search
Miercuri, 18 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Român condamnat în Irlanda pentru uciderea unui turist canadian. Mărturie cutremurătoare în instanță: „Capul lui a fost tratat ca o minge de fotbal”

0
0
Publicat:

Un român în vârstă de 25 de ani a fost condamnat la închisoare pentru uciderea unui turist canadian, în urma unui atac violent petrecut în centrul orașului Dublin. Complicele său a primit o pedeapsă mai mică, cu suspendare, după ce ambii au recunoscut faptele. Familia victimei descrie atacul drept un gest brutal și fără nicio justificare.

Un român a fost condamnat în Dublin pentru uciderea unui turist canadian FOTO: Pexels
Un român a fost condamnat în Dublin pentru uciderea unui turist canadian FOTO: Pexels

Pe 23 iunie 2024, în centrul Dublinului, pe O’Connell Street Upper, turistul canadian Neno Dolmajian, în vârstă de 42 de ani, a fost atacat de un român de 25 de ani. Acesta l-ar fi lovit cu un șut în cap în timp ce victima alerga. Dolmajian a decedat nouă zile mai târziu, la Spitalul Mater, potrivit Irish Examiner.

Judecătorul Paul McDermott de la Curtea Penală Centrală a caracterizat atacul drept „o lovitură țintită deliberat și aplicată cu nerușinare în văzul public, pe o stradă principală din Dublin”. El a subliniat că victima era întinsă la pământ, sub influența alcoolului, și nu reprezenta o amenințare pentru nimeni: „Nu exista nicio nevoie și nicio justificare pentru acest act”.

Pedeapsa și recunoașterea vinovăției

Tânărul român, domiciliat pe Rathdown Square, North Circular Road, Dublin 7, a pledat vinovat la acuzația de ucidere din culpă și a fost condamnat la 12 ani de închisoare cu executare. Co-inculpatul său, Madalin Ghiuzan, în vârstă de 24 de ani, domiciliat pe Summerhill Parade, Dublin 1, a recunoscut că l-a agresat pe Dolmajian pe Cathal Brugha Street, provocându-i răni. Ghiuzan a primit 12 luni de închisoare, dar restul pedepsei a fost suspendat pe o perioadă de 12 luni, după ce a stat deja patru luni și jumătate în arest.

Judecătorul McDermott a evidențiat pierderea tragică a unei „vieți valoroase” și a descris victima drept o persoană „plină de viață, energie, creativitate și râs”.

Sora victimei, mărturie cutremurătoare

Maral Dolmajian, sora victimei, a declarat în instanță: „Capul fratelui său a fost tratat ca o minge de fotbal”, un gest care a distrus pentru totdeauna familia lor. Inițial, românul fusese acuzat de crimă, iar Ghiuzan de omor prin imprudență, însă Parchetul nu a mai urmărit aceste acuzații, în urma recunoașterii vinovăției.

Verdictul final subliniază gravitatea actelor comise și impactul devastator asupra familiei victimei, lăsând o rană adâncă în comunitate.

