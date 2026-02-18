Român condamnat în Irlanda pentru uciderea unui turist canadian. Mărturie cutremurătoare în instanță: „Capul lui a fost tratat ca o minge de fotbal”

Un român în vârstă de 25 de ani a fost condamnat la închisoare pentru uciderea unui turist canadian, în urma unui atac violent petrecut în centrul orașului Dublin. Complicele său a primit o pedeapsă mai mică, cu suspendare, după ce ambii au recunoscut faptele. Familia victimei descrie atacul drept un gest brutal și fără nicio justificare.

Pe 23 iunie 2024, în centrul Dublinului, pe O’Connell Street Upper, turistul canadian Neno Dolmajian, în vârstă de 42 de ani, a fost atacat de un român de 25 de ani. Acesta l-ar fi lovit cu un șut în cap în timp ce victima alerga. Dolmajian a decedat nouă zile mai târziu, la Spitalul Mater, potrivit Irish Examiner.

Judecătorul Paul McDermott de la Curtea Penală Centrală a caracterizat atacul drept „o lovitură țintită deliberat și aplicată cu nerușinare în văzul public, pe o stradă principală din Dublin”. El a subliniat că victima era întinsă la pământ, sub influența alcoolului, și nu reprezenta o amenințare pentru nimeni: „Nu exista nicio nevoie și nicio justificare pentru acest act”.

Pedeapsa și recunoașterea vinovăției

Tânărul român, domiciliat pe Rathdown Square, North Circular Road, Dublin 7, a pledat vinovat la acuzația de ucidere din culpă și a fost condamnat la 12 ani de închisoare cu executare. Co-inculpatul său, Madalin Ghiuzan, în vârstă de 24 de ani, domiciliat pe Summerhill Parade, Dublin 1, a recunoscut că l-a agresat pe Dolmajian pe Cathal Brugha Street, provocându-i răni. Ghiuzan a primit 12 luni de închisoare, dar restul pedepsei a fost suspendat pe o perioadă de 12 luni, după ce a stat deja patru luni și jumătate în arest.

Judecătorul McDermott a evidențiat pierderea tragică a unei „vieți valoroase” și a descris victima drept o persoană „plină de viață, energie, creativitate și râs”.

Sora victimei, mărturie cutremurătoare

Maral Dolmajian, sora victimei, a declarat în instanță: „Capul fratelui său a fost tratat ca o minge de fotbal”, un gest care a distrus pentru totdeauna familia lor. Inițial, românul fusese acuzat de crimă, iar Ghiuzan de omor prin imprudență, însă Parchetul nu a mai urmărit aceste acuzații, în urma recunoașterii vinovăției.

Verdictul final subliniază gravitatea actelor comise și impactul devastator asupra familiei victimei, lăsând o rană adâncă în comunitate.