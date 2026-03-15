Duminică, 15 Martie 2026
Adevărul
Încep lucrările la șina de tramvai de pe Bd. Dimitrie Pompeiu – Șos. Petricani - Bd. Lacul Tei – Lizeanu

Primăria Municipiului București a anunțat duminică începerea lucrărilor la șina de tramvai de pe Bd. Dimitrie Pompeiu – Șos. Petricani - Bd. Lacul Tei – Lizeanu, care nu vor afecta însă și traficul rutier.

Încep lucrările la șina de tramvai de pe Bd. Dimitrie Pompeiu – Lizeanu. Foto PMB/Libertatea
„Vorbim despre alți aproape 6 km de șină care intră în reabilitare.

Mâine predăm amplasamentul către constructor, iar în cursul săptămânii va fi organizat șantierul”, a informat PMB.

Potrivit acesteia, traficul rutier nu va fi afectat, pentru că Poliția Locală a Municipiului București va avea grijă să nu mai existe mașini parcate pe carosabil, pe trotuare, pe șina de tramvai.

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară - TPBI urmează să facă unele modificări de circulație ale mijloacelor de transport în comun. Revenim cu informații privind autobuzele introduse și rutele acestora.

Potrivit PMB, alți trei kilometri de șină de tramvai vor fi dați în lucru din 20 martie. E vorba despre porțiunea dintre Bd. Pache Protopopescu și Str. Traian (lotul 2 – 1,9 km); Bd. Ferdinand, între Șos. Mihai Bravu și Str. Traian (locul 13 – 700 metri); Str. Dristorului, între Bd. Camil Ressu și Str. Baba Novac (locul 15 – 220 metri).

„În total, 9 km. Lucrările propriu-zise la infrastructură vor dura un an și încă pe atât lucrările la rețeaua de apă-canal din subteran. Urmează să mai deschidem șantiere, în primăvara asta, la 7,6 km de șină, în vară alți 3,6 km”, a precizat instituția.

Amintim că în ianuarie primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, declara că toate proiectele demarate de Primăria Municipiului București vor continua și vor fi duse la bun sfârșit, în ciuda situației financiare dificile a instituției. Ciucu a precizat că a avut întâlniri cu reprezentanții Băncii Europene de Investiții pentru cofinanțarea proiectelor cu fonduri europene, subliniind că lucrările nu vor stagna.

Potrivit PMB, reabilitarea a 50 de kilometri de linii de tramvai reprezintă unul dintre cele mai importante proiecte finanţate din fonduri europene.

Până în prezent, 4,5 kilometri de şine au fost finalizaţi (fără recepție), 26 de kilometri sunt în execuţie (pe Bd. Expoziţiei, Str. Victor Popişteanu, Puţul lui Crăciun, Str. Dornei, Str. Clăbucet, Bd. Chişinău, Bd. Basarabia, Theodor Pallady, Calea Călăraşi), iar pentru alte tronsoane urmează să fie dat ordinul de începere a lucrărilor. Finalizarea întregului proiect este estimată pentru anul 2029, pe perioada lucrărilor fiind asigurat transport alternativ cu autobuze STB.

Un alt proiect major vizează Pasajul Basarab, aflat de peste un deceniu într-o situaţie juridică şi tehnică incertă. Primarul Ciprian Ciucu a anunțat că se va face recepţia la starea fizică actuală a pasajului, pentru a putea fi întabulat şi pentru a începe lucrările de remediere. „Treaba mea este să mă asigur că oamenii circulă în siguranţă. Cum să fac asta, dacă nu pot asigura mentenanţa pasajului?”, a declarat Ciprian Ciucu.

Pe lista investiţiilor discutate se mai află urgentarea lucrărilor la Prelungirea Ghencea, Patinoarul Flamaropol, extinderea şi reabilitarea bulevardului Dimitrie Pompeiu, soluții de mentenanță pentru Arena Națională, punerea în conservare a Palatului Voievodal Curtea Veche și consolidarea Maternității Bucur.

Primăria Capitalei mai anunţă că vor fi demarate procedurile pentru elaborarea unor Planuri Urbanistice Zonale în zonele centrale, precum Bulevardul Magheru, Piața Amzei, Calea Victoriei, zona Sălii Palatului şi Grădina Icoanei, în vederea proiectelor de regenerare urbană.

