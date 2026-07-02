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România câștigă aliați în UE pentru scoaterea ursului brun de pe lista animalelor strict protejate. Tanczos Barna anunță sprijinul a 12 state europene

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Statutul de specie strict protejată al ursului brun ar putea fi revizuit, după ce România și Slovacia au inițiat un demers în acest sens, despre care Tanczos Barna afirmă că este susținut deja de 12 state din Uniunea Europeană.

România vrea modificarea statulului de specie strict protejată al ursului brun. FOTO: arhivă
România vrea modificarea statulului de specie strict protejată al ursului brun. FOTO: arhivă

Atacurile urșilor asupra oamenilor, gospodăriilor și fermelor au devenit tot mai frecvente în România în ultimii ani, iar autoritățile susțin că actualele reguli europene nu mai răspund realității din teren. Țara noastră are cea mai numeroasă populație de urs brun din Uniunea Europeană, iar cazurile în care animalele ajung în localități sau provoacă victime au alimentat constant dezbaterea privind necesitatea unor măsuri mai eficiente de gestionare a speciei.

În acest context, România, alături de Slovacia, a inițiat un demers prin care solicită modificarea statutului de protecție al ursului brun, pornind de la ideea că legislația europeană trebuie să permită fiecărui stat să ia măsurile necesare în funcție de numărul de animale și de riscurile existente pe teritoriul său. În opinia sa, situația din România nu poate fi comparată cu cea din state în care populația de urs brun este redusă sau chiar inexistentă.

În marja Forumului Naţional pentru Viitorul Agriculturii, organizat de Clubul Fermierilor Români, vicepremierul și ministrul interimar al Agriculturii, Tanczos Barna, a anunțat că România beneficiază deja de sprijinul a 12 state membre ale Uniunii Europene în această inițiativă.

„Avem susţinerea a 12 state membre în acest demers iniţiat de România şi Slovacia şi trebuie să înţeleagă toată lumea că nu pot pune în aceeaşi pagină populaţia de urs brun din ţară - Spania, Franţa sau România sau Slovacia şi, nu ştiu, Olanda. Deci, trebuie abordare mai flexibilă. Să lăsăm statele membre să acţioneze în interesul apărării vieţii omului şi a bunurilor, pentru că nu este normal ceea ce se întâmplă”, a declarat Tanczos Barna.

Experții români vor merge la Bruxelles

Pentru a susține această solicitare, România pregătește o prezentare detaliată care va fi făcută în fața experților Comisiei Europene. Din echipă vor face parte specialiști de la Institutul de Cercetare și de la universitățile din Brașov și Suceava, care vor prezenta datele științifice privind populația de urs brun și evoluția acesteia.

„Săptămâna aceasta am propus întâlnirea aceea cu experţii, pe care am agreat-o cu doamna comisar. Azi dimineaţă am solicitat experţi în domeniu de la Institutul de Cercetare şi de la cele două universităţi de la Braşov şi de la Suceava pentru a forma o echipă care prezintă situaţia României la Comisia Europeană. Probabil săptămâna viitoare vom agrea şi data la care merg aceşti experţi să prezinte experţilor de la Bruxelles situaţia reală şi cred că este un proces pe care l-am început cu dreptul. Mergem înainte”, a mai spus ministrul.

În prezent, ursul brun este inclus în Anexa II a Convenției de la Berna privind conservarea vieții sălbatice și a habitatelor naturale din Europa, document adoptat în 1979 sub egida Consiliului Europei și ratificat de România în 1993.

Autoritățile române nu cer eliminarea protecției speciei, ci un regim mai flexibil, similar celui aplicat în cazul altor animale sălbatice, care să permită gestionarea populațiilor acolo unde acestea au ajuns la un nivel care generează probleme de siguranță publică.

Potrivit lui Tanczos Barna, contextul actual este favorabil, deoarece Comisia Europeană desfășoară în prezent o evaluare a modului în care Directivele privind Păsările și Habitatele răspund provocărilor actuale.

„Acest demers, cunoscut sub denumirea de «test de stres», include şi o componentă de consultare publică, oferind României oportunitatea de a-şi prezenta punctul de vedere cu privire la modificarea statutului de specie strict protejată al ursului. Am invitat-o pe comisara europeană pentru mediu să viziteze traseul Via Transilvanica, pentru a descoperi peisajele sălbatice ale României şi pentru a vedea cum convieţuiesc comunităţile noastre rurale cu natura”, a declarat ministrul, citat de Agerpres.

România are cea mai mare populație de urs brun din UE

Potrivit celui mai recent studiu realizat în cadrul proiectului „Implementarea Planului național de acțiune pentru conservarea populației de urs brun din România”, în țara noastră trăiesc între 10.600 și 12.700 de urși, România având cea mai mare populație de urs brun din Uniunea Europeană și una dintre cele mai valoroase rezerve genetice ale speciei.

Estimarea a fost realizată în urma unui proiect desfășurat pe parcursul a trei ani, în cadrul căruia aproximativ 800 de specialiști au colectat aproape 24.000 de probe din toate zonele țării.

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