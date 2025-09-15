Român căutat de autorități în Italia. A furat trei mașini și a lovit un polițist

Un român este căutat de autoritățile italiene după ce a provocat haos pe autostrada A4 în Italia. În cursa sa, a furat trei mașini și a rănit grav un polițist care încerca să îl oprească.

Incidentul a început vineri noapte, 12 spre 13 septembrie, când poliția a fost alertată cu privire la furtul unui bolid de lux în Milano. Vehiculul a fost reperat de Poliția Rutieră din Padova la o benzinărie din localitatea Tesina, relatează publicația italiană Il Gazzettino.

În momentul în care șeful patrulei a încercat să îl oprească pe suspect, acesta s-a urcat în mașină și a demarat în forță, lovindu-l violent pe agent. Potrivit presei italiene, polițistul a rămas agățat de mașină câțiva metri înainte de a fi aruncat pe asfalt.

Fugarul și-a continuat cursa spre Mirano, lângă Veneția, unde a abandonat bolidul și a furat o altă mașină de la un bărbat în vârstă. Ulterior, în Friuli Venezia Giulia, a lovit din spate o femeie aflată într-un BMW și, pentru a treia oară, a furat un alt vehicul pentru a-și continua fuga.

Întreaga succesiune a fost reconstituită de carabinieri pe baza imaginilor surprinse de camerele de supraveghere.

Autoritățile italiene au identificat între timp suspectul ca fiind un român care, potrivit datelor din sistem, ar fi trebuit să se afle în arest la domiciliu. Deși anchetatorii spun că știu cine este, nu au reușit până acum să îl localizeze. Ei se tem că ar fi părăsit deja Italia.

Dacă va fi prins, bărbatul va trebui să răspundă pentru o listă lungă de acuzații: evadare din arest la domiciliu, rezistență la arestare, furtul a trei vehicule și tentativă de omor asupra unui ofițer de poliție.

Polițistul rănit a fost transportat la spital, unde a primit îngrijiri medicale. Între timp a fost externat, însă va avea nevoie de o recuperare îndelungată din cauza fracturilor și rănilor suferite.

Carabinierii încearcă acum să stabilească direcția în care se îndrepta românul și cine l-ar fi putut ajuta să scape de filtrele poliției, dacă a existat această persoană.