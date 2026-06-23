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România duce problema urșilor la Bruxelles: Tánczos Barna cere reguli europene mai flexibile pentru gestionarea faunei sălbatice

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România încearcă să obțină sprijinul Comisiei Europene pentru modificarea regulilor privind gestionarea populației de urși, în contextul creșterii numărului de incidente în zonele rurale. Tánczos Barna, ministrul interimar al Agriculturii, a anunțat că a discutat cu Jessika Roswall, comisarul european pentru Mediu, despre necesitatea adaptării legislației europene la realitățile din teren.

Potrivit ministrului, discuțiile au vizat prezentarea datelor științifice obținute în România în urma studiului genetic asupra populației de urși. 

„Am solicitat ca aceste date să fie luate în considerare în procesul de adaptare a normelor europene, astfel încât să fie identificate soluţii care să permită abordări diferenţiate pentru statele membre.”, a explicat Tánczos Barna, într-o postare pe Facebook.

Ministrul interimar al Agriculturii a detaliat solicitările transmise Comisiei Europene:

„Am adus astăzi în atenţia comisarului european pentru mediu, Jessika Roswall, problema urşilor, solicitând Comisiei Europene scoaterea ursului brun din categoria speciilor strict protejate şi introducerea unor reguli de gestionare mai flexibile pentru statele membre în care specia se află într-o stare de conservare favorabilă. În cadrul discuţiilor, am convenit ca o echipă de experţi din România să prezinte la Bruxelles rezultatele studiului ştiinţific privind populaţia de urşi, bazat pe probe genetice. Am solicitat ca aceste date să fie luate în considerare în procesul de adaptare a normelor europene, astfel încât să fie identificate soluţii care să permită abordări diferenţiate pentru statele membre, în funcţie de situaţia specifică a fiecăruia”.

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Tánczos Barna a explicat că Executivul european desfășoară în prezent un proces de evaluare a directivelor privind Păsările și Habitatele, un așa‑numit „test de stres”, care include și o consultare publică.

Acest cadru oferă României posibilitatea de a solicita oficial schimbarea statutului ursului brun.

Ministrul a transmis și o invitație comisarului european:

„Am invitat-o pe comisara europeană pentru mediu să viziteze traseul Via Transilvanica, pentru a descoperi peisajele sălbatice ale României şi pentru a vedea cum convieţuiesc comunităţile noastre rurale cu natura”.

FOTO Shutterstock
FOTO Shutterstock

În ultimele luni, au fost raportate mai multe atacuri ale urșilor asupra gospodăriilor și animalelor, fiind înregistrate inclusiv cazuri de persoane ucise sau rănite. Situația a amplificat presiunea asupra Guvernului pentru a găsi soluții rapide și eficiente.

Amintim că, luna aceasta, un urs considerat periculos a fost împușcat de autorități pe Transfăgărășan, după ce a atacat un turist elvețian în apropierea Barajului Vidraru.

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