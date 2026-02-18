Adolescent de 16 ani, lovit mortal de un tren în Comarnic. Echipajul medical a declarat decesul

Un adolescent în vârstă de 16 ani a murit, miercuri, după ce a fost lovit de un tren în orașul Comarnic, au anunțat autoritățile.

Potrivit ISU Prahova, la locul tragediei au intervenit de urgență o autospecială de pompieri și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Prahova.

În ciuda manevrelor de resuscitare, echipajul medical nu a mai putut salva viața tânărului.

„Din păcate, în ciuda tuturor eforturilor depuse, echipajul medical a declarat decesul victimei, un adolescent de 16 ani”, au transmis reprezentanții IPJ Prahova.

Circumstanțele în care s-a produs accidentul urmează să fie stabilite de autoritățile competente, în cadrul unei anchete aflate în desfășurare.