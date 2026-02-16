Crimă în familie. Un bărbat de 66 de ani a fost reținut după ce fratele său a fost găsit mort, cu multiple leziuni pe trup

Comuna Vidra, din zona montană a județului Vrancea, este zguduită de o tragedie petrecută în weekend. Ancheta deschisă după descoperirea cadavrului unui bărbat de 68 de ani a scos la iveală un scenariu violent, în centrul căruia se află chiar fratele victimei.

Tragedia a ieșit la iveală duminică, 15 februarie, când o femeie din localitate a sunat la 112 după ce a găsit trupul neînsuflețit al bărbatului, relatează Ziarul de Vrancea.

Polițiștii ajunși la fața locului au observat imediat că victima prezenta multiple leziuni la nivelul capului, brațelor și abdomenului, semne clare ale unei agresiuni violente. Aceste detalii au ridicat suspiciuni încă de la început, motiv pentru care o echipă complexă de anchetatori, coordonată de un procuror, a demarat investigațiile chiar în cursul zilei de duminică.

Pe măsură ce cercetările au avansat, indiciile au început să contureze un conflict izbucnit in familie.

Potrivit informațiilor transmise luni dimineață de Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea, investigațiile preliminare indică faptul că bărbatul ar fi murit în urma unei agresiuni comise de fratele său.

„Din verificările efectuate a reieșit faptul că bărbatul ar fi fost agresat de către fratele său, un bărbat de 66 de ani, din aceeași localitate. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de omor în forma violenței în familie”, a transmis luni, 16 februarie IPJ Vrancea

În urma probelor strânse, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, fiind acuzat de omor comis în contextul violenței în familie.

Suspectul a fost dus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă, iar procurorii urmează să îl prezinte instanței cu propunere de arestare preventivă. Dosarul este instrumentat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Vrancea.

Comunitatea din Vidra este profund marcată de incident.

Ancheta continuă pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs agresiunea și pentru a clarifica toate detaliile care au dus la moartea bărbatului. Până la o decizie a instanței, suspectul rămâne în custodia poliției.

