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România și Slovacia solicită Comisiei Europene schimbarea regulilor privind gestionarea urșilor

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Creșterea numărului de urși și înmulțirea incidentelor în care animalele au ajuns în gospodării, au atacat animale domestice sau chiar oameni au determinat România și Slovacia să ceară sprijinul Comisiei Europene.

Urși într-o parcare
România cere CE schimbarea regulilor privind gestionarea urșilor

Cele două țări solicită o flexibilizare a regulilor privind gestionarea populațiilor de urs brun, argumentând că actualul regim de protecție nu mai reflectă realitatea din teren în statele care găzduiesc cele mai numeroase efective de urși din Uniunea Europeană.

În ultimii ani, prezența urșilor în apropierea localităților a devenit o problemă tot mai vizibilă în România. De la animale surprinse pe străzi, în curțile oamenilor sau în zone turistice, până la atacuri asupra fermelor și incidente soldate cu victime, autoritățile locale au atras în repetate rânduri atenția că fenomenul s-a amplificat.

Pe fondul acestor situații, România și Slovacia au transmis o poziție comună către Comisia Europeană prin care solicită inițierea unei analize privind introducerea unei flexibilități sporite în regimul strict de protecție aplicat ursului brun. Subiectul urmează să fie discutat la următoarea reuniune a Consiliului Agricultură și Pescuit al Uniunii Europene (AGRIFISH).

Potrivit Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, cele două state găzduiesc împreună peste jumătate din populația de urs brun existentă în Uniunea Europeană. În același timp, România și Slovacia susțin că suportă cea mai mare parte a costurilor și responsabilităților asociate conservării speciei, inclusiv despăgubirile pentru pagubele produse și măsurile necesare pentru protejarea comunităților locale.

România și Slovacia invocă impactul asupra siguranței publice

Documentul transmis Comisiei Europene evidențiază creșterea constantă a efectivelor de urs brun și impactul pe care această evoluție îl are asupra siguranței cetățenilor, activităților agricole și comunităților rurale.

Cele două state solicită clarificări privind modul în care se aplică prevederile europene referitoare la protecția marilor carnivore atunci când populațiile acestora au atins și mențin o stare favorabilă de conservare. În plus, Bucureștiul și Bratislava cer recunoașterea controlului științific al densității populației drept instrument legitim de management și analizarea posibilității introducerii unui regim mai flexibil de gestionare.

Argumentul principal este că succesul măsurilor de conservare a făcut ca numărul urșilor să crească semnificativ, iar autoritățile trebuie să dispună de instrumente mai eficiente pentru a preveni conflictele dintre oameni și animale.

Modelul aplicat pentru lupi, invocat ca precedent

România și Slovacia arată că Uniunea Europeană a acceptat recent o abordare mai flexibilă în cazul lupului, iar un model similar ar putea fi analizat și pentru ursul brun în statele unde specia nu mai este considerată vulnerabilă din punct de vedere al conservării.

Viceprim-ministrul și ministrul interimar al Agriculturii, Tánczos Barna, a declarat că protejarea biodiversității trebuie să fie compatibilă cu siguranța cetățenilor și cu protejarea activităților economice din mediul rural.

Conservarea biodiversității și protejarea oamenilor trebuie să meargă mână în mână. România a demonstrat că poate asigura menținerea unei populații viabile de urs brun, însă succesul conservării nu poate fi măsurat doar prin numărul exemplarelor. Atunci când comunitățile locale, fermierii și cetățenii suportă costuri și riscuri tot mai mari, este nevoie de instrumente de management adaptate realității din teren”, a transmis oficialul.

Ministerul Agriculturii susține că va continua discuțiile la nivel european pentru identificarea unor soluții care să permită atât menținerea populației de urs brun într-o stare favorabilă de conservare, cât și reducerea riscurilor pentru oameni și pentru activitățile economice din zonele rurale.

Demersul vine într-un context în care problema urșilor a devenit una dintre cele mai sensibile teme de mediu și siguranță publică din România, pe fondul numărului tot mai mare de incidente raportate în ultimii ani.

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