere din spațiul aerian al Georgiei, monitorizând activitatea militară și sistemele de comunicații ale Rusiei din zona Mării Negre și a Mării Caspice. Aernoava a decolat de la baza Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu.

Potrivit Dialog.ua, Bombardier ARTEMIS II, aeronavă specializată de spionaj și recunoaștere, a monitorizat teritoriul rus în timpul unui zbor desfășurat deasupra regiunii Mării Negre.

Această misiune a atras atenția observatorilor prin faptul că operațiunea a fost efectuată din spațiul aerian georgian, într-un context în care guvernul de la Tbilisi, influențat de oligarhul Bidzina Ivanișvili, este considerat apropiat de Rusia.

Potrivit observatorilor care monitorizează traficul aerian, aeronava a decolat de la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu și a efectuat inițial un zbor de recunoaștere deasupra Mării Negre, pe ruta obișnuită, înainte de a patrula deasupra Georgiei.

Sistemul de recunoaștere ARTEMIS II are o rază de acțiune de până la 600 de kilometri, ceea ce i-ar permite să monitorizeze radare și echipamente de comunicații aflate pe teritoriul Rusiei, inclusiv în regiunile Astrahan, Elista și Stavropol, precum și aproape întreaga zonă a Mării Caspice.

De asemenea, aeronava ar fi putut supraveghea nordul Iranului, până în apropierea orașelor Mahabad și Rasht.

„Avionul american de înaltă tehnologie ARTEMIS II desfășoară o misiune neobișnuită de recunoaștere și supraveghere deasupra Georgiei”, au transmis observatorii, subliniind că nu au mai văzut astfel de aeronave zburând atât de departe spre est în comparație cu misiunile obișnuite din zona Mării Negre.

ARTEMIS II este un avion business modificat de tip Bombardier Challenger 650, reconfigurat pentru misiuni de informații electronice, supraveghere și recunoaștere la mare distanță.

Seria Bombardier Challenger 600 este o familie de avioane business dezvoltată de compania Canadair.

Lansat la sfârșitul anilor ’70, modelul a evoluat constant, fiind folosit atât ca avion de afaceri, cât și ca bază pentru aeronave regionale și de recunoaștere.

Din această familie derivă și modelul Bombardier Challenger 650, introdus în 2015, care dispune de cabină modernizată, sisteme electronice avansate și performanțe îmbunătățite la decolare.

În 2023, prețul unui Challenger 650 complet echipat era estimat la aproximativ 33 de milioane de dolari.