Joi, 12 Februarie 2026
Adevărul
Ucigașul care și-a omorât cu toporul partenera însărcinată, în fața copiilor, condamnat la închisoare pe viață: „Nu a arătat nicio clipă că regretă fapta"

Publicat:

Bărbatul din Prahova, care și-a ucis cu un topor partenera însărcinată în fața copiilor, a fost condamnat la închisoare pe viață de Tribunalul Prahova. „Nu arătat nicio clipă că regretă fapta, ba chiar mai mult a considerat că victima merita să pățească acest lucru”, a dezvăluit avocatul familiei victimei.

Femeia a fost omorâtă cu toporul de iubit. Foto: Captură video Observator News
Femeia a fost omorâtă cu toporul de iubit. Foto: Captură video Observator News

Potrivit deciziei instanței, Munteanu Constantin Marian, în vârstă de 37 de ani, a fost găsit vinovat pentru omor calificat asupra unui membru de familie și pentru tulburarea ordinii și liniștii publice. Bărbatul și-a atacat partenera, în vârstă de 22 de ani și însărcinată, cu un topor având coada de aproximativ 80 de centimetri și tăișul de 20 de centimetri. 

Instanța a dispus, de asemenea, plata unor daune morale de peste 600.000 de euro către copiii și rudele victimei. De asemenea, s-a decis recoltarea probelor biologice ale condamnatului pentru introducerea acestora în Sistemul Național de Date Genetice Judiciare.

Avocatul Adrian Cuculis, care a reprezentat familia victimei, a subliniat gravitatea faptei și lipsa de remușcare a inculpatului. 

„Bărbatul care și-a ucis soția în preajma copiilor în Prahova, folosind un topor, a fost condamnat la închisoare pe viață și obligat, deși simbolic, la plata unor daune de 600.000 de euro către familia tinerei. Comutarea pedepsei se poate face după executarea a 20 de ani. Cazul este cu atât mai șocant cu cât inculpatul nu a arătat nicio clipă că regretă fapta, ba chiar mai mult a considerat că victima merita să pățească acest lucru. Este una dintre puținele sentințe exemplare cu închisoarea pe viață, iar personal o consider o victorie profesională”, a declarat avocatul Adrian Cuculis.

Sentința nu este definitivă și poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile. 

Cum s-a produs crima șocantă

Crima șocantă a avut loc pe 16 iunie 2025, în localitatea Lipăneşti, din judeţul Prahova. Andreea, în vârstă de 22 de ani, care era însărcinată în două luni, încercase în repetate rânduri să scape din relația cu Marian, un bărbat de 37 de ani.  

Așa cum „Adevărul” a relatat, tânăra se întorsese în casa părintească, fugind de acesta. Nu era prima dată când a recurs la acest gest. Familia sa a povestit că, în dimineața crimei, Poliția fusese alertată cu privire la un posibil conflict între cei doi, însă bărbatul a fost lăsat liber.

Tânăra a fost omorâtă în faţa celor doi copii şi a mamei sale, fiind lovită de concubin cu un topor. 

Atacul a avut loc pe stradă, în fața copiilor și a mamei victimei, iar momentul a fost surprins de o cameră de supraveghere din zonă. Imaginile au fost folosite ca probe în instanță.

Mama tinerei a povestit ce s-a întâmplat în ziua crimei.

 „A luat toporul să vină spre mine. I-am spus: «Stai Mariane, că loveşti copiii. Stai cuminte!». Când a văzut că dă cu toporul în mine ea a fugit şi striga: «Mă omoară, mă omoară»”, a povestit mama victimei.


Societate

loading Se încarcă comentariile...