Societate

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Reacție din AUR după ce Curtea Constituțională a aprobat tăierea pensiilor magistraților
digi24.ro
image
Infotrafic. Circulație blocată pe mai multe autostrăzi și drumuri naționale din cauza ninsorilor. Curse aeriene, anulate
stirileprotv.ro
image
Noaptea dintre viață și moarte pentru oamenii străzii din Capitală. Cum au fost salvați de sub nămeți: „Am găsit oameni îngropați la propriu”
gandul.ro
image
Sorin Grindeanu i-a dat dreptate lui Nicușor Dan: „Nu prea a fost nevoie de majorarea TVA”
mediafax.ro
image
Povestea lui Ion Zangor, boberul de 35 de ani care a murit la un an după locul 5 la Jocurile Olimpice de iarnă: ”Ne-au certat că nu am luat medalie”
fanatik.ro
image
Ce pregătire are prefectul Capitalei Andrei Nistor, care gestionează planul de cod roșu în București: certificat de patiserie franceză și licență la Universitatea Ecologică
libertatea.ro
image
Moscova cere direct anularea deciziei NATO de la summitul din București. Ce înseamnă acest lucru
digi24.ro
image
Dezastru pentru Gigi Nețoiu! Merge la tribunal, după ce investiția de 6 milioane de euro a fost distrusă
gsp.ro
image
Scandal de proporții! Ucraina a luat o decizie radicală, după ce Rusia a dat lovitura
digisport.ro
image
Se construiește Drumul Expres cu rol strategic pentru România: Țara noastră devine jucătorul cheie în reconstrucția Ucrainei post război
stiripesurse.ro
image
Cum arată Capitala sub jumătate de metru de zăpadă. Nu a mai nins așa mult în București de 18 ani: Copiii se joacă, adulții se plâng
antena3.ro
image
Țeapa de 4.000 de euro luată de Tudor cu Luxury Travel. La hotel s-a trezit că nu e plătită cazarea
observatornews.ro
image
Cum își scuză gestul Emil Mortu, românul care a încercat să răpească o fetiță în Italia. Ce i-a putut spune judecătoarei care se ocupă de cazul lui
cancan.ro
image
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
prosport.ro
image
Ce amendă riști dacă arunci zăpada pe carosabil. Sancțiuni și pentru cei care nu curăță trotuarul din fața blocului
playtech.ro
image
Cât au ajuns să coste două nopți de cazare la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov. Ofertă surpriză și multiple beneficii
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
L-a făcut ”praf” pe Chivu: ”Să-și clătească gura când vorbește despre tatăl meu! Asta arată meschinăria lui”
digisport.ro
image
În 2026 trecem la ora de vară mai repede: noaptea în care pierdem o oră de somn
stiripesurse.ro
image
Școli închise și joi din cauza viscolului. Care sunt județele afectate
kanald.ro
image
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
wowbiz.ro
image
Premierul Bolojan anunţă concedieri masive!
romaniatv.net
image
Anunț privind tăierea pensiilor după decizia CCR. Ministrul Radu Miruţă: ”Răspunsul este foarte scurt”
mediaflux.ro
image
Dezastru pentru Gigi Nețoiu! Merge la tribunal, după ce investiția de 6 milioane de euro a fost distrusă
gsp.ro
image
Alina Pușcău și Jeffrey Epstein. Câți bani i-a trimis miliardarul pedofil mamei celebrului model
actualitate.net
image
Scene dramatice cu actorul Shia LaBeouf, arestat în New Orleans. Starul de la Hollywood se zbate dezbrăcat în stradă, în timp ce mai mulți indivizi îl bat și înjură
actualitate.net
image
Nativii din aceste 3 zodii se vor confrunta cu obstacole dificile în acest weekend. Primesc un ajutor nesperat și reușesc să iasă cu bine din aceste încercări
click.ro
image
Desertul pe care îl recomandă Carmen Brumă pentru o digestie sănătoasă și sațietate pe termen lung: „Foarte sănătos”. Este gustos și se prepară extrem de simplu
click.ro
image
Diferența dintre mazărea congelată și cea la borcan. Care e mai sănătoasă
click.ro
andrew - sarah
Ce apetit sexual! Însărcinată cu Prințesa Eugenie, ducesa avea o aventură pe la spatele soțului. Cine era bărbatul care i-a luat mințile
okmagazine.ro
Maha Vajiralongkorn foto profimedia 0899581880 jpg
Haremul militar al „Regelui playboy”, care s-a închis într-o cameră de hotel cu 20 de „soldați sexuali”
okmagazine.ro
happy joyful blonde woman clenches fists celebrates good result smiles broadly being high spirit makes triumph gesture wears spectacles winter sweater jpg
Care sunt lunile de naștere „prietene‟ cu succesul. Unde te afli în clasament și cum îți crești șansele?
clickpentrufemei.ro
633158781 1463378002463715 1246197978688615498 n jpg
Statuetă neolitică foarte rară, veche de 7.500 de ani, descoperită în Transilvania
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Serialul de pe Netflix recomandat de Mihai Morar: „N-am mai făcut asta de mult timp”
image
Nativii din aceste 3 zodii se vor confrunta cu obstacole dificile în acest weekend. Primesc un ajutor nesperat și reușesc să iasă cu bine din aceste încercări

OK! Magazine

image
Haremul militar al „Regelui playboy”, care s-a închis într-o cameră de hotel cu 20 de „soldați sexuali”

Click! Pentru femei

image
Motivul sfâșietor pentru care Robert Duvall n-a avut niciodată copii, deși a fost însurat de patru ori

Click! Sănătate

image
Anul Calului de Foc în horoscopul chinezesc. Cele mai norocoase numere și luni pentru fiecare zodie