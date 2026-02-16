Video Ce pedeapsă a primit o tânără de 19 ani care a lovit în plin un bărbat cu mașina. Momentul șocant al impactului

O tânără de 19 ani a fost condamnată la 18 luni de închisoare după ce a intrat cu mașina, cu viteză excesivă, într-un bărbat care juca rugby cu prietenii săi. Victima a suferit fracturi multiple, iar judecătorul a stabilit că șoferița a condus „intenționat și direct” spre el.

Lexi Dyas, în vârstă de 19 ani, a fost condamnată la închisoare după ce judecătorul a vizionat imaginile în care aceasta intră cu viteză „excesivă” în Declan Mahoney, 21 de ani, scrie Daily Mail.

Potrivit anchetei, Mahoney a încercat să se ferească, însă Dyas a virat mașina – care avea numărul personalizat „LX06MAE” – direct spre el. Dyas, care a izbucnit în lacrimi în sala de judecată, nu a putut oferi nicio explicație pentru motivul pentru care a tras de volan.

În declarația dată poliției, ea a susținut că a fost vorba despre un „accident”, explicând că a fost distrasă la volan în timp ce discuta cu o prietenă.

Judecătorul a acuzat-o însă pentru că a condus „intenționat și direct” spre Mahoney, condamnând-o la 18 luni de închisoare și interzicându-i dreptul de a conduce pentru aproape trei ani.

Înregistrarea video îl arată pe Mahoney, care avea 19 ani la momentul incidentului, aruncând o minge de rugby cu prietenii săi, cu doar câteva clipe înainte ca mașina condusă de Dyas să îl lovească în plin, proiectându-l în aer.

Cei doi prieteni ai săi au fugit imediat să-l ajute, în timp ce Dyas, pe atunci în vârstă de 18 ani, a tras pe dreapta și a coborât din autoturism. Tânărul a fost transportat la spital cu multiple fracturi la braț, picior și un deget, în urma impactului produs în Mountain Ash, în sudul Țării Galilor, în iulie 2024.

Sursa: Daily Mail

„Ea a susținut că a fost un accident produs din cauza lipsei de concentrare. A spus că nu avea absolut nimic personal cu Declan Mahoney. A afirmat că a crezut că Declan a fugit în direcția opusă mașinii și că următorul lucru pe care l-a realizat a fost că l-a lovit”, a declarat procurorul Andrew Davies.

La rândul său, avocata apărării, Emma Harris, a spus: „Explicația ei este că și-a pierdut concentrarea în timp ce vorbea cu o prietenă aflată în mașină.”

Harris a mai precizat că Dyas, care visa să devină asistentă medicală, „se simte îngrozitor” pentru rănile provocate.

Dyas a pledat vinovată pentru provocarea de vătămări corporale grave prin conducere periculoasă. Într-o declarație privind impactul asupra victimei, Mahoney a spus că se confruntă cu dificultăți majore în viața de zi cu zi și că Dyas nu i-a arătat „nicio urmă de remușcare”.

„A avut un impact enorm asupra fiecărui aspect al vieții mele. Mi-e teamă să mai ies din casă”, a declarat el.