Prețul acțiunilor companiilor europene din domeniul apărării ating un nivel record după șocul din Venezuela

Bursele europene au început săptămâna pe o bază mai fermă, în contextul în care atacurile militare americane asupra Venezuelei au stârnit noi îngrijorări geopolitice și au determinat investitorii să se îndrepte către acțiunile industriei de apărare luni.

Avansul, survenit după o perioadă de acalmie între sărbători, evidențiază așteptările unor cheltuieli structural mai mari pentru apărare, în ciuda unei slăbiciuni recente a acțiunilor din sector, determinate de speculațiile privind un posibil armistițiu între Rusia și Ucraina, potrivit Reuters.

Indicele paneuropean STOXX 600 a urcat până la 0,6%, la 599,65, un nivel record. Indicele apărării a crescut cu 3,3%, atingând cel mai ridicat nivel din ultimele aproape trei luni.

Indicii din tehnologie și resurse de bază au crescut, de asemenea, cu 2,3%, respectiv 2,1%.

Indicele de referință al acțiunilor din Germania a atins un nou record, în creștere cu 1%, la rândul său, producătorul de apărare Rheinmetall a atins o majorare a prețurilor acțiunilor de 7%.

Indicele energetic european a scăzut cu 0,2% pe fondul prețurilor scăzute ale petrolului, iar aprovizionarea globală suficientă atenuează îngrijorările cu privire la perturbările generate de raidul american asupra Venezuelei pentru capturarea președintelui Nicolas Maduro.

„Este puțin probabil ca aprovizionarea cu petrol a Venezuelei să influențeze semnificativ piețele energetice globale pe termen scurt. Chiar și în condiții optimiste, va dura ani pentru a reabilita sectorul energetic al țării”, a declarat Landon Derentz, vicepreședinte pentru energie și infrastructură la Atlantic Council Global Energy Center, un think tank.

Investitorii continuă însă să monitorizeze consecințele atacurilor. Președintele Donald Trump a declarat sâmbătă că pune Venezuela sub control american temporar.

Perspectivele reducerii tarifelor

Investitorii se concentrează, de asemenea, asupra băncilor centrale, urmărind datele noi pentru indicii despre cât de repede ar putea fi realizate reducerile ratelor dobânzilor.

„Ne așteptăm ca 2026 să fie un an mai bun pentru economia zonei euro decât 2025, având în vedere perspectivele de îmbunătățire ciclică”, a declarat Goldman Sachs, într-o notă condusă de economistul șef european, Sven Jari Stehn.

„Sunt posibile reduceri suplimentare (ale ratelor dobânzii), dar ar necesita un catalizator clar în acest moment, fie printr-o deteriorare semnificativă a perspectivelor de activitate, fie printr-o sub-valorificare mai pronunțată a inflației.”

Între timp, minerii Glencore, Rio Tinto și Anglo American a beneficiat de un impuls din cauza prețurilor mai mari ale cuprului.

Acțiuni ale ASM, cel mai mare furnizor mondial de echipamente pentru fabricarea de cipuri, a crescut cu 3,2%. Analiștii de la firma de brokeraj Bernstein au îmbunătățit ratingul acțiunii de la „performanță de piață” la „performanță superioară” și au majorat prețul țintă pentru acțiune de la 800 de euro la 1.300 de euro.