Mai multe formule de lapte praf pentru sugari, retrase din cauza riscului de contaminare. Anunțul ANSVSA

Autoritatea Naţională Sanitară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) a transmis că mai multe formule de lapte praf pentru sugari sunt retrase de pe piaţă, ca urmare a posibilei prezenţe a cereulidei, o toxină care poate fi produsă de bacteria Bacillus.

„Autoritatea Națională Sanitară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) informează publicul cu privire la retragerea de pe piață a unor formule de lapte praf pentru sugari, ca urmare a posibilei prezențe a cereulidei, o toxină care poate fi produsă de bacteria Bacillus cereus în condiții de nerespectare a Bunelor Practici de Fabricație (GMP)”, transmite instituția.

Produsele vizate de rechemare sunt:

Aptamil AR (gramaj - 300 g, date de expirare: 23.07.2026, 22.08.2026, 12.09.2026, 25.03.2027);

Aptamil NUTRI-BIOTIK 1 (gramaj - 800 g, date de expirare: 14.07.2026, 06.08.2026, 05.09.2026, 17.10.2026, 13.11.2026, 27.11.2026), dar şi cel cu gramajul de 1200 g, cu data de expirare 15.08.2026.

Aptamil NUTRI-BIOTIK 2 (gramaj - 800 g, date de expirare: 09.07.2026, 01.08.2026, 31.08.2026, 09.09.2026, 18.09.2026, 11.10.2026, 27.10.2026, 30.11.2026, 10.12.2026, 20.12.2026), precum şi cel cu gramaj de 1200 g, cu datele de expirare: 30.07.2026, 20.08.2026, 05.11.2026, 23.12.2026, 09.01.2027.

Aptamil PROFUTURA DUOBIOTIK 1 (gramaj - 800 g, dată de expirare: 13.05.2027),

Aptamil PROFUTURA DUOBIOTIK 2 (gramaj - 800 g, date de expirare: 12.05.2027, 16.07.2027)

Milupa Milumil 1 (gramaj - 600 g, date de expirare: 08.08.2026, 09.10.2026, 30.12.2026, 14.01.2027).

„Verificaţi cu atenţie denumirea produsului, gramajul şi data de expirare; nu utilizaţi produsele din loturile menţionate; returnaţi produsele la punctul de vânzare de unde au fost achiziţionate; în cazul apariţiei unor simptome neobişnuite la copil, adresaţi-vă de urgenţă medicului”, recomandă ANSVSA.

Cu o zi înainte, ANSVSA a anunțat că un lot de salată de icre cu caras şi ceapă a fost retras din magazinele Kaufland după ce a fost detectată bacteria Listeria monocytogenes.

Așadar, SC Negro 2000 SRL recheamă produsul Salată de icre cu caras şi ceapă 75 g, lot 167KT, cu data expirării 25.02.2026.

Decizia a fost luată din cauza detectării bacteriei Listeria monocytogenes.

Persoanele care au achiziţionat acest produs sunt rugate să nu îl consume, ci să îl returneze la Serviciul Clienţi din magazinul Kaufland de unde a fost cumpărat. Contravaloarea produsului va fi restituită integral, fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal.

Potrivit instituției, Listeria monocytogenes este o bacterie care provoacă listerioza, o boală transmisă cel mai des prin alimente contaminate.