„Nebunia progresează”. Moment de neputință la Kremlin: Putin a fost pus în dificultate în fața ofițerilor săi

Vladimir Putin a încercat să încurajeze mai mulți ofițeri ai armatei ruse cu un strigăt, dar vocea l-a trădat de două ori - mai întâi în timp ce stătea așezat, apoi în timp ce s-a ridicat în picioare.

O nouă înregistrare virală prezintă un moment jenant pentru dictatorul rus Vladimir Putin. Acest video a stârnit din nou un val de glume și întrebări cu privire la starea fizică a liderului rus. Filmările arată clar cum o încercare de a striga un îndemn de luptă s-a transformat într-un eșec, în prezența mai multor ofițeri.

Bizarul videoclip a fost publicat de Serhiy Sternenko, consilier al ministrului Apărării din Ucraina, cu următorul comentariu:

„Putin nu putea striga «ura». Nebunia progresează”, a scris Sternenko în mesajul său.

Incidentul a avut loc vineri, 22 mai, în timpul unui discurs public.

Putin încearcă să strige cu putere „Ura!”, dar nu poate. Inițial reușește să rostească exclamația în timp ce state pe scaun, iar când s-a ridicat în picioare și-a pierdut complet vocea. Ofițerii din sală i-au sărit în ajutor, acoperind cu vocile lor neputința dictatorului rus.

Inițial, înregistrarea a fost publicată de mass-media de propagandă rusă. Însă când videoclipul a devenit viral și au început ironiile, a fost eliminat de pe rețelele de socializare.

Unii internauți s-au abținut cu greu să nu glumească pe marginea vârstei lui Putin, care nu-i permitea să vorbească tare. Mulți au sugerat că un astfel de comportament este consecința unei boli sau a unui accident vascular cerebral, notează Informtor

Dictatorul rus încearcă să proiecteze o imagine invincibilă, iar o mare parte a acestei imagini are scopul de a acoperi orice probleme de sănătate. Analistul Stephen Hutchings a avertizat că cei care se așteaptă să-l vadă pe Putin într-o stare precară de sănătate ar putea fi dezamăgiți - acesta a învățat să gestioneze speculațiile despre sănătatea sa de mai bine de un deceniu.

Însă evidențele din videoclip sunt greu de ignorat: Putin, conform observațiilor, se mișcă cu prudență și reținere, iar imaginea unui „lider puternic” se fisurează, odată cu o postură vizibil încovoiată.

Și imaginile de la sosirea lui Putin în China au stârnit ironii pe internet, unii observatori semnalând dependența dictatorului de la Kremlin de Beijing, în mersul și postura sa.

Pe rețelele de socializare sunt discuții despre videoclipul cu întâmpinarea lui Putin la Beijing de Xi Jinping. Vizita în sine a avut loc pe fundalul încercărilor Moscovei de a obține noi acorduri economice și energetice cu China.

Unii observatori au remarcat mișcările lui Putin și limbajul corpului. Acesta părea stângaci lângă liderul chinez, ținând capul plecat, fără a stabili contact vizual și stând la o jumătate de pas în spate.